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Arapgirspor artık bir spor kulübü
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Arapgirspor artık bir spor kulübü

22.10.2023 tarihinde gerçekleşen genel kurul sonrasında Arapgirsporumuz artık bir spor kulübü. Gençlik ve Spor Kanunu gereğince dernek statüsündeki kulüplerin spor kulübü olma kararı sonrasında yapılan genel kurul ile spor kulübü olan Arapgirspor yeni bir hikayeye imza attı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Ekim 2023 Cumartesi 17:14
Arapgirspor artık bir spor kulübü
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Statü değişikliği yapmayan kulüplerin feshinin gündende olduğu bir zamanda Arapgirspor Derneği feshinin önüne geçmek ve kulübü yalnız bırakmamak adına görevi kabul ederek yeniden Arapgirspor başkanlığına seçilmiş Metin AKYÜZ getirildi .

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner 

4 yıldır başarılarla dolu sezonlar geçiren, gerek futbol branşında gerekse voleybol branşında ilçemiz adına ilkleri getiren kulüp ve yönetimi 3 senin ardından yeniden görevi aldı. Gecen sene ilçemizi 3. Ligin kapısına kadar getiren ve Arapgir tarihinin belki de en başarılı sezonunu geçiren kulüp artık kendi statüsünde ve yeni yönetimi ile iş başında.

Metin AKYÜZ seçim sonrasında verdiği demeçte “Bu başarıları elde ederken inanılması güç olsa da maddi ve manevi olarak çok yorulduk. Niyetimiz kulübün yönetimini bir meşale gibi bir başkasına bırakmaktı bir süre bekledik fakat bizden sonra kimse takımı sahiplenmek istemedi.

Bizde yeni bir kan değişimi ile birlikte bu göreve yeniden talip olduk. Bunca yaşanmışlıktan sonra kulübümüzün fesih olması içimizi içitirdi ve biliyorum ki ilçe halkımızı da incitirdi. Şunu açıkça belirtmeliyim ki bu kulübe kamu kurum ve kuruluşları, başta kaymakamlık, belediye olmak üzere ve yanı sıra sivil toplum kurumları el atmazsa her sene ayni problemlerle karsı karsıya kalmak zorunda olacağız. Önceliğimiz Arapgirspor kulübüne bir tesis kazandırmak.

Ne kadar eleştirilse de malum bütçeler ve şuan bulunduğumuz ligin yükü sebebi ile bir sene sportif faaliyetlerimize ara verdik. Bu bir seneyi kulübün gelecek sene daha iyi şartlarda mücadele edeceği alanı yaratmak için kullanmak istiyoruz. Tecrübelerimiz gösterdi ki; bu is birkaç kişiyle değil ancak birlik olunursa bizi zafere götürecek bir savaş alanı. Bu sebeple Arapgirspor adına gönül vermiş, yeri geldiğinde eleştiren fakat biliyoruz ki bizi seven insanlarımızla olacak.

Tüm sevenlerimizi bu takıma desteğe bekliyoruz. Kulübümüz başarısı ilçemizde çarpan etkisi yaratacak, tanınırlığını artıracak ve gelişime katkıda bulanacak, buna inancımız kulüp yönetimi olarak tam. Umarım yeni yönetim temsil süresi boyunca üstün başarılar yakalar ve birlikte daha iyi yerlere geliriz.” Arapgirspor Kulübü yönetiminin yeni hikayesinde ilçe halkının ve sevenlerinin desteğini istemesini haberleştirerek siz değerli okuyucularımızla paylaşmanın ve ilçenin emaneti olan Kulüplerimizle ilgili gelişmelerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yeni döneminde başkan Metin AKYÜZ ve ekibine başarılar dileriz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 28.10.2023 17:22
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