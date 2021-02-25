ZEYMADER Ziyaretleri Devam Ediyor

SARIKAYA VE YARDIMCILARI BU SEFERDE YENİDEN REFAH PARTİSİ İLÇE BAŞKANI ONUR DOLARI ZİYARET ETTİLER…

ZEYMADER başkanı Sarıkaya ve yardımcıları Hüseyin Çetiner ve aynı zamanda Gökalp mahalle muhtarı da olan Celal Ertuğrul ile Zeytinburnu'nun en aktif siyasi parti ilçe başkanlarından birisi olan Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı n Onur Dolar'ıve yardımcılarını ziyaret ederek ilçe, İstanbul ve ülke siyaseti hakkında fikir alış verişi yaptılar.

Hüseyin Çetiner’de İstanbul Times Tv Özel YouTube kanalı olarak yüz yüze İstanbul’un 10 ilçesinde bin kişiye sordukları Bu hafta sonu bir erken genel seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna cevap verenlerin anket sonuçları hakkında kısa bir bilgi vererek Ak Parti yapılan en son genel seçim olan 24 Haziran 2018’de İstanbul’da % 42.7 oy almıştı bizim 27Ocak ile 17 Şubat 2021 tarihleri arasında yaptığımız ankette % 13 lük bir düşüş ile Ak Parti % 29.70 oy almıştı.

Çetiner diğer partilerin oy oranları ile alakalı‘da şunları söyledi :

24 Haziran 2018 Genel Seçim Sonuçları 27 Ocak 17 Şubat İstanbul Times Anket

Ak Parti % 42.7

% 26.4 % 12.7 %. 8.3 %. 5.2

27Ocak 17 Şubat İstanbul Times Anket

AK PART % 29.7

CHP % 25.7

MHP % 2.6

İYİ PARTİ % 5.2

HDP % 6.7

KARARSIZLAR % 28.80



Celal Ertuğrul’da Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Onur Dolar ve yönetimi çok içten ve samimi çalıştıklarını görüyorum. Yapılacak olan ilk seçimde ilçenin samimi ve içten çalışması ile en az % 1 daha fazla oy alabileceğini tahmin ediyorum dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)