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Zafer Partili Şevki Özen hız kesmeden seçim çalışmalarına devam ediyor!

28.Dönem Genel Seçimlerinde Zafer Partisi’nin İstanbul 3. Bölge milletvekili adaylarından biri olan ve bölgesindeki başarılı seçim çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Şevki Özen, genel seçimlerin ardından hız kesmeden yerel seçim hazırlıklarına başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ekim 2023 Pazartesi 11:47
Zafer Partili Şevki Özen hız kesmeden seçim çalışmalarına devam ediyor!
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Zafer Partisi içindeki görevine İstanbul İl Divan Kurulu üyesi olarak devam eden Özen, İstanbul İl Başkanı Erdoğan Erhan ile birlikte ilçe ilçe gezerek partisinin seçim çalışmalarına katkı sunuyor. En son Bahçelievler İlçesini ziyaret ederek İl Başkanı Erdoğan Erhan ve Bahçelievler İlçe Başkanı Eyüp Can Bulut ile vatandaşların sorunlarını dinleyerek “Türkiye’nin Türk kalması için siyaset yapıyoruz, son savunma hattı Zafer Partisi’dir.” diyen Şevki Özen, “Atatürk’ün izinde, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın yanında vatanımızı ve ailemizi koruyacağız.” ifadelerini kullandı. Milletvekili adaylık sürecinde de sık sık Bahçelievler halkıyla sıcak temasta bulunarak bölge halkı tarafından sevilen Şevki Özen’in yerel seçimlerde aday olup olmayacağı ise merak konusu oldu. Kendisine sorulduğunda ise “Makam değil vatan mücadelesi veriyoruz, kim milletimizin menfaatleri doğrultusunda hizmetler verecekse onun yanında olurum. İsminin ne olduğu önemli değil.” cevabını verdi.

Şevki Özen kimdir?

1979 yılında Antalya’da dünyaya gelen Şevki Özen, evli ve 1 çocuk babasıdır. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmuştur. Mali Müşavirlik ve yazılım sektöründe hizmet vermekte olan bir şirketin sahibidir. 28. Dönem Genel Seçimlerinde Zafer Partisi İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı gösterilmiştir. Hâlihazırda ise Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

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