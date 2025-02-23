BTP Lideri Baş: Türkiye Suriye'de Ne Kazandı ? BTP Lideri Baş: Türkiye Suriye'de Ne Kazandı ?

ANKARA SPOR SALONU YOĞUN BİR KONGREYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI 

Erdoğan 8.Kez Girdiği Kongrede tek aday olarak girdiği seçimde bütün oyları alarak güven tazeledi. 

-Enflasyondaki düşüş hızlanarak devam edecek ...

-Herkese rahat nefes alacak ...

-Deprem ve COVİD sıkıntıları geçicidir 

-2 yıldır uyguladığımız ekonomik program başarılı bir şekilde ilerliyor 