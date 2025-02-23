ANKARA SPOR SALONU YO\u011eUN B\u0130R KONGREYE EV SAH\u0130PL\u0130\u011e\u0130 YAPTI \r\n\r\nErdo\u011fan 8.Kez Girdi\u011fi Kongrede tek aday olarak girdi\u011fi se\u00e7imde b\u00fct\u00fcn oylar\u0131 alarak g\u00fcven tazeledi. \r\n\r\n-Enflasyondaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f h\u0131zlanarak devam edecek ...\r\n\r\n-Herkese rahat nefes alacak ...\r\n\r\n-Deprem ve COV\u0130D s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 ge\u00e7icidir \r\n\r\n-2 y\u0131ld\u0131r uygulad\u0131\u011f\u0131m\u0131z ekonomik program ba\u015far\u0131l\u0131 bir \u015fekilde ilerliyor \r\n\r\n\r\n\r\n