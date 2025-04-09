CHP’Lİ ÖZGÜR KARABAT: “DOĞU AKDENİZ’DE GİZLİ PAZARLIKLAR DEVREDE!”

Karabat, Erdoğan’ın iktidarını sürdürmek adına Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlük statüsünden feragat etmeye hazırlandığını öne sürdü.

“Erdoğan Dış Desteği Korumak İçin Garantörlükten Vazgeçebilir”

Karabat’ın açıklamalarına göre, Doğu Akdeniz’de 2 trilyon dolar büyüklüğünde olduğu tahmin edilen doğal gaz kaynaklarının Avrupa’ya taşınması için Türkiye’nin stratejik bir rolü bulunuyor. Ancak maliyeti düşürmek için güzergâhın Türkiye üzerinden geçmesi gerekiyor. Bu durum, Türkiye’yi doğal olarak projede kilit aktör haline getiriyor.

Projeye göre, Doğu Akdeniz’den çıkarılacak gazın Kıbrıs’ta toplanıp Türkiye’ye, oradan da Avrupa’ya ulaştırılması planlanıyor. Bu süreçte Suriye’nin Banyas Limanı da aktif şekilde kullanılacak. Karabat’a göre projenin en hassas noktası ise Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni tanıması. Erdoğan’ın bu tanıma karşılığında enerji denkleminde rol almayı planladığını öne süren Karabat, bunun Türkiye’nin garantörlük statüsünün sona ermesi anlamına geleceğini belirtti.

“Trump ve İsrail Projenin Arkasında”

Karabat, ABD eski Başkanı Donald Trump ve İsrail’in projede kilit rol oynadığını ve Erdoğan’ın bu aktörlerle müzakerelere başladığını belirtti. Bu süreçte en dikkat çekici isimlerden biri olarak da Amerikalı milyarder iş insanı Harold Hamm öne çıkıyor. Hamm’ın sahibi olduğu Continental Resources ile TPAO arasında Diyarbakır ve Trakya’da kaya gazı ve petrol arama anlaşması

CHP’Lİ ÖZGÜR KARABAT:

“DOĞU AKDENİZ’DE GİZLİ PAZARLIKLAR DEVREDE!”

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabı X’te yaptığı açıklamalarla Doğu Akdeniz’de yürütülen enerji projeleri ve bu projeler çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politikada yürüttüğü gizli pazarlıkları kamuoyuna duyurdu. Karabat, Erdoğan’ın iktidarını sürdürmek adına Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlük statüsünden feragat etmeye hazırlandığını öne sürdü.

“Erdoğan Dış Desteği Korumak İçin Garantörlükten Vazgeçebilir”

Karabat’ın açıklamalarına göre, Doğu Akdeniz’de 2 trilyon dolar büyüklüğünde olduğu tahmin edilen doğal gaz kaynaklarının Avrupa’ya taşınması için Türkiye’nin stratejik bir rolü bulunuyor. Ancak maliyeti düşürmek için güzergâhın Türkiye üzerinden geçmesi gerekiyor. Bu durum, Türkiye’yi doğal olarak projede kilit aktör haline getiriyor.

Projeye göre, Doğu Akdeniz’den çıkarılacak gazın Kıbrıs’ta toplanıp Türkiye’ye, oradan da Avrupa’ya ulaştırılması planlanıyor. Bu süreçte Suriye’nin Banyas Limanı da aktif şekilde kullanılacak. Karabat’a göre projenin en hassas noktası ise Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni tanıması. Erdoğan’ın bu tanıma karşılığında enerji denkleminde rol almayı planladığını öne süren Karabat, bunun Türkiye’nin garantörlük statüsünün sona ermesi anlamına geleceğini belirtti.

“Trump ve İsrail Projenin Arkasında”

Karabat, ABD eski Başkanı Donald Trump ve İsrail’in projede kilit rol oynadığını ve Erdoğan’ın bu aktörlerle müzakerelere başladığını belirtti. Bu süreçte en dikkat çekici isimlerden biri olarak da Amerikalı milyarder iş insanı Harold Hamm öne çıkıyor. Hamm’ın sahibi olduğu Continental Resources ile TPAO arasında Diyarbakır ve Trakya’da kaya gazı ve petrol arama anlaşması yapıldığını hatırlatan Karabat, bu iş birliğinin tesadüf olmadığını savundu.

“İmamoğlu’na Operasyon, Trump’a Randevu Planı”

Karabat, bu projelerle bağlantılı olarak Türkiye’de iç siyasette de ciddi gelişmeler yaşandığını da belirtti. Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı süreçlerinin, Batı’ya “Ben varken uzun vadeli plan kurabilirsiniz” mesajı verme amacı taşıdığını belirten Karabat, Erdoğan’ın mayıs ayına kadar Trump’tan randevu almak istediğini ve bu nedenle süreci hızlandırdığını ifade etti.

“Millet Darbe Girişimini Geri Püskürttü”

Son olarak Karabat, Türk milletinin tüm bu girişimleri bertaraf ettiğini ve Türkiye’nin geleceğinde halk iradesinin belirleyici olacağını vurguladı. “Ekrem İmamoğlu, Türk milletinin büyük desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacaktır” ifadelerini kullanan Karabat, Doğu Akdeniz enerji planları üzerinden kurulan otoriter ittifakları ifşa etmeye devam edeceklerini belirtti.

https://x.com/OzgurKarabatCHP/status/1909871507435642903

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)