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‘Tüplü dalışa terörle mücadelede kullanılan askeri bir helikopter ile mi gittiniz?’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Sivas’ın Gökpınar Gölü’nde yaptığı tüplü dalışı TBMM’nin gündemine getirdi. Yeneroğlu, Varank’tan tüplü dalışa Tunceli’de terörle mücadelede kullanılan bir askeri helikopterle gittiğine yönelik iddialara yanıt vermesini istedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ocak 2022 Pazartesi 15:33
‘Tüplü dalışa terörle mücadelede kullanılan askeri bir helikopter ile mi gittiniz?’
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DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu’nun TBMM’ye sunduğu soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

‘Askeri helikopterin tüplü dalışınız için tahsis edildiği iddia ediliyor’

“11 Temmuz 2021’de Sivas’ın Gürün ilçesi Gökpınar Gölü’nde gerçekleştirdiğiniz tüplü dalış ile alakalı olarak; Tunceli ili Ovacık ilçesinde bulunan ve terörle mücadele operasyonlarında kullanılan bir askeri helikopterin ve askeri personelin o gün için size tahsis edildiği, helikopterin Ovacık’tan havalanarak sizi Sivas’tan aldığı, sonra Gürün’e götürdüğü, burada tüplü dalış etkinliğini gerçekleştirmenizi beklediği ve dalış bittikten sonra sizi tekrar Sivas’a bıraktığı ve boş olarak görev yeri olan Ovacık’a döndüğü iddia edilmektedir. Kalekol savunmalarında havadan indirme görevleri icra eden ve her an göreve hazır olması gereken askeri helikopterin, askeri göreve ilişkin tahsis amacı dışında bir bakanın görev alanı içerisinde de olmayan bir tüplü dalış etkinliği için tam gün olarak kullanımına bırakıldığı iddiası kamuoyuna yansımıştır.”

‘Yakıt masraflarını ödediniz mi?’

Yeneroğlu, Varank’a şu soruları sordu:

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görev alanı içerisinde tüplü dalış faaliyeti yer almakta mıdır? Gökpınar Gölü’nde gerçekleştirdiğiniz tüplü dalışa giderken terörle mücadelede kullanılan askeri bir helikopter ile ulaşım sağladınız mı? Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki bir helikopteri tahsis amacı dışında kullandıysanız; bu helikopterin Tunceli, Ovacık/Sivas Merkez/Sivas, Gürün, Gökpınar Gölü gidiş rotası ile Gökpınar Gölü/Sivas Merkez/Tunceli, Ovacık dönüş rotasındaki yakıt masraflarını ödediniz mi?”

Son Güncelleme: 10.01.2022 15:35
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