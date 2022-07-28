Mesih Şahin’den AK Partili Seçmene Çağrı: Sizin Yuvanız; Gelecek Partisi’dir

Şahin, konuşmasında; “Ben buradan iktidarın bu çöküşünü hazırlayan gönlünde kırıklık olan Ak Parti’li kardeşlerime Üsküdar’dan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sizi çok iyi anlıyoruz. Hayal kırıklığınızı, neye kızdığınızı çok iyi anlıyoruz. Onun için diyoruz ki; sizin adresiniz, sizin yeriniz, sizin yuvanız burası. Sizin yuvanız; sizin gibi bu ülkenin geleceğini dert edinen, sizin gibi temiz siyaseti hassasiyet edinen bu kardeşlerinizin yanıdır. Sizin yuvanız; Gelecek Partisi’nin yanıdır. En önemlisi sizin adresiniz; sizin yuvanız, daha önce yüzde elli ile Başbakan yaptığınız, bu ülkede emanete hakkıyla sahip çıkan, Türkiye’de ekonomiyi dosdoğru yöneten ve yeri geldiğinde ülkesi için koltuğu elinin tersiyle iten temiz siyaset, ahlaklı siyaset diyen, kimse siyasete aileye karıştırmayacak diyen arkadaşınız, kardeşiniz, dostunuz, hocanız Ahmet Davutoğlu’nun yanıdır.” İfadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA