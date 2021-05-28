Memleket Partisi İstanbul'da Hızla Örgütleniyor...

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, partisinin yol haritasını açıkladı. 81 il ve ilçede örgütlenmeye başlayan Memleket Partisi İstanbul'da da hız kazandı. İstanbul'da örgütlenmeden sorumlu CHP'lilerin abisi olarak bilinen Ertuğrul Gülsever ilk ilçe başkanını açıkladı. Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever Bahçelievler ilçesinin örgütlenmesi için Kurucu Başkan olarak Eşref Eker'i görevlendirdi.

CHP'DEN İNCE İLE BERABER İSTİFA ETTİ

İstanbul'da ilk olarak Bahçelievler ilçesinin örgütlenmesi için Kurucu Başkan olarak görevlendirilen Eşref Eker Kurucular Kurulunu oluşturmaya başladı. Gazeteci ve Emlak Danışmanlığı yapan Eşref Eker siyasete Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayıp ilçe başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Eşref Eker CHP'den Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce ile aynı gün istifa ederek Memleket Hareketi saflarına katılmıştı. Evli ve iki çocuk babası olan Eşref Eker, Bahçelievler ilçesinin tanınan simalarından.

KİMSEYİ MAHCUP ETMEYECEĞİZ

Pırıl pırı bir kurucular kurulu oluşturacağız diyen Memleket Partisi Bahçelievler Kurucu Başkanı Eşref Eker, "Bize bu görevi layık görenleri mahcup etmeyeceğiz. Memleketimi çok sevdiğim için, geleceğimiz, yarınlarımız olan çocuklarımız için siyaset yapmam gerektiği düşünerek Muharrem İnce liderliğinde Memleket Partisi'nde görev aldım. Mevcut partilerin Türk siyasetinin önünü tıkadığını düşünüyorum. Üretim yerine polemiklerle günlerini geçiriyorlar. Bu güzel memleketimizin boşa geçirecek vakti yok." diyerek sözlerine devam etti.

KAYBETTİĞİMİZ DEĞERLERİ TEKRAR KAZANDIRACAĞIZ

Memleketini, Atatürk'ü seven ve terörle arasına mesafe koyan herkesi Memleket Partisi'nde siyaset yapmaya davet ediyorum diyen Eşref Eker, "İlk hedefimiz ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı çözerek, kalkınmayı sağlamak. Katılımcı demokrasiyi sağlamak. Devlet kurumlarına olan güveni yeniden tesis etmek. Hukukun üstünlüğünü sağlamak. Yargıya olan güveni yeniden tesis etmek. Barış ve güvenliği sağlamak. Dış politikamıza saptırılan ekseninden gerçekçi rotasına yeniden getirmek" dedi.