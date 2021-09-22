İMAMOĞLU, YUNAN SİYASETİNİN 2 SEMBOL İSMİYLE BİR ARAYA GELDİ

ATİNA / YUNANİSTAN

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina ziyaretinin ikinci gününde, Yunanistan’ın eski başbakanları Yorgo Papandreu ve Aleksis Çipras ile ayrı ayrı bir araya geldi. İmamoğlu ve Papandreu, görüşmelerinin ardından basın mensuplarına kısa birer değerlendirmede bulundu.

PAPANDREU: “SORUNLARA KARŞI BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ”

İmamoğlu’nu Atina’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Papandreu, “İBB Başkanı olmadan önceki görevinizde sizinle tanışma fırsatım olmuştu” dedi. O dönemde İmamoğlu’nun liderlik özelliklerinden etkilendiğini belirten Papandreu, “Bence, kentler arası diplomasi çok önemli. Tabii ki birlikte çalışmak, bugün dünyada yaşadığımız sınamalara, zorluklara karşı mücadelede çok önemli. Tek başımıza üstesinden gelemeyeceğimiz bu sınamalara karşı birlikte çalışmalıyız. Bu tabii ki sizin de niyetiniz. Bunun için teşekkür ederim. Sizin içİn en iyisini diliyorum” dedi. İstanbul’un 2036 Olimpiyatları için irade beyanında bulunduğundan haberdar olduğunu kaydeden Papandreu, başbakanlığı döneminde kendisinin de benzer çalışmalar içinde olduğu bilgisini paylaştı.

İMAMOĞLU’NDAN ‘VEFA ÖDÜLÜ’ HATIRLATMASI

İmamoğlu da Papandreu ile yıllar sonra yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Daha önceki ilçe belediye başkanlığı dönemimde başlattığımız bir ‘Vefa Ödülü’müz vardı. Demokrasi ve sosyal demokratlarla ilgili verdiğimiz bir ödüldü bu. Sayın Papandreu'ya komitemiz hem demokrasiye hem sosyal demokrat dünyaya yaptığı katkılardan dolayı bir ödül vermişti bundan 4-5 yıl önce. Bunun da benim yaşamımda ayrı bir özel önemi vardı” ifadelerini kullandı. Papandreu’nun Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde özel yeri olan insanlardan biri olduğunu aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

“ÖRNEK ALMAMIZ GEREKEN İLİŞKİLER VAR”

“Bu anlamda, Türkiye ve Yunanistan ilişkileri tarihini, Atatürk-Venizelos ilişkisini bambaşka bir yere koyar. Belki de halen bütün ilişkilerde örnek almamız gereken duyguları bize yaşatmışlardır. Bu anlamda, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde, yakın zamanda kaybettiğimiz Mikis Theodorakis ve Sayın Zülfü Livaneli ilişkisi vardır ki, o da sanatın tadıyla çok değerli, çok güzel anılar bırakmıştır hepimize. Bir başka ilişki de gerçekten siyasi ilişkiler noktasında, bize yine çok yakın tarihte çok özel anıları yaşatmıştır. O da çok kıymetli Papandreu ile İsmail Cem'in bize yaşattığı çok güzel anılardır. Bu sadece dönemsel bir ilişki değildi. Bunu Papandreu, her anında hissettirdiği için de kendisine ülkemiz adına teşekkür ediyorum.”

LOKUM SÜRPRİZİ

“Şu anda da Atina'da, bu özel ilişkilere yeni bir ilişki başlatma arzusuyla bulunuyorum” diyen İmamoğlu, “Bu ilişkiyi, belki ilk defa iki belediye başkanı arasında da sevgili dostum Kostas Bakoyannis ile İstanbul-Atina arasında ortaya koyabilmek, benim için çok değerli bir iş birliği dönemi olacaktır. Bu görüşmeleri yaparken özellikle hem çok değerli Sayın Papandreu'nun deneyimlerinden faydalanmak hem de özellikle bizim de olimpiyat yolculuğuna başladığımız böylesi bir süreçte Sayın Papandreu'nun güzel deneyimlerinden faydalanmak için, bu özel buluşmayı çok kıymetli buluyorum” şeklinde konuştu. İmamoğlu, konuşmaların ardından Papandreu'ya, İstanbul’u anlatan rehber kitaplarla birlikte, bir kutu Türk lokumu hediye etti.

“ŞEHİRLERİN İYİ İLİŞKİLERİ ÜLKE POLİTİKALARINA OLUMLU ETKİ EDER”

İmamoğlu, Papandreu'yla görüşmesinin ardından, Yunanistan’ın bir önceki dönem başbakanı olan Aleksis Çipras’la da bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Çipras, iki ülke arasındaki demokrat güçlerin devamlı iletişimde olması gerektiğine vurgu yaparak, “Bu sağlanırsa, iki ülke arasındaki ilişkiler daha ileri gider” dedi. İstanbul-Atina arasındaki dostluğun sürekliliği için birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen İmamoğlu ise, “Ülkelerimiz arasında, sorunlardan çok iş birliği imkânları olduğunu düşünüyorum” dedi. Ortak aklın önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Şehirlerin bir arada olması ve iyi ilişki içinde olması, ülke politikalarını da olumlu etki edecektir” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)