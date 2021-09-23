İBB’den ‘Z kuşağı’ hamlesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi sanat ve meslek eğitimi kursları, İSMEK, bugün yeni bir döneme başlıyor” dedi. Kuruluşun adını ‘Enstitü İstanbul İSMEK’ olarak değiştirdiklerini belirten İmamoğlu, yeni dönem yapılanmasında Z kuşağını çok önemsediklerini vurguladı. “Z kuşağının dinamiklerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, eğitim ve hizmet politikamızı güncelledik” diyen İmamoğlu, “Özellikle Z kuşağı dediğimiz o kuşağın içerisinde, ne yazık ki yüz binlerce gencimizin ne yeterli eğitim aldığını ne de ne yazık ki meslek sahibi olmadığını görüyoruz. Bu yönüyle amacımız; Enstitü İstanbul İSMEK’i, tamamlayıcı mesleki eğitim konusunda, Z kuşağı başta olmak üzere, tüm gençlerin aklına gelen ilk kurum haline getirmek” ifadelerini kullandı.



BEYOĞLU / İSTANBUL



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu’ndaki Haliç Kongre Merkezi’nde, “İSMEK Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı”nı gerçekleştirdi. İSMEK’lerin dönüşümü için uzun bir süredir çalışma yürüttüklerini vurgulayan İmamoğlu, “90’lı yılların şartları ve ihtiyaçları çerçevesinde hayata geçirilen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sanat ve meslek eğitimi kursları, İSMEK, bugün yeni bir döneme başlıyor” dedi. İSMEK’lere, geçmişte ve yaşanan süreçte emek veren, katkı sunan herkese teşekkürlerini sunan İmamoğlu, “İSMEK, yeni dönemine yepyeni bir vizyon ve anlayışla, yeni bir yüzle başlıyor. İSMEK bugün, yeniden yapılanma yolunda çok önemli bir adım atıyor. ‘Sanat ve Meslek Kursları’ çerçevesini aşarak, yoluna, örnek bir yaygın eğitim kurumu olma vizyonuyla devam ediyor. Yaşam boyu eğitime kazandırdığı çağdaş bakış, eğitimle üretimi bütünleştiren yeni yaklaşımıyla İSMEK, yeni döneme, adının önüne ‘Enstitü İstanbul’u ekleyerek başlıyor” ifadelerini kullandı.



“DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMLERE KAYITSIZ KALAMAZDIK”



İSMEK’in, gerçek bir enstitüye dönüşmesinin, kendini yenileyip güncellemesinin bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:



“Dijital değişim ve dönüşümün hayatımızı yeniden şekillendirdiği bir dönemden geçiyoruz. Bu da pek çok alanda olduğu gibi, eğitim ve iş hayatında da değişim ihtiyacı doğuruyor. Yaşamakta olduğumuz Kovid-19 salgını da dijitalleşmeyi hızlandırıp yaygınlaştırırken, hayat düzenimizde ve mesleklerin niteliklerinde önemli değişimlere yol açtı. Yeni meslekler ortaya çıktı. Mevcut meslekler değişim geçirmeye başladı. Bazı meslek kollarında, salgın öncesinden çok daha yoğun bir iş gücü ihtiyacı ortaya çıktı. Elbette İBB olarak bütün bu değişim ve dönüşümlere kayıtsız kalamazdık.”



“HEDEFİMİZ; İSTANBUL’U ADİL BİR KENT YAPABİLMEK”



Pandemi süreciyle birlikte eğitime ulaşmanın daha da zorlaştığını belirten İmamoğlu, “İstanbul Planlama Ajansı’nın ‘2050 Vizyonu’ raporunda da belirtildiği gibi; İstanbul’da yoksul haneler aylık gelirlerinin yarısından fazlasını, gıda ve barınmaya harcamak zorunda kalırken, koşulları daha iyi haneler, daha yüksek oranda eğitime ve kültüre harcayabiliyor. Ne yazık ki, yoksul hanelerin eğitime bütçe ayırmakta güçlük çekmesi, derin bir eşitsizliği de üretiyor ve besliyor. Bu eşitsizlikle mücadele edebilmek, İstanbul’u adil bir kent yapabilmek bizim çok önemli bir hedefimiz. Başta gençler olmak üzere, yoksul hanelerde yaşayan bireylerin mesleki gelişim ve mesleki uzmanlık eğitim ihtiyaçlarının karşılanması bizim için çok değerli. Hem o bireyler ve aileler için değerli hem de İstanbul ekonomisi için önemli” dedi.



“İSMEK, DAHA ÇOK İSTİHDAMIN ADI OLACAK”



İstanbul’da yaşayan herkesin adil ve eşit fırsatlara sahip olmasını istediklerini kaydeden İmamoğlu, kentte meslek sahibi olmayan kimsenin kalmamasını istediklerinin altını çizdi. Enstitü İstanbul’un, İSMEK’in, yoluna çok daha güçlü, yaygın, verimli ve etkili bir eğitim kurumu olma vizyonuyla devam etme kararlılığının ifadesi olduğuna vurgu yapan İmamoğlu,“Yeni adıyla ‘Enstitü İstanbul İSMEK’, yaşam boyu eğitime kazandırdığımız çağdaş vizyonun, eğitimle üretimi bütünleştiren yeni yaklaşımın güçlü ifadesidir. ‘Enstitü İstanbul İSMEK’, daha çok mesleki eğitim, daha iyi yetişmiş uzmanlar ve daha çok istihdamın adı olacak” şeklinde konuştu.



10 ÖNEMLİ ADIM



İmamoğlu, İSMEK’lerin dönüşüm sürecinde attıkları 10 önemli adımı şöyle özetledi:



- Pandemide, ‘İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi’nin eğitim kapsamını da genişlettik. Türkiye’nin en büyük çevrim içi öğrenme alanlarından birini hayata geçirdik.



- Yüz yüze eğitime hazırlanırken, eğitimlerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda sürdürülebilmesi için, tüm binalarımızı elden geçirdik. Her binamızı daha sağlıklı, güvenli ve eğitime uygun hale getirdik.



- Uzmanların görüşleri doğrultusunda, eğitim programlarını 4 temel kategori altında yeniden yapılandırdık.



- Eğitim içeriklerini; yeni nesil iş kolları, teknoloji ve dijital süreçlere uygun ve buna yönelik mesleki alanlarla zenginleştirdik.



- Var olan eğitimleri, “yetişkin öğrenme ilke ve yöntemlerine” göre tasarım sürecinden geçirdik. Programlarımız, artık çok daha nitelikli ve daha güncel hale geldi.



- Bilişim teknolojilerinden kişisel gelişime, sahne ve gösteri sanatlarından gastronomi ve mutfak sanatlarına kadar pek çok alanda, yeni eğitim alanlarını programlarımıza dahil ettik.



- “İstihdama destek odaklı mesleki eğitim” yaklaşımıyla mesleki eğitimi güncelledik; çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirdik.



- Bölgesel İstihdam Ofislerimizle iş birliği içinde, eğitimler sonrasındaki istihdam fırsatlarını artırmaya dönük bir yapılanmaya geçtik.



- Meslek edinme, bireysel gelişim, beceri geliştirme gibi amaçların yanına, yurttaşlarımızın kent kültürü ve metropolde yaşama konusunda çok daha donanımlı hale gelmelerini sağlama hedefini de koyduk. Bu doğrultuda yeni eğitim programları geliştirdik.



- Yeni trend tasarımı ve güncel yazılım teknolojisiyle geliştirilen yeni web sitemizle de İstanbullulara kullanıcı dostu, değerli bir güncel deneyim kazandırıyoruz.



“UZAKTAN EĞİTİMDE EZBER BOZDUK”



Attıkları bütün adımların ‘Enstitü İstanbul İSMEK’in yaşamaya başladığı büyük dönüşümün temellerini oluşturduğunu ifade eden İmamoğlu, eskisinden esinlenilerek tasarlanan yeni logoyu da kamuoyuna tanıttı. Enstitü İstanbul İSMEK’in, Türkiye’nin en büyük çevrimiçi öğrenme alanlarından birini olacağını belirten İmamoğlu, “Uzaktan Eğitim Merkezimiz aracılığıyla, yüz binlerce İstanbulluya eğitim vererek, bu alanda önemli bir seçenek haline geldik. ‘Uzaktan eğitimle olmaz’ denen eğitim programlarını başarıyla hayata geçirerek, uzaktan eğitim sürecinde ezber bozduğumuzu belirtmek isterim. Örneğin, müzik, makine-dikiş, el sanatları eğitimlerini, uzaktan eğitim yoluyla ve gayet başarıyla gerçekleştirdik. Bu yolla ulaştığımız kişilerin yüzde 68'i kadınlardan, yüzde 54'ü 20-30 yaş arası gençlerden oluşuyor. Uzaktan eğitimlerimizden yararlananların yüzde kırk 48’inin ise lisans mezunu olması da dikkat çekici” bilgilerini paylaştı.



4 DALDA, 22 ALANDA YENİ PROGRAMLAR OLACAK



“Yeni iş arayışında olan vatandaşlarımızın da uzaktan eğitimde Enstitü İstanbul İSMEK’i daha çok tercih ettiğini görüyor ve istihdam hedefli olan uzaktan eğitim programlarımızın sayısını artırıyoruz” diyen İmamoğlu, eğitim programlarının akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda, 4 temel kategoride yapılandırıldığını aktardı. Kategorileri; ‘Mesleki Eğitimler’, ‘Kişisel Gelişim’, ‘Güzel Sanatlar’ ile ‘El Sanatları ve Zanaat’ olarak sıralayan İmamoğlu, 4 dalda, 22 alanda pek çok yeni eğitim programını bu yıl içinde İstanbullulara ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.



ADALAR ÖRNEĞİNİ VERDİ



“İstihdama Dayalı Sosyal Kalkınma Projeleri ile İstanbul’da yaşayan dezavantajlı grupların iş gücüne katılmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştiriyoruz” diyen İmamoğlu, konuyu şöyle örneklendirdi:



“Adalar ilçesinde, yakın zamanda hayata geçirmeyi planladığımız ‘Arıcılık Alanında Kadın Üreticiler Yetiştirme’ projesi, bu çalışmalarımızdan özel bir tanesi. Projeyle, Adalar ilçesinde, arıcılık alanında kadın istihdamı ile bölgenin florasına uygun arılarla, ‘Ada balı’ üretimi gerçekleştirmeyi ve üretilen arı ürünlerini markalaştırmayı hedefliyoruz. Enstitü İstanbul İSMEK öncülüğünde gerçekleşecek projede; kadın katılımcılar, başta bal olmak üzere, çeşitli arı ürünleri üreterek, doğrudan ürün satışı yapabilecekler. Bu şekilde, Enstitü İstanbul İSMEK’ten eğitim alan İstanbullular, düzenli bir gelir elde etme fırsatına kavuşmuş olacaklar.”



Z KUŞAĞI DA UNUTULMADI



“Tamamlayıcı meslek eğitimi deyince gençlerin aklına Enstitü İstanbul İSMEK gelecek” diyen İmamoğlu, Z kuşağını da çok önemsediklerinin altını çizdi. İmamoğlu, “Z kuşağının dinamiklerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, eğitim ve hizmet politikamızı güncelledik. Özellikle Z kuşağı dediğimiz o kuşağın içerisinde, ne yazık ki yüz binlerce gencimizin ne yeterli eğitim aldığını ne de ne yazık ki meslek sahibi olmadığını görüyoruz. Bu yönüyle amacımız; Enstitü İstanbul İSMEK’i, tamamlayıcı mesleki eğitim konusunda, Z kuşağı başta olmak üzere, tüm gençlerin aklına gelen ilk kurum haline getirmek. Bütün bu çalışmalarla Enstitü İstanbul İSMEK, yetişkin eğitimi alanında hem Türkiye’de hem de uluslararası boyutta örnek gösterilen çağdaş bir kurum haline gelmiş olacak. Şimdi önümüzde çok daha büyük başarılarla dolu bir yol var. Yeni yüz, yeni yaklaşım ve yeni vizyonumuzla bu yolda çok daha hızlı ve kararlı bir kurum ve ekip var. Emeği geçen, eğitimlerimize hayat veren herkese teşekkürler. Değişen, dönüşen ve İstanbul’un yarınlarına uygun hale gelen Enstitü İstanbul İSMEK hayırlı uğurlu olsun” dedi.

KAYNAK: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)