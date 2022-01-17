Hüseyin Baş: 60 milyar dolar rezervlik işletme, 37,6 milyon dolara satıldı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Türkiye'nin özelleştirme yoluyla elinden çıkan milli servetlerine dikkat çekmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bu özelleştirmelerden örnekler veren BTP lideri, paylaşımlarını, "Geri Alacağız" ifadesiyle tamamlıyor.

İşte BTP liderinin son paylaşımlarından örnekler;

BEYKOZ KUNDURA FABRİKASI

Atatürk’e ayakkabı üreten tarihi Beykoz Kundura Fabrikası…

2001’de üretimi durdurularak kapatıldı.

2004’te tesis yapılma şartıyla Boğaza sıfır 183 dönüm arazi 29,7 milyon $’a Yıldırım Holding’e satıldı.

16 yıldır tesislerin yapılmadığı arazinin değeri 3 milyar $...

Geri Alacağız!

MURGUL BAKIR İŞLETMELERİ

Murgul Bakır İşletmeleri; 2006 yılında 60 milyar $ rezervi, 5 milyon $ değerinde Hidroelektrik Santrali, 70 milyon $ gayrimenkulü ile, 37,6 milyon $’a Cengiz Holding’e satıldı.

Geri Alacağız!

GEMLİK GÜBRE FABRİKASI

Gemlik Gübre Fabrikası; 2005 yılında, kasasında 25,7 milyon $ nakit ve alacağı, 150 milyon $ gayrimenkulü, 370 milyon $ değerinde amonyak tesisi, 50 milyon $'lık iskelesi, 50 milyon $'lık sosyal tesisleri ile 83,1 milyon $'a Yıldırım Grup'a satıldı.

Geri Alacağız!

İSTANBUL GÜBRE SAN. AŞ.

İstanbul Gübre San. AŞ.; 2004 yılında 400 milyon $ değeri…

Kasasında 25 milyon $ nakit, Kocaeli'de 30 milyon $'lık iskelesi, 9 milyon $'lık sosyal tesisleri ile 100,5 milyon $'a Yıldızlar Holding'e satıldı.

Geri Alacağız!