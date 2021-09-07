banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1460.24
ALTIN
483.42
DOLAR
8.3410
STERLİN
11.5200
EURO
9.8990
HÜDA PAR’Dan Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneğine Ziyaret …
HÜDA PAR’Dan Zeytinburnu Tüm Malatyalılar...
Dr.Kemal Yıldırım:Göz Sağlığınızı Önemseyin !...
Son Dakika
Dr.Kemal Yıldırım:Göz Sağlığınızı Önemseyin !...
Ömer Arısoy: “İBB Kendisinden Önce İhalesi Yapılan Bir Yeri Tamamlayamamıştır.”
Ömer Arısoy: “İBB kendisinden önce...
Meclis Toplantısında Gergin Anlar Yaşandı
Meclis Toplantısında Gergin Anlar Yaşandı

HÜDA PAR’Dan Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneğine Ziyaret …

HÜDA PAR Zeytinburnu ilçe başkanı Naif Damar ve yardımcıları İbrahim Turan,İhsan Kaya ve gençlik kollarından Murat Acar’dan oluşan heyeti dernek başkanı Suat Sarıkaya ve yardımcısı Hüseyin Çetiner karşıladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Eylül 2021 Salı 15:07
HÜDA PAR’Dan Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneğine Ziyaret …
banner171

HÜDA PAR ZEYTİBURNU İLÇE BAŞKANI NAİF DAMAR KABUL İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

HÜDA PAR Zeytinburnu ilçe başkanı Naif Damar ve beraberindeki yardımcıları kendilerini samimi bir ortamda kabul eden Malatya dernek başkanı Suat Sarıkaya ve yardımcısı Hüseyin Çetiner’e teşekkür ettiler.Damar İstanbul’un 25 ilçesinde teşkilatları olduğunu diğer ilçelerde de yakında var olacaklarını söyledi.

SARIKAYA: KAPIMIZ YASAL OLAN HER OLUŞUMA SONUNA KADAR AÇIKTIR DEDİ

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar dernek başkanı Suat Sarıkaya HÜDA PAR Zeytinburnu ilçe başkanı Naif Damar ve yardımcılarına ziyaret için teşekkür etti. Sarıkaya,dernek olarak yasal olan her oluşuma kaplarının açık olduğunu ifade ederek hiçbir sivil toplum kuruluşuna karşı önyargılı olmadıklarını söyledi.

HÜDA PAR’ın ziyaretinden dolayı da çok mutlu olduklarına ifade eden dernek başkanı siyasi parti yöneticilerine başarılar diledi.

gazetemizin imtiyaz sahibi Hüseyin Çetiner’ i Gazetenin idare merkezinde ziyaret ederek Zeytinburnu,İstanbul ve ülke gündemi hakkında sohbet ettiler.

KONU ZEYTİNBUNRU OLUNCA HÜSEYİN ÇETİNER SAATLERCE KONUŞUR

HÜDA PAR Zeytinburnu ilçe başkanı Naif Damar ve beraberindeki yardımcılarının ziyaretinden memnun olduğunu ifade eden dernek başkan yardımcısı Hüseyin Çetiner’de şunları söyledi.

Dernek başkanımız HÜDA PAR’ı yayın grubumuzun merkezinde ağırlamak istediğini söyleyince çok mutlu oldum. Çünkü ziyaretin burada yapılmış olması demek aynı anda bir çok kurum’a ziyaret yapılacağı anlamı çıkar dedim.

Burası hem İstanbul Times Medya Grubunun idare merkezi hem de Geleceğim Zeytinburnu Platformunun idare merkezi yani HÜDA PAR bir taş ile 3 kuş birden vurmuş oldu. Zeytinburnu benim uzmanlık alanım. Bu ilçenin kitabını yazan birisi olarak 33 yıldır burada yaşıyorum. İnşallah başka biz zamanda sizi yayında da ağırlamak isteriz dedi.

Ziyaret fotoğraf çekimi ilke son buldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Babacan'dan Geçiş Dönemi Mesajı
Babacan'dan Geçiş Dönemi Mesajı
Yeniden Refah Partisi Millet İttifakında mı Yer Alacak ?
Yeniden Refah Partisi Millet İttifakında mı Yer Alacak ?
Babacan'dan Erdoğan'a ‘Nereden Nereye’ Yanıtı
Babacan'dan Erdoğan'a ‘Nereden Nereye’ Yanıtı
İstanbul Seçmeninin % 57 Si Erken Seçim İstiyor
İstanbul Seçmeninin % 57 Si Erken Seçim İstiyor
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İşbirliği Sempozyumu’nda Konuşma Yaptı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İşbirliği Sempozyumu’nda Konuşma Yaptı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169