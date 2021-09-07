HÜDA PAR’Dan Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneğine Ziyaret …

HÜDA PAR ZEYTİBURNU İLÇE BAŞKANI NAİF DAMAR KABUL İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

HÜDA PAR Zeytinburnu ilçe başkanı Naif Damar ve beraberindeki yardımcıları kendilerini samimi bir ortamda kabul eden Malatya dernek başkanı Suat Sarıkaya ve yardımcısı Hüseyin Çetiner’e teşekkür ettiler.Damar İstanbul’un 25 ilçesinde teşkilatları olduğunu diğer ilçelerde de yakında var olacaklarını söyledi.

SARIKAYA: KAPIMIZ YASAL OLAN HER OLUŞUMA SONUNA KADAR AÇIKTIR DEDİ

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar dernek başkanı Suat Sarıkaya HÜDA PAR Zeytinburnu ilçe başkanı Naif Damar ve yardımcılarına ziyaret için teşekkür etti. Sarıkaya,dernek olarak yasal olan her oluşuma kaplarının açık olduğunu ifade ederek hiçbir sivil toplum kuruluşuna karşı önyargılı olmadıklarını söyledi.

HÜDA PAR’ın ziyaretinden dolayı da çok mutlu olduklarına ifade eden dernek başkanı siyasi parti yöneticilerine başarılar diledi.

gazetemizin imtiyaz sahibi Hüseyin Çetiner’ i Gazetenin idare merkezinde ziyaret ederek Zeytinburnu,İstanbul ve ülke gündemi hakkında sohbet ettiler.

KONU ZEYTİNBUNRU OLUNCA HÜSEYİN ÇETİNER SAATLERCE KONUŞUR

HÜDA PAR Zeytinburnu ilçe başkanı Naif Damar ve beraberindeki yardımcılarının ziyaretinden memnun olduğunu ifade eden dernek başkan yardımcısı Hüseyin Çetiner’de şunları söyledi.

Dernek başkanımız HÜDA PAR’ı yayın grubumuzun merkezinde ağırlamak istediğini söyleyince çok mutlu oldum. Çünkü ziyaretin burada yapılmış olması demek aynı anda bir çok kurum’a ziyaret yapılacağı anlamı çıkar dedim.

Burası hem İstanbul Times Medya Grubunun idare merkezi hem de Geleceğim Zeytinburnu Platformunun idare merkezi yani HÜDA PAR bir taş ile 3 kuş birden vurmuş oldu. Zeytinburnu benim uzmanlık alanım. Bu ilçenin kitabını yazan birisi olarak 33 yıldır burada yaşıyorum. İnşallah başka biz zamanda sizi yayında da ağırlamak isteriz dedi.

Ziyaret fotoğraf çekimi ilke son buldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)