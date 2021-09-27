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HDP'den ittifak açıklaması
HDP'den ittifak açıklaması
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HDP'den ittifak açıklaması

HDP'den son dakika ittifak açıklaması geldi. HDP Eş Genel Başkanı Buldan yaptığı açıklamada "Herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Buldan, "Türkiye'nin çözmesi gereken en köklü sorunu Kürt sorunudur. Meclis, diyalog ve çözüm zeminini kurarak, demokratik müzakere yöntemleriyle tüm toplum için geleceğin kazanılmasına önayak ve odak olmalıdır." dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2021 Pazartesi 17:23
HDP'den ittifak açıklaması
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan şu ifadeleri kullandı:

Bizler, parlamento seçimleri için ‘Demokrasi İttifakı’ şiarıyla; halklar ve barış ittifakı, kadın dayanışması ve ittifakı, ekoloji ittifakı anlayışı temelinde, toplumsal ve siyasal muhalefet, emek, kadın ve gençlik hareketleri ile en geniş birlikteliği ve ortak mücadele zeminini büyütme ve bu yoldaki güçlü yürüyüşümüzü sürdürme kararlılığındayız. Bunun dışında herhangi bir Ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz.

"MECLİS DİYALOG İÇİN ÖN AYAK OLMALIDIR"

Türkiye'nin çözmesi gereken en köklü sorunu Kürt sorunudur. HDP, demokratik çözüm ve barış konusunda üzerine düşen her şeyi yapmaya, Türkiye’deki bütün toplumsal kesimlerin sorunlarını ve kaygılarını dikkate alan yapıcı bir rol üstlenmeye hazırdır.

Meclis, diyalog ve çözüm zeminini kurarak, demokratik müzakere yöntemleriyle tüm toplum için geleceğin kazanılmasına önayak ve odak olmalıdır. 

Kaynak: Hürriyet

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