Gelecek partisi’nden sokak ekonomisi için ‘seyyar satıcılar çalıştayı’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun ve her biri
alanında güçlü akademisyenlerin, sendikacıların, seyyar satıcıların, seyyar
satıcılar ile ilgili dernek ve vakıf temsilcilerinin katılacağı, “Sokak Ekonomisi
Sorunları ve Çözüm Yolları Çalıştayı” 02 Nisan Cumartesi günü Ankara’da
gerçekleştirilecek.
Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından düzenlenen
çalıştaya ilişkin bilgi veren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Sivil
Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Doç. Dr. Selçuk Özdağ, parti olarak bir kez
daha toplumsal bir problemi dile getirmenin mutluluğunu yaşayacaklarını
belirtti.
Özdağ, söz konusu çalıştaya ilişkin şu bilgileri verdi:
Gelecek Partisi olarak 2 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da Çankaya Belediyesi
Yılmaz Güney Sahnesi’nde ‘Sokak Ekonomisi Sorunları ve Çözüm Yolları’ adlı
çalıştayımızla kanayan bir yaraya parmak basıyoruz. Türkiye’de 6 milyona yakın
seyyar satıcı ve işportacılık yapan vatandaşımız var.
Gelecek Partisi olarak;
-Bu kişilerin çalışma şartlarını ve koşullarını iyileştirmek istiyoruz.
- Bu insanlarımızın kayıt dışı çalışmasındaki olumsuzlukları gidermek istiyoruz.
- Konuya dair bir kanun, yönetmelik, mevzuat bulunmamakta, bizler konunun
acilen bir kanuna kavuşturulması çağrısı yapıyoruz.
Bu insanlar belediyelerin insafına terk edilmiştir. Belediyeler zaman zaman
zabıtalarla seyyar satıcılarımızı, işportacılarımızı zapt u rapt altına almak
istemektedirler fakat bu sorun Türkiye’nin bir gerçeği. Güneydoğu Anadolu’daki
şehirlerimizden tutun sahil kentlerimize kadar, Büyükşehirlerimizden
İzmir’imizden İstanbul’umuza, Ankara’mıza kadar bu insanlar evlerine ekmek
götürmek istiyorlar.
Ne yapmalı:
1- Bu insanların sattığı ürünlerin, insan sağlığını tehdit edip etmediği kayıt
altına alınması gerekiyor,
2- Bu insanlara çalışabilecekleri, evlerine ekmek götürebilecek yerlerin
tahsis edilmesi gerekiyor.
3- Kayıt dışı ekonomi içinde çalışan bu insanları kayıt altına almak, vergi
vermelerini sağlayarak yaptıkları iş ile ülkeye katma değer
oluşturmalarının önünü açmak gerekiyor.
Bu konuda Avrupa’yı da Hindistan’ı da inceleyen Doktor Osman Sirkeci Bey,
İzmir’deki Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laçin Bey olmak üzere biz
Gelecek Partisi olarak birlikte çalışmak ve çalıştay yapmak istedik. Çalıştay’da
konunun uzmanları konuşacak ve konuya ilişkin problemlerle birlikte çözüm
önerilerini dile getireceğiz.
Çalıştay’ın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir çağrıda bulunacağız:
“Bu sorunun kanununu çıkartın” diyeceğiz. Kanunu olmayan bir sektör olur
mu? Bu sektörü başta hükümetin, herkesin tanıması gerekiyor. Ardından
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, belediyelerle, Türkiye’deki
sendikalarla, odalarla, Türkiye’deki seyyar satıcılar/işportacılar dernek ve
vakıflarıyla konuşarak/görüşerek bu konuya nasıl bir çözüm getireceklerini
belirlemesi ve tartışması gerekmektedir.
Biz problemleri biliyoruz, yağmurda, sıcakta, karda, kışta zabıtalar ile daima
yaşanan köşe kapmaca sonucu tezgahlarını, arabalarını kaybediyor bu
insanlar ve bunun sonucunda da aç biilaç kalıp evlerine ekmek
götüremiyorlar. Sonra ne oluyor? Bu sektörde çalışan bazı insanlar
uyuşturucu baronlarının, terör örgütlerinin kullanışlı elemanları haline
gelebiliyor. Yine bu insanlar zaman zaman hayata küsüyorlar, devletimize
aidiyet duyguları zayıflıyor. İşte bu negatif durumları ortadan kaldırabilmek
için bizim bir an önce bu vatandaşlarımıza yaşama sevincini aşılamamız, aynı
zamanda da ekonomik olarak kayıt altına alıp, devletimizle seyyar
satıcılarımız arasındaki barışı sağlamamız gerekmektedir. Eksikler varsa,
yanlışlar varsa bunları gidermek, düzeltmek hükümetin görevidir.
Gelecek Partisi olarak bir kez daha yıkıcı değil, ihya edici ve inşaa edici
muhalefet anlayışı içerisinde yol göstereceğiz kanayan bir yaraya
problemlerle birlikte çözüm önerilerini dile getirerek parmak basacağız.
Gelecek Partisi bir kez daha toplumsal bir problemi dile getirmenin
bahtiyarlığını yaşayacak.”