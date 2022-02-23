Gelecek partisi’nden sokak ekonomisi için ‘seyyar satıcılar çalıştayı’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun ve her biri

alanında güçlü akademisyenlerin, sendikacıların, seyyar satıcıların, seyyar

satıcılar ile ilgili dernek ve vakıf temsilcilerinin katılacağı, “Sokak Ekonomisi

Sorunları ve Çözüm Yolları Çalıştayı” 02 Nisan Cumartesi günü Ankara’da

gerçekleştirilecek.

Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından düzenlenen

çalıştaya ilişkin bilgi veren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Sivil

Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Doç. Dr. Selçuk Özdağ, parti olarak bir kez

daha toplumsal bir problemi dile getirmenin mutluluğunu yaşayacaklarını

belirtti.

Özdağ, söz konusu çalıştaya ilişkin şu bilgileri verdi:

Gelecek Partisi olarak 2 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da Çankaya Belediyesi

Yılmaz Güney Sahnesi’nde ‘Sokak Ekonomisi Sorunları ve Çözüm Yolları’ adlı

çalıştayımızla kanayan bir yaraya parmak basıyoruz. Türkiye’de 6 milyona yakın

seyyar satıcı ve işportacılık yapan vatandaşımız var.

Gelecek Partisi olarak;

-Bu kişilerin çalışma şartlarını ve koşullarını iyileştirmek istiyoruz.

- Bu insanlarımızın kayıt dışı çalışmasındaki olumsuzlukları gidermek istiyoruz.

- Konuya dair bir kanun, yönetmelik, mevzuat bulunmamakta, bizler konunun

acilen bir kanuna kavuşturulması çağrısı yapıyoruz.

Bu insanlar belediyelerin insafına terk edilmiştir. Belediyeler zaman zaman

zabıtalarla seyyar satıcılarımızı, işportacılarımızı zapt u rapt altına almak

istemektedirler fakat bu sorun Türkiye’nin bir gerçeği. Güneydoğu Anadolu’daki

şehirlerimizden tutun sahil kentlerimize kadar, Büyükşehirlerimizden

İzmir’imizden İstanbul’umuza, Ankara’mıza kadar bu insanlar evlerine ekmek

götürmek istiyorlar.

Ne yapmalı:

1- Bu insanların sattığı ürünlerin, insan sağlığını tehdit edip etmediği kayıt

altına alınması gerekiyor,

2- Bu insanlara çalışabilecekleri, evlerine ekmek götürebilecek yerlerin

tahsis edilmesi gerekiyor.

3- Kayıt dışı ekonomi içinde çalışan bu insanları kayıt altına almak, vergi

vermelerini sağlayarak yaptıkları iş ile ülkeye katma değer

oluşturmalarının önünü açmak gerekiyor.

Bu konuda Avrupa’yı da Hindistan’ı da inceleyen Doktor Osman Sirkeci Bey,

İzmir’deki Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laçin Bey olmak üzere biz

Gelecek Partisi olarak birlikte çalışmak ve çalıştay yapmak istedik. Çalıştay’da

konunun uzmanları konuşacak ve konuya ilişkin problemlerle birlikte çözüm

önerilerini dile getireceğiz.

Çalıştay’ın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir çağrıda bulunacağız:

“Bu sorunun kanununu çıkartın” diyeceğiz. Kanunu olmayan bir sektör olur

mu? Bu sektörü başta hükümetin, herkesin tanıması gerekiyor. Ardından

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, belediyelerle, Türkiye’deki

sendikalarla, odalarla, Türkiye’deki seyyar satıcılar/işportacılar dernek ve

vakıflarıyla konuşarak/görüşerek bu konuya nasıl bir çözüm getireceklerini

belirlemesi ve tartışması gerekmektedir.

Biz problemleri biliyoruz, yağmurda, sıcakta, karda, kışta zabıtalar ile daima

yaşanan köşe kapmaca sonucu tezgahlarını, arabalarını kaybediyor bu

insanlar ve bunun sonucunda da aç biilaç kalıp evlerine ekmek

götüremiyorlar. Sonra ne oluyor? Bu sektörde çalışan bazı insanlar

uyuşturucu baronlarının, terör örgütlerinin kullanışlı elemanları haline

gelebiliyor. Yine bu insanlar zaman zaman hayata küsüyorlar, devletimize

aidiyet duyguları zayıflıyor. İşte bu negatif durumları ortadan kaldırabilmek

için bizim bir an önce bu vatandaşlarımıza yaşama sevincini aşılamamız, aynı

zamanda da ekonomik olarak kayıt altına alıp, devletimizle seyyar

satıcılarımız arasındaki barışı sağlamamız gerekmektedir. Eksikler varsa,

yanlışlar varsa bunları gidermek, düzeltmek hükümetin görevidir.

Gelecek Partisi olarak bir kez daha yıkıcı değil, ihya edici ve inşaa edici

muhalefet anlayışı içerisinde yol göstereceğiz kanayan bir yaraya

problemlerle birlikte çözüm önerilerini dile getirerek parmak basacağız.

Gelecek Partisi bir kez daha toplumsal bir problemi dile getirmenin

bahtiyarlığını yaşayacak.”