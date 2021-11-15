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Gelecek Partisi Sözcüsü Özcan: ‘’Söylem, ahlak ve moral üstünlük muhalefete geçmiştir’’

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan’ın katıldığı bir televizyonunda yaptığı açıklamalar, partisinin resmi sosyal medya hesaplarında kısa video kolajı halinde yayınlanmasıyla birlikte büyük ses getirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Kasım 2021 Pazartesi 15:32
Gelecek Partisi Sözcüsü Özcan: ‘’Söylem, ahlak ve moral üstünlük muhalefete geçmiştir’’
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Bugün Türkiye’de siyasetin denkleminin değiştiğini ve muhalefetin ‘’ SÖYLEM,
AHLAK VE MORAL’’ üstünlüğü ele aldığını dile getiren GP sözcüsü Özcan,
hükümetin her geçen gün hızla erimekte olduğunu ve bu durumun bir noktada
büyük bir kırılmaya dönüşeceğini çok büyük bir rahatlıkla söyleyebileceğini
ifade etti.
Beştepe’de Cumhurbaşkanı etrafında kümelenen küçük bir azınlık dışında mutlu
olan tek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bulunmadığını belirten Özcan,
sözlerine; ‘’Vatandaşın bütçesini değil, iktidar yandaşlarının bütçesini yöneten
bir siyasetle karşı karşıyayız. Bu siyaset sadece kendi yakın dar çevresini mutlu
eder, onların dışındaki hiçbir çevrenin mutlu olması söz konusu değil’’ şeklinde
devam etti.
İktidara seslenen Serkan Özcan, halkın umudunun artık AK Parti olmadığını ‘’ siz
artık bu işi yapamazsınız, bu iş sizden geçti’’ sözleriyle vurgularken, MHP lideri
Bahçeli’nin günün sonunda ‘’muhalefet partisi’’ oldukları yönündeki
beyanlarının da bu açıdan okunması gerektiğini söyledi ve şunları ilave etti; ‘’
Hayır öyle değilsin! (muhalefet partisi oldukları iddialarını kast ediyor) Hayır, siz
iktidarsınız, iktidarın göbeğindesiniz. Bugünkü Türkiye’de yoksulluğun,
yolsuzluğun, çürümenin ve ekonomik çöküşün 1. derecede sorumlususunuz.’’
Bir hükümet değişikliğiyle kur ve faizlerdeki mevcut kanamanın hızla ve hemen
duracağı belirten GP Sözcüsü Özcan, hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmasına
gerek olmadığını ve Türkiye’nin insanıyla gerçekten güçlü olduğunu söyledi.
Hükümetin değişmesi durumunda ilk gün olacak şeyin dövizin ve faizin hızlıca
geriye düşmesinin yanı sıra Türkiye’nin ülke risk priminin de süratle aşağıya
ineceğinin altını çizen Gelecek Partisi Sözcüsü; ‘’Türkiye’nin umudu kendi,
insanlarıdır, vatandaşlarıdır, kendi kaynaklarıdır, umudumuz asla
kaybetmeyeceğiz’’ dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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