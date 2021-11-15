Gelecek Partisi Sözcüsü Özcan: ‘’Söylem, ahlak ve moral üstünlük muhalefete geçmiştir’’

Bugün Türkiye’de siyasetin denkleminin değiştiğini ve muhalefetin ‘’ SÖYLEM,

AHLAK VE MORAL’’ üstünlüğü ele aldığını dile getiren GP sözcüsü Özcan,

hükümetin her geçen gün hızla erimekte olduğunu ve bu durumun bir noktada

büyük bir kırılmaya dönüşeceğini çok büyük bir rahatlıkla söyleyebileceğini

ifade etti.

Beştepe’de Cumhurbaşkanı etrafında kümelenen küçük bir azınlık dışında mutlu

olan tek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bulunmadığını belirten Özcan,

sözlerine; ‘’Vatandaşın bütçesini değil, iktidar yandaşlarının bütçesini yöneten

bir siyasetle karşı karşıyayız. Bu siyaset sadece kendi yakın dar çevresini mutlu

eder, onların dışındaki hiçbir çevrenin mutlu olması söz konusu değil’’ şeklinde

devam etti.

İktidara seslenen Serkan Özcan, halkın umudunun artık AK Parti olmadığını ‘’ siz

artık bu işi yapamazsınız, bu iş sizden geçti’’ sözleriyle vurgularken, MHP lideri

Bahçeli’nin günün sonunda ‘’muhalefet partisi’’ oldukları yönündeki

beyanlarının da bu açıdan okunması gerektiğini söyledi ve şunları ilave etti; ‘’

Hayır öyle değilsin! (muhalefet partisi oldukları iddialarını kast ediyor) Hayır, siz

iktidarsınız, iktidarın göbeğindesiniz. Bugünkü Türkiye’de yoksulluğun,

yolsuzluğun, çürümenin ve ekonomik çöküşün 1. derecede sorumlususunuz.’’

Bir hükümet değişikliğiyle kur ve faizlerdeki mevcut kanamanın hızla ve hemen

duracağı belirten GP Sözcüsü Özcan, hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmasına

gerek olmadığını ve Türkiye’nin insanıyla gerçekten güçlü olduğunu söyledi.

Hükümetin değişmesi durumunda ilk gün olacak şeyin dövizin ve faizin hızlıca

geriye düşmesinin yanı sıra Türkiye’nin ülke risk priminin de süratle aşağıya

ineceğinin altını çizen Gelecek Partisi Sözcüsü; ‘’Türkiye’nin umudu kendi,

insanlarıdır, vatandaşlarıdır, kendi kaynaklarıdır, umudumuz asla

kaybetmeyeceğiz’’ dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)