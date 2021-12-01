Doğu Perinçek Konya’dan Türk Milletine Seslendi: “Zorlukları Paylaşacağız”

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek kurultayda, “Zorlukları herkes paylaşacak.” diyerek Türk Milleti’ne büyük çözümlere omuz verme çağrısında bulundu.

Konyalı üreticilerin sorunlarını paylaşan Konya Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Gedikkaya ise, tarım ve hayvancılık alanında “tek ses olmalıyız” dedi.

‘ÜRETİCİLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ’

Konya Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Gedikkaya, kurultayda “Yeni dünya düzeninde yerimizi en güçlü şekilde alacağız” dedi. Pandeminin, kendine yetebilen bir ülke olabilmenin öncelik olduğu gerçeğini ispatladığını ifade eden Gedikkaya, “Üreticilerimize sahip çıkmalıyız. Hayvancılık sektöründe yem fiyatlarına son iki ayda yüzde 40’dan fazla artış yapıldı. Yetiştiricilerimiz zor durumda kalmıştır. 1 kilo yem 4 bin 200 lira, sütün fiyatı 5 bin 460 lira ediyor. Yem fiyat artışlarının nedeni hammaddenin yurtdışından gelmesi. Bu artışlar gelecekte de devam edecektir” ifadelerini kullandı.

‘TİGEM ARAZİLERİ DEĞERLENDİRİLMELİ’

Konya’da hayvancılık alanında örnek projeler üretildiğini belirten Gedikkaya şöyle konuştu: “Ekonomimiz için meralarımızı üretime tekrardan kazandırmalıyız. Meralarımız ve TİGEM arazilerinin verimli kullanılması, önem arz etmektedir. Şirket kiralaması yerine TİGEM arazileri, kaliteli kaba yem üretimi için teşvik edilmelidir. Ülkemizde 14.7 milyon hektar çayır ve sera arazisi bulunmaktadır. Bunun hemen hemen yüzde 80’i ıslaha ihtiyaç duymaktadır. Açığımız olan 58 milyon ton kaba yemi, meraları uygun şekilde ıslah ederek büyük problem olan yem maliyetini çözmüş olacağız.”

‘FAİZCİLER TEPEMİZE OTURMUŞ’

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Türkiye’nin her yerinden aynı sesi duyduklarını belirterek, “Arkada biten bir ekonomi var. Türk Milleti faizciye çalışıyor, çiftçiler faizciye çalışıyor, esnaf faizciye çalışıyor, sanayicimiz faizciye çalışıyor, tüketici de faizciye çalışıyor. Tepemize faizciler oturmuş. Efendi olan kambur oldu ve Türkiye’nin üretim yapısı darbe gördü. Üretemeyince dışardan yüksek faizle alıyorsunuz. Neyle alacaksınız? Ürettiğiniz mal yetmiyor, dolayısıyla ödemeler açığı ortaya çıkıyor ve Türkiye borçlanıyor” ifadelerini kullandı.

ZORLUKLARI SAPTAYACAĞIZ

Perinçek, Türkiye’nin Vatan Partisi’nin ekonomi programının eşiğine geldiğini ve bu programın uygulanacağını söyledi. Perinçek, “Önümüzde zorluklar var ve bunu saptayacağız. Bunu başkaları söylemiyor. Gerçeği bu millete söylemek zorundayız. Zorlukları yaşayacağız. Bu zorluklardan büyük bir başarıyla aydınlıklara çıkacağız. Bugün en önemli mesele, milletimize bu zorlukları paylaşma bilinci vermek. Zorlukları Türkiye’deki herkes paylaşacak.”dedi.

Perinçek şöyle konuştu: “Bankaların 2021 yılındaki kazançları 80 milyar olacak. Bankalar 80 milyar kâr ediyor, çiftçinin mazot dolduracak hali yok. Bunun çözümü ne? Bankalardan 80 milyar kârının 72 milyarını alıp, üreticiye verdiğiniz zaman sorun çözülüyor. Bu, devlet kararıyla olur. Kaynaklar esas olarak faizciye, sıcak para komisyoncusuna gidiyor. Esas mesele kaynakları doğru kullanmak. Nasıl kullanacağız? ‘Üretici baş tacıdır’ diyeceğiz. Kaynakları üretime yönlendireceğiz ki Türkiye, Üretim Devrimi’ni başarsın, dış ticaret açığını kapatsın, daha fazla dışarı satsın. Bugün bir tek kanunla ‘80 milyarın 70 milyarını alıyorum ve üreticiye tahsis ediyorum’ denilebilir. Zorlukları paylaştırmak lazım.”

DEVLET YÖNETİMİNDE TASARRUF

Perinçek devlet yönetimine de tasarruf çağrısı yaparak, “Devleti yönetenler vatandaşlarla beraber aynı uçağa binecek. Çalışan insanlarla yüz yüze gelebilecek. Onların yüzüne bakabilecek. Onların yanına oturacak. Hz. Muhammet diyor ki, ‘Yöneticileri zengin olan milletler fakir olurlar, yöneticileri fakir olan milletler de zengin olurlar.’ Yöneticiler sade yaşayacak, buradaki insanlar gibi giyinecek ceketini. Mutfaklarına girdiğiniz zaman sizlerle aynı hayatı paylaştığını göreceksiniz ki bu millet zenginleşsin.”ifadelerini kullandı.

‘YUMRUĞUNU VURAN BİR HÜKÜMET GEREK’

Üretim ekonomisi vurgusu yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Türkiye’de ‘TL’yle alışveriş yapılır’ diyeceğiz. Kıyı bankalarına götürülen mevduatları toplayacağız. Gücü üreticiyi desteklemek, üretime balta vuran herkesin karşısında yumruğunu vurmak durumunda olan bir hükümete ihtiyacımız var. Gümrüklerimizi dikeceğiz. Tarımı destekleyeceğiz. Komşularımız İran, Irak, Rusya, Azerbaycan ve Suriye’yle aramızı iyi tutacağız ki enerji fiyatları düşsün.”dedi.

‘ABD’YE HESAP VEREN BİR HÜKÜMET ARTIK KURULAMAZ’

Çözümlere işaret eden Vatan Partisi Genel Başkanı, “Artık bizim o büyük karar ve çözümlere omuz vermemiz lazım. Hepimize sorumluluk düşüyor. ABD’ye hesap veren bir hükümet artık kurulamaz Türkiye’de. Türk milleti olarak Üreticilerin Milli Hükümeti ekseninde birleşmemiz çok önemli. Siyaset yapacaksınız. Siyasetin dışına atılmayacaksınız. Türkiye’nin sorunları siyasetle çözülüyor. ‘Üreticileri kim savunuyor, hangi parti savunuyor?’ sorularının yanıtını kendimiz bulacağız. Sizi siyasete davet ediyorum. Etkin olmaya davet ediyorum. Karar veren konumlara sizleri davet ediyorum. Umut ve iyimserlik yayacağız. Karamsarlığa izin vermeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

‘TANK DA LAZIM TRAKTÖRDE’

Ulusal Strateji Merkezi (USMER) Sanayici ve Kalkınma Komisyonu Başkanı Bülent Kırmacı da kurultayda bir konuşma yaptı. Konya’nın Türkiye’nin tahıl ambarı, Türkiye’yi doyuran şehir olduğunu ifade eden Kırmacı, “Çiftçinin omuzunda mazot, gübre, ilaç yükü var. Üreticinin sırtında faiz derdi var ama bankalar obez hale geldiler, yedikçe şişiyorlar. Burada sorun var. ‘Çiftçinin faizini silin’ diyoruz. Ziraat Bankası çiftçinin bankası olmalı. Bu da yetmez çiftçi fonu sandığı oluşmalı. Bankasıyla, sandığıyla, kooperatifiyle her şey üreticiden yana yapılandırılmalı. Bir sürü başkanlık var Ankara’da. Hizmet üretiyorlar, yazıyorlar sürekli. Bunlar da lazım ama evvela traktör ve tarlayı ekmek lazım. Devleti doyurmak lazım. Bu olmadan yazmanın bir anlamı yok.”ifadelerini kullandı.

“Doyuran da doymalı” diyen Kırmacı, “Bizim silahlı ordumuz var, Mehmetçiğimiz var, emniyet güçlerimiz var. Vatan Savaşı’nda tank da lazım traktör de lazım. Traktörlerin savaşıdır bu aynı zamanda. ‘Bize mühimmat verin, size zaferler verelim’ diyor üretici. Selam olsun o yiğitlere, çiftçimize, üreten sanayimize, bin selam olsun.”dedi.

ÜRETİME ODAKLANAN BANKALAR

Kırmacı, sanayicinin de destek beklediğini ifade ederek, “Sanayiciyi de Halkbank’la güçlendireceksin. Üreten her kesimin arkasında bir banka desteği olmalı diyoruz. Bu şekilde ancak sorunları aşabiliriz. Faizle ezen bankalar değil üretime odaklanan bankalar olmalı” dedi.

‘KOOPERATİFLER DEVLET DENETİMİNE ALINSIN’

USMER Tarım Komisyonu üyesi Süleyman Yurdaşer de yaptığı konuşmada, üretimin sürekliliği ve gıda güvenliği için üreticilerin örgütlü olması gerektiğini vurguladı. Yardaşer, “Türkiye’de neoliberal ekonomiyi tarıma uygulamakta görevli olanlar önce üretici kooperatiflerini özelleştirerek işe başladılar. Yasayla üreticilerin örgütleri olan bu kurumlar, devlet desteği ve denetimi dışında kaldı, bir kısmı yok oldu, ayakta kalanlar da küçüldü ve kâr edecek şirketlere dönüştü. Bu dönüşüm 1163 sayılı Kooperatifler Yasası’nda yapılan değişiklikle gerçekleşti. Değişiklik sonucu üreticiye ait olan kooperatifler, tüketiciye hizmet etmek için ürün pazarlamacılığına soyunmuştur” diye konuştu.

Yurdaşer, son olarak üreticilerin örgütlenmesini teşvik için 4572 sayılı yasanın iptalini, tarım kooperatifleri ve üretici birliklerinin devlet denetimi altına alınmasını ve 6360 sayılı Büyükşehir Yasası’nın iptal edilmesini istedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)