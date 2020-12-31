Doğu Perinçek, ABD'ye Verilmesi Gereken Yanıtı Açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı ABD merkezli tehditler konusunda Ulusal Kanal’da önemli açıklamalar yaptı. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur ve Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel’in sorularını yanıtlayan Perinçek, Atlantik Konseyi’nin Türkiye’yi “Haydut devlet” diye nitelendirmesi hakkında şunları söyledi: “ABD bize yaptırımlar uyguluyor ve açık açık Türkiye’yi düşman ülke ilan ediyor. Şimdi de ABD’nin stratejilerini belirleyen en önemli kuruluşlardan Atlantik Konseyi, Türkiye’yi “Haydut Devlet” olmakla suçluyor. Atlantik sistemiyle cephe cepheye olduğumuz gerçeği, bir kez daha ilan ediliyor. ABD’ye göre Türkiye’nin suçu “yayılmacı olmak”. Peki, Türkiye nereye yayılmış?”

ABD’NİN TÜRKİYE’YE “YAYILMACI” SUÇLAMASI

“Türkiye, vatanın bütünlüğü için hem sınır içinde hem de sınır dışında terörle mücadele ediyor. Suriye’de Fırat Kalkanı harekâtında canı pahasına DEAŞ'ı etkisiz hale getiren kim? Yine Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarında, PKK terör örgütünü temizleyen, “Akdeniz’e açılan Kürt Koridoru” planını bitiren kim? Türk Ordusu. Biz, ABD’nin silahlandırdığı PKK – YPG’ye karşı askeri gücümüzü kullanıyoruz. Aynı zamanda Suriye’nin ve Irak’ın toprak bütünlüğüne hizmet ediyoruz. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu’na diyor ki “Suriye devletiyle ilgili olumlu gelişmelerden dolayı kendisine teşekkür ederiz.” Irak hükümetiyle de son dönemde yaptığımız anlaşmalarla, PKK terörüne karşı ortak eylemlerimizi ve irademizi güçlendirdik. Daha önce ABD ve İsrail’in “İkinci İsrail planını” komşularımızla birlikte bozduk. Bu nedenlerle bölge ülkeleri, Türkiye’nin haklı mücadelesinin yanında.”

TÜRKİYE’NİN BÖLGEDEKİ İNİSİYATİFLERİ HEDEFTE

Perinçek, Türkiye’nin bölge ülkelerine yardımının, Atlantik sisteminde yarattığı rahatsızlığın nedenini şöyle vurguladı: “Libya’da terörün bitirilmesi ve toprak bütünlüğünün sağlanması için BM’nin tanıdığı meşru hükümete destek veriyoruz. Libya hükümeti bizi oraya davet etti. Ayrıca uluslararası hukuka uygun olarak Libya hükümeti ile Doğu Akdeniz’de deniz sınırlarını yetkilendirme anlaşmasını uyguluyoruz. ABD ve Fransa’nın üzerine bombalar yağdırdığı Libya’dan bahsediyoruz. Katar’ı da yok etmek istediler. Türk Ordusu ise gidip orda üs kurdu. Katar’ı, ABD ve İsrail güdümlü Körfez şehitliklerinin tehditlerine karşı korudu. Yine son olarak Azerbaycan’ın Karabağ’da işgal edilen topraklarını kurtarması için kardeş ülkemizle birlikte olduk. Yıllardır devam eden işgali bitirdik. Bunlar mı yayılmacılık! Ama ABD’nin Kafkaslar’da ayağını basacağı alan neredeyse kalmadığı için, Türkiye’yi bundan sorumlu tutması normal.”

ABD’YLE DOĞU AKDENİZ MİNDERİNDE HESAPLAŞMA

Perinçek, ABD’ye verilmesi gereken yanıtın ne olduğu konusunda şu görüşleri paylaştı: “Türkiye, ABD’nin yönelttiği bu tehditlere Doğu Akdeniz’den yanıt verebilir. Çünkü bizim bugün ABD ile güreştiğimiz minder Doğu Akdeniz minderi. Orada güçlerimiz karşı karşıya. Görüldüğü gibi, Yunan kaptanı olan Alman fırkayetni silahlı olarak gemimizi basıyor. ABD’nin önderliğinde Atlantik cephesi bize namlusunu doğrultuyor. Bunun karşısında güç dengesini sağlamamız için Rusya’yla stratejik işbirliğimiz belirleyicidir.”

ABHAZYA’NIN KKTC’Yİ TANIMAYI KABUL ETMESİNİN ÖNEMİ

“KKTC’nin tanınması çalışmaları en kritik konuların başında geliyor.” diyen Perinçek konuşmasına şöyle devam etti: “Buradan çok pratik bir yanıt öneriyorum. Abhazya Millet Meclisi, KKTC’ni ziyaret etmek istiyor. Daha önce açıklamıştık. Abhazya Millet Meclisi ile Vatan Partisi olarak ortak bir bildiri imzaladık. Ben Abhazya Cumhurbaşkanı ile görüştüm ve ortak bildiriyi dünyaya ilan ettik. O bildiride Abhazya KKTC’yi tanıyacağını bildiriyor. Başka bir ifadeyle bütün bölge ülkelerinin KKTC ve Abhazya’yı tanıması belirtiliyor. Abhazya’nın Rusya ile yakın ilişkilerini herkes biliyor. Böylece Rusya’nın da KKTC’yi tanıma kapısı açıldı.”

“ALTILI PLATFORM” İÇİN KKTC VE ABHAZYA ÖNERİSİ

Perinçek, “Altılı Platform” hakkında KKTC’yi ilgilendiren şu öneriyi yaptı: “Burada atılması gereken adımlardan biri, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ‘Altılı Platforma’, Abhazya ve KKTC’yi almaktır. ABD’ye çok etkili bir “haydut devlet yanıtı” olur. Gürcistan’ı Altılı Platforma öneriyoruz; güzel ama, Gürcistan’ın Doğu Akdeniz’de bir varlığı yok. Kafkasya’daki işbirliği planlamasını, yakıcı tehdidin geldiği yere Doğu Akdeniz’e göre yapmalıyız. Gürcistan’ın Doğu Akdeniz’de kaç tane zırhlısı var? Kaç tane denizaltısı var? Kayığı bile yok. Rusya’nınsa denizaltıları, kruvazörleri, fırkateynleri, uçakları var. Türkiye, Rusya, Çin ve İran’ın Doğu Akdeniz’de askeri tatbikat yapması da Atlantik’e verilecek ikinci yanıt olur.”

DENKTAŞ VE PERİNÇEK’İN HAZIRLADIĞI PLAN

Daha önce de Kıbrıs sorununun çözümü noktasında, yaptıkları üst düzey girişimleri anlatan Perinçek, şöyle konuştu: “KKTC Kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Denktaş’la bu konuyu 2008 öncesinde görüştük. Ruslar geldiler, Vatan Partisi’ne dediler ki: “Güney Kıbrıs, Avrupa Birliği’ne girdi. Orda bizim 50 milyar dolar Rus mevduatı var. Biz artık onlara güvenemiyoruz, çünkü ABD paralarımızı bloke bile edebilir. Bunları KKTC’ye taşılayım.’ Cumhurbaşkanımız Denktaş’la bu planın çalışmalarına başladık. Sayın Denktaş, bana ‘Bu Kıbrıs’ın kurtuluşudur, sorunun çözümüdür’ dedi. Plan kapsamında Sayın Denktaş, Moskova’ya davet edilecek; kendisine bir devlet başkanı protokolü uygulanacaktı. Ondan sonra da Kuzey Kıbrıs’ı tanıma süreci başlayacaktı. Buraya gelen Rus heyeti, Sayın Zaytsev, Sayın Çernişev ve Sayın Dugin’i ikna ettik. Moskova’dan da aldıkları onay üzerine, Dr. Mehmet Perinçek ve Dugin, KKTC’ye gitti. Rusya’nın temsilcisi de Cumhurbaşkanımız Denktaş’ı Lefkoşa’ da ziyaret etti. Tabii Rum basını bu gelişmeler üzerine perişan hale geldi. Feryatlar yükseldi.”

GLADYONUN DEVREYE GİRMESİ

Perinçek, söz konusu planın neden hayata geçirilemediğini şöyle açıkladı: “Diğer yandan da KKTC’nin başında Atlantik yanlısı Mehmet Ali Talat ve ekibi vardı. Türkiye’de de BOP süreci etkindi. Diğer taraftan Moskova metrosunda bomlar patladı. Denktaş’ın özel elçisi Sayın Hüseyin Macit Yusuf’a karşı bir takım şiddet eylemleri oldu. Devamında da FETÖ’nün Ergenekon kumpaslarının düğmesine basıldı ve biz içeri atıldık. Süreç bu şekilde akamete uğratıldı. Ama şimdi bu planı gerçekleştireceğimiz koşullar oluştu.”

KKTC’Yİ TANITMA KOMİTESİ

KKTC’nin tanınması için uygun bir konjonktürün olduğunun altını çizen Perinçek şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de seçimi kazandı ve oradaki Amerikancılar mahvoldu. Rus gazeteleri, Cumhurbaşkanımız Tatar’ la söyleşi yapıyor. Abhazya Millet Meclisi’nin Başkanı, KKTC’yi ziyaret etmek için girişimlerde bulundu. Bununla birlikte, şimdi Karadeniz-Akdeniz Dostluk ve Barış Komitesi’ni kurduk. Bu komitenin gündemi, KKTC’nin tanınmasını sağlamak. Bunun için kapsamlı planlamalar yapıyoruz. Sayın Dugin de bu komitenin içinde yer almayı kabul etti. Yine diplomatlık yapmış önemli isimler, emekli general ve amirallerimiz ve akademisyenlerimiz bu komitede görev almaya başladılar. KKTC’yi bölge ülkelerine tanıtacağız. Bu süreç başlamıştır.”