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Cumhuriyetin Kurumları İle Kavga Etmenin Bedelini Ödüyoruz

DSP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Handan Toprak Benli, “Cumhuriyetin kurumları ile kavgalı olmanın, Cumhuriyetin kurumlarını kapatmanın, hiçe saymanın bedelini bugün hep birlikte ödüyoruz. Gelişen afetlerle, felaketlerle başa çıkılamaması bu kurumlarla kavganın sonucudur” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2021 Salı 15:58
Cumhuriyetin Kurumları İle Kavga Etmenin Bedelini Ödüyoruz
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DSP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Handan Toprak Benli, orman yangınlarını ve çalışmalarda gelinen son durumu değerlendirdi.
Cumhuriyet Tarihinin en büyük orman yangınlarının yaşandığını belirten DSP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Handan Toprak Benli, “Hepimizin yüreği yandı. Biz de Genel Başkanımız Sayın Önder Aksakal başta olmak üzere yangınların yaşandığı bölgelerdeydik. Gerçekten arka arkaya afetler yaşıyoruz. Afetlerin ne zaman, ne şekilde, nerede olacağı değil bizim ne kadar hazırlıklı olduğumuz önemli. Yangında da böyle, selde de böyle, depremde de böyle. Biz ne kadar hazırlıklıyız. Cumhuriyet tarihine baktığınızda salgınla, yangınla nasıl mücadele edileceğine dair oluşturulan stratejilerle başa çıkmıştır” dedi.
YÖNETİM ZAAFİYETİNİ GÖRDÜK
THK’nın yangınlarla mücadele konusunda ve uçak sanayisinin geliştirilmesi amacıyla kurulduğuna dikkat çeken DSP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Handan Toprak Benli, “1925 yılında Türk hava Kurumu kuruluyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat direktifiyle kamu yararına dernek olarak. Tamamen bize özgü, kamu yararına dernek. Uçak sanayisini geliştirecek sivil ve asgari her türlü spora dâhil geliştirecek, kaynağını da tam bize özgü elde edecek. Kurban derilerinden, fitre ve zekâttan, pul basıp satmak suretiyle ve aldığı bağışlar gelir elde edecek. Düşünebiliyor musunuz kendi kaynağını milletimizin bağışları ile oluşan bir Türk Hava Kurumu kuruluyor. Ve bu kurum daha sonra uçak sanayimizin gelişmesine katkı sağlıyor, 1950’lere kadar 400’e yakın uçak yapıyor. Şimdi geldiğimiz durumun çok önemli göstergesi aynı şeyi sağlıkta da söyleyeceğim. Şimdi bu kurum aynı şekilde işletilmiş olsaydı uçak sıkıntısını çekmezdik. Aşıda da bunu yaşadık. Cumhuriyetin kurduğu kurumlar eğer kurulduğu gibi işletilip, bugünde en iyi şekilde işletiliyor olsaydı envanterimizde ki uçaklarımız olsaydı, biz yangınla başa çıkmakta çok daha başarılı olurduk. Onun için Cumhuriyetin kurumları ile kavgalı olmak veya Cumhuriyetin kurumlarını kapatmak hiçe saymak bunun sonucunda gelişen afetlerle, felaketlerle başa çıkılamamasına neden olmuştur. Yapılması gereken şey yangını en kısa sürede söndürecek, bütün önlemlerin alınması ve devletimizin bütün organları ile buna hazır olmasıydı. Burada organizasyon bozukluğunu gördük. Bütün kurumları aynı anda organize ve koordine edecek bir yönetimin olmadığını ve bir yönetim zafiyeti gördük. Halbuki geçmişten beri nasıl oldu bir yerde bir afet, felaket olduğunda TSK’nın mensuplarından tut, bizim emniyetimiz, diğer kurumlarımız Cumhuriyetimizin tüm kurumları orada olur ve herkes üstüne düşeni yaparsa yangın söndürülürdü. Burada bir organizasyonsuzluk ve gecikmeler gördük” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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