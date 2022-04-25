Çocuklarımız yoksulluk ve sefaletin pençesinde!

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

CHP İstanbul Milletvekili ve Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonu Üyesi Av. Mahmut Tanal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını şükranla, saygıyla ve rahmetle andığını söyledi.



TBMM’NİN İÇİNE DÜŞÜRÜLDÜĞÜ DURUM ÜZÜYOR

CHP’li Tanal, açıklamasında şunları kaydetti:

Pandemi esaretinin ardından 23 Nisan’ı büyük coşku, onur ve gururla kutluyoruz.

23 Nisan 1920 günü, Türk ulusunun kaderi değişti.

Tarihten silinmek istenen bir millet, birlik ve beraberliğin simgesi, milli iradenin tecelligahı olan TBMM’nin öncülüğünde yeniden ayağa kalkmıştır.

Zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı’nı yöneten, Cumhuriyet’i ilan eden TBMM’nin bugün içine düşürüldüğü durum, bizleri fazlasıyla üzmektedir.

Güçlendirilmiş parlamenter sistemle Gazi Meclis’imizi eski ihtişamlı günlerine döndürmek, ülkenin kaderinin tek kişinin imzasına bağlı olamayacağı gerçeğinden hareketle, TBMM’nin yetkilerini iade etmek, öncelikli görevimizdir.



ÇOCUKLAR HAYAT PAHALILIĞINA KURBAN EDİLİYOR



Büyük Önder Atatürk’ün ülkemizi emanet ettiği çocuklarımız, tek adamlığa dayanan Saray rejimini şiar edinen AKP iktidarının yanlış politikaları yüzünden temel haklardan yoksun durumdadır.

Çocuğun üstün yararının gözetilmediği ülkemizde evlatlarımız eğitime, sağlığa, temel gıdaya, güvenli ve sağlıklı konuta erişememektedir.

Yoksulluk ve sefalet pençesindeki çocuklarımız için yaşam koşulları her geçen gün zorlaşıyor.

Okulda parlak bir meslek hayali kurması gereken yavrularımız, hayat pahalılığına kurban edilmekte, çocuk işçiliğine zorlanmaktadır.

Günümüzde ülkemiz sınırları içerisinde çocuk işçi sayısında ciddi bir artış yaşanmaktadır.

Aileleri için güvencesiz şekilde üç kuruşa sanayide, fırında, pastanede, manavda, lokantada, pazarda, sokakta, tarlada çalışmak zorunda kalan çocuklarımız, geleceğe güvenle bakamamaktadır.

Çocuklarımızın ekonomik kaygılar taşımayacakları, güneşli günler görecekleri bir Türkiye dileğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya çocuklarıyla paylaşan ilk ve tek ülke konumundadır.

Bu yönüyle de Büyük Önder Atatürk’e minnet borçluyuz.”

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)