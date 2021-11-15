banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,699.37
ALTIN
601.14
DOLAR
10.02
STERLİN
13.48
EURO
11.48
Üç Gün Uykusuz: İstanbul Atatürk’ü Uğurlarken
Üç Gün Uykusuz: İstanbul Atatürk’ü...
Ak Parti Eski Zeytinburnu İlçe Başkanı Bahattin Ünver'in Eşi Hatice Ünver COVİD 19'dan Vefat Etti
Son Dakika
Ak Parti Eski Zeytinburnu İlçe...
Hayat Bir Harekete Bakar Farkındalık Uygulaması Zeytinburnu'nda da Yapıldı (VİDEOLU HABER )
Son Dakika
Hayat Bir Harekete Bakar Farkındalık...
Babacan;Kahroluyorum Ama Umutsuz Değilim
Son Dakika
Babacan;Kahroluyorum Ama Umutsuz Değilim

BTP'nin Ayasofya'da Atatürk için Mevlid başvurusu Yunan'ı da rahatsız etti

Hüseyin Baş: Ayasofya’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlid talebimizden bir Yunanlılar rahatsız oldu bir de...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Kasım 2021 Pazartesi 15:03
BTP'nin Ayasofya'da Atatürk için Mevlid başvurusu Yunan'ı da rahatsız etti
banner171

Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP), 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk için Ayasofya’da mevlid okutma hamlesi Yunanistan'ı da rahatsız etti.
Yunan basını BTP'nin Ayasofya başvurusuna geniş yer ayırdı.
Pentapostagma ve Bahalonews siteleri haberi, “Türkler Ayasofya'da Kemal Atatürk için duaya hazırlanıyor” başlığıyla okuyucularına aktarırken, Stoxos sitesi ise “Yeni bir meydan okuma… Türkler Ayasofya Camii'nde Kemal Atatürk için dua edecek” şeklinde dikkat çekici bir başlık kullanmayı tercih etti.
Yunan haber siteleri haberlerinde, BTP'nin İstanbul Valiliği'ne yaptığı izin başvurusu dilekçesinin görselini de kullandı.

BTP liderinden çarpıcı değerlendirme

Ayasofya'da Atatürk için Mevlid okutma başvurusu ile Yunanistan'ı rahatsız eden BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş bu durumu sosyal medya hesabından değerlendirdi.
BTP lideri Baş, "Ayasofya’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlit talebimizden bir Yunanlılar rahatsız oldu bir de …" diyerek Mevlit başvurularının reddedilmesine atıfta bulundu.
Hüseyin Baş paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Şimdi elime ulaştı. Ayasofya Camii’ndeki mevlid talebimiz Yunanistan’da baya rahatsızlık yaratmış. Ayasofya’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlid talebimizden bir Yunanlılar rahatsız oldu bir de …"

"Ayasofya’dan bugün olmaz ise yarın Atatürk için dualar yükselecektir"

Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul İl Başkanlığı Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümünde Atatürk için Ayasofya'da Mevlid okutmak için başvuru yapmış ancak bu başvuru kabul edilmemişti.
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Demek ki Ayasofya ibadete değil, siyasete açılmış” diyerek ret kararına tepki göstermişti.
Hüseyin Baş 10 Kasım'da yaptığı yazılı açıklamada ise "Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü 10 Kasım’da Ayasofya’da bir Mevlid-i Şerif ile anmak istedik. Bu başvurumuz ne yazık ki reddedildi. O’nu anmak için elbette Ayasofya’ya ihtiyaç yok. Her yer yasaklansa dahi, O’nun yeri yüce Türk milletinin kalbidir.  Hiçbir yasaklama, engel, O’nu bu milletin gönlünden çıkaramaz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Atatürk İstanbul’u işgalden kurtarmasaydı bugün ne Ayasofya, ne İstanbul, ne de Türkiye olacaktı. İşgal sürseydi bugün, tepesinde çanların çaldığı bir Ayasofya’yı “Bir zamanlar burası bizimmiş” diye iç geçirerek, ancak bir turist olarak gezebilecektik. Atatürk Ayasofya’yı kilise olmaktan kurtaran ve Fatih Sultan Mehmet’in emanetine sahip çıkan insandır. Atatürk İstanbul’un ikinci Fatihi’dir. Ayasofya’yı bize emanet eden Atatürk’ü bu simge mekanda dualarla anmak istedik ama bunu O’na çok gördüler.10 Kasım’da, “Keşke Yunan galip gelseydi” diyenleri ziyarete giden, Ayasofya’da Atatürk’e küstahça hakaret edenlere sahip çıkan zihniyet şunu iyi bilsin; Bağımsız Türkiye sevdalıları olduğu sürece Atatürk yaşamaya devam edecektir. Ve elbette O Ayasofya’dan da, bugün olmaz ise yarın Atatürk için dualar yükselecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Babacan’Dan Erdoğan’A ‘50+1’ Göndermesi ‘Mevcut kurallarla seçime girseler artık kazanamayacaklar’
Ali Babacan’Dan Erdoğan’A ‘50+1’ Göndermesi ‘Mevcut kurallarla seçime girseler artık kazanamayacaklar’
Gelecek Partisi Sözcüsü Özcan: ‘’Söylem, ahlak ve moral üstünlük muhalefete geçmiştir’’
Gelecek Partisi Sözcüsü Özcan: ‘’Söylem, ahlak ve moral üstünlük muhalefete geçmiştir’’
"Bu gördüğünüz zamlar hiçbir şey, daha zamlar yolda geliyor”
"Bu gördüğünüz zamlar hiçbir şey, daha zamlar yolda geliyor”
TDP’li Güler: “Sarıgül Engelli Vatandaşların Yanında”
TDP’li Güler: “Sarıgül Engelli Vatandaşların Yanında”
CHP Grubundan AKP’ye Kanun Tepkisi: Mafya Mısınız Siz Ya!
CHP Grubundan AKP’ye Kanun Tepkisi: Mafya Mısınız Siz Ya!

banner186

banner189

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169