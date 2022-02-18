Başkan Parlar Başkan Kaftancıoğlu'nu Zi̇yaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu makamında ziyaret etti.



"GÜNDEMDE HATAY VE İSTANBUL VARDI"



Oldukça sıcak ve samimi geçen ziyarette gündemde İstanbul'a yapılacak olan projeler ve Hatay İl Başkanlığı'nın seçim çalışmaları vardı. Uzun uzadıya sohbet eden ikili birbirleriyle fikir alışverişi yaparak, Hatay İle ilgili istişarelerde de bulundu. Ziyaretin sonunda Kaftancıoğlu'na misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Başkan Parlar basına yaptığı açıklamada ziyaretin çok verimli geçtiğini belirterek;" Canan Başkanımızı makamında ziyaret ettik. İstanbulla ilgili konuştuk, ülke gündemiyle ilgili konuştuk, ekonomik buhrandan nasıl çıkılması gerektiğini, halkın İstanbul'a yapılan projeleri nasıl değerlendirdiğini, gelecek seçime nasıl hazırlandığımızdan bahsettik. Tabii ki Hatay ile ilgili de uzun uzadıya sohbet ettik. Stratejik planlarımızdan bahsettik, üye çalışmalarından konuştuk. Sayın Kaftancıoğlu görevimde başarılar diledi. Kezâ ben de ona başarılar diledim ve İstanbul'un CHP ile yeni bir boyut kazandığından bahsettim. Bir kez daha nazik misafirperverliğinden ve bizi ağırlamasından dolayı Başkan Kaftancıoğlu'na çok teşekkür ederim. Bu tür ziyaretlerimiz her zaman sürecek. Halk için çok çalışacağız." şeklinde konuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)