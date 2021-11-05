Bakan Yine Dedaş İçin Yanılttı, CHP’li Tanal “ Yeter Be Yeter! Diye İsyan Etti!

Cizre’de tarihi Çiçek Sokak’ta elektrik şirketi DEDAŞ’ın kazısı yıkım getirmişti.
Fotoğraf ve videolara rağmen Bakan Fatih Dönmez, CHP’li Mahmut Tanal’ın
önergesine “DEDAŞ’ın çalışmaları evlere zarar vermedi” diye cevap yolladı. Tanal,
Bakan’ın yanıtı karşısında “Yeter be yeter! diyerek isyan etti. Tanal, DEDAŞ’ın
arkasındaki siyasi gücü tartışmaya açtı.
Güneydoğu Anadolu’nun Şanlıurfa, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinde
elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyeti yürüten özel şirket Dicle Elektrik (DEDAŞ) ile
ilgili tartışmaların ardı arkası kesilmiyor.
Kayyum tarafından yönetilen Cizre Belediyesi’yle protokol imzalayan elektrik şirketi
DEDAŞ’ın, Şırnak’ın Cizre ilçesinin 500 yıllık geçmişi olan tarihi Alibey Mahallesi Çiçek
Sokak’ta yaptığı kazı çalışması yüzünden vatandaşlarının evlerinin zarar gördüğünü, sokağın
harabeye döndüğünü elindeki fotoğraf ve videolarla birlikte gündeme getiren CHP İstanbul
Milletvekili Av. Muhmut Tanal, konuyu aynı zamanda Meclis’e taşımış, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru
önergesi sunmuştu. Tanal önergesinde, kültür varlığı olarak korunması gereken Çiçek
Sokak’taki evlerin duvarlarında çatlaklar meydana geldiğini, parçaların koptuğunu, evlerde
çökme tehlikesinin oluştuğunu, harabeye dönen yurttaşların sokakta evlerinden çıkmakta
zorlandığını, hasta yurttaşların sağlık hizmetlerine erişemediğini anlatarak, faciayla
sonuçlanan kazıya ilişkin soruşturma başlatılıp başlatılmayacağını sormuştu.
BAKAN DÖNMEZ’E GÖRE DEDAŞ KAZISI EVLERE ZARAR VERMEDİ!
Tanal’ın önergesine cevap veren Bakan Fatih Dönmez, “Yapılan kazı çalışmaları kapsamında
ev ve evlerin dış yapılarında herhangi bir zarar meydana gelmemiştir” iddiasında bulundu.
Dönmez ayrıca, “Halihazırda yürütülen çalışmaların araç ve yaya geçişini engellemeyecek
şekilde yapıldığını” savundu.
Bakan Dönmez, ilgili dağıtım şirketi DEDAŞ’ın 2021 yılı yatırımları kapsamında Cizre’de
yapılacak kazılar için Cizre Belediyesi ile protokol yapıldığını belirtirken, aynı bölgede SİT
alanı kapsamında yer alan alanlarla ilgili ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan kazı izni alındığını ifade etti. Kazılar yapılırken de
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından istenen tüm önlemlerin alındığını ileri süren
Dönmez, “Yürütülen bu çalışmalara Cizre Belediyesi ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu
tarafından görevlendirilen personelin de eşlik etmesi sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.
CHP’Lİ TANAL “YETER BE YETER!” DİYEREK İSYAN ETTİ
CHP’li vekil Mahmut Tanal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in soru
önergesine verdiği söz konusu yanıtlara sert tepki gösterdi. Twitter hesabından DEDAŞ
kazısında Çiçek Sokak’taki yapılara ve çevreye verilen zarara ilişkin fotoğraf ve videoları
tekrar paylaşan Tanal, Bakan’ın kendisini yanıltmaya çalıştığına dikkat çekerek, “Yeter be
yeter! TBMM sizin oyuncağınız değil. ‘Vekili kandırırız’ anlayışından vazgeçin!” diye yazdı.
DEDAŞ’IN ARKASINDA NASIL BİR SİYASİ GÜÇ VAR?
DEDAŞ’ın siyasi iktidar tarafından korunduğunu, şirketten Bakanlığa gönderilen
savunmaların sorgusuz sualsiz doğru kabul edildiğini savunan Tanal, “DEDAŞ’ın kazısının,
Cizre tarihi Çiçek Sokak’ta yıkım getirdiği ayan beyan ortada. Daha önceki DEDAŞ’ı konu
edinen soru önergelerimizde de Bakan Dönmez’den yanıltıcı cevaplar gelmişti. Kim bu
DEDAŞ? Arkasında nasıl bir siyasi güç var? “DEDAŞ’ın bilgi notlarına, ‘soru önergesi
cevabı’ diye imza atılıp Meclis’e mi gönderiliyor?” diye sordu.
Öncelikle Bakan Dönmez’den özür beklediğini ifade eden Tanal, “Sonrasında da Cizre’deki
yıkım hakkında soruşturma başlatılmalıdır. Vatandaşların mağduriyeti giderilmelidir”
şeklinde devam etti.
Dönmez’in Cizre’deki söz konusu DEDAŞ kazısında araç ve yaya geçişinin engellenmediği
yönündeki yanıtına paylaştığı bir videoyla karşılık veren Tanal, “Peki Sayın Fatih Dönmez,
bu videodaki ne? Söz konusu tarihte (Ağustos 2021) Evden çıkarılamayan felçli bir yurttaş,
hastaneye götürülemedi” bilgisini aktardı.
BAKAN DÖNMEZ DEDAŞ’I HEP KORUYOR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, DEDAŞ firmasına karşı korumacı bir
tutum sergilemesi dikkat çekiyor. Bakan Dönmez, CHP’li Tanal’ın daha önceki soru
önergelerini yanıtlarken de DEDAŞ’ı destekleyen, savunan, koruyan bir tavır takınmıştı.
Mardin ilindeki elektrik kesintileriyle ilgili Tanal’ın önergesine cevap veren Dönmez’in,
sadece tartışmaların odağındaki elektrik dağıtım firması DEDAŞ’ın savunmasını cevap olarak
Meclis’e göndermesi tepki çekmişti. DEDAŞ firması, Bakan Dönmez’in soru önergesi
cevabına dönüştürdüğü savunmasında, birikmiş olan elektrik borcunu uzun süredir
ödemeyerek düzenli ödeme yapan diğer müşterilerin kesintisiz ve kaliteli enerji almasına
engel olan tarımsal sulama abonelerinin elektrik enerjisinin Elektrik Piyasası Tüketici
Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında kesildiğini öne sürmüştü. DEDAŞ, mevzuattan kaynaklı
yapılan kesme çalışmalarında hukuka aykırı bir durum bulunmadığını savunurken, elektrik
tedarikinin ücretsiz bir kamu hizmeti olmadığını ve yapılan işlemlerin ödeme yapılmadan
elektrik enerjisi tüketilmesinin önüne geçilmesi amacıyla uygulandığını iddia etmişti.
Yine Bakan Dönmez, önergesini yanıtladığı CHP’li Mahmut Tanal’a, memleketi Şanlıurfa
Haliliye’de Devteyşti Mahallesi’nde yüksek voltajdan dolayı elektronik cihazları bozulan
vatandaşların zararının DEDAŞ tarafından karşılandığını bildirmişti.
Ancak Dönmez, mağdurlar tarafından yalanlanmıştı. Tanal da Bakan Dönmez’e “Bakan bey,
hangi hakla parlamentoyu, milletvekilini kandırmaya kalkışırsınız? Yüce Meclis’i bu hale
Cumhurbaşkanlığı sistemi getirdi. Atanmış bakanlar, seçilmiş vekillerin önergelerine doğru
cevap vermiyor. Özel şirketin verdiği bilgiyle mi bu yanıltıcı cevabı verdiniz? Bence siz de
kim tarafından kandırıldığınızı araştırın” şeklinde tepki göstermişti.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)