Bakan Yine Dedaş İçin Yanılttı, CHP’li Tanal “ Yeter Be Yeter! Diye İsyan Etti!

Cizre’de tarihi Çiçek Sokak’ta elektrik şirketi DEDAŞ’ın kazısı yıkım getirmişti.

Fotoğraf ve videolara rağmen Bakan Fatih Dönmez, CHP’li Mahmut Tanal’ın

önergesine “DEDAŞ’ın çalışmaları evlere zarar vermedi” diye cevap yolladı. Tanal,

Bakan’ın yanıtı karşısında “Yeter be yeter! diyerek isyan etti. Tanal, DEDAŞ’ın

arkasındaki siyasi gücü tartışmaya açtı.

Güneydoğu Anadolu’nun Şanlıurfa, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinde

elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyeti yürüten özel şirket Dicle Elektrik (DEDAŞ) ile

ilgili tartışmaların ardı arkası kesilmiyor.

Kayyum tarafından yönetilen Cizre Belediyesi’yle protokol imzalayan elektrik şirketi

DEDAŞ’ın, Şırnak’ın Cizre ilçesinin 500 yıllık geçmişi olan tarihi Alibey Mahallesi Çiçek

Sokak’ta yaptığı kazı çalışması yüzünden vatandaşlarının evlerinin zarar gördüğünü, sokağın

harabeye döndüğünü elindeki fotoğraf ve videolarla birlikte gündeme getiren CHP İstanbul

Milletvekili Av. Muhmut Tanal, konuyu aynı zamanda Meclis’e taşımış, Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru

önergesi sunmuştu. Tanal önergesinde, kültür varlığı olarak korunması gereken Çiçek

Sokak’taki evlerin duvarlarında çatlaklar meydana geldiğini, parçaların koptuğunu, evlerde

çökme tehlikesinin oluştuğunu, harabeye dönen yurttaşların sokakta evlerinden çıkmakta

zorlandığını, hasta yurttaşların sağlık hizmetlerine erişemediğini anlatarak, faciayla

sonuçlanan kazıya ilişkin soruşturma başlatılıp başlatılmayacağını sormuştu.

BAKAN DÖNMEZ’E GÖRE DEDAŞ KAZISI EVLERE ZARAR VERMEDİ!

Tanal’ın önergesine cevap veren Bakan Fatih Dönmez, “Yapılan kazı çalışmaları kapsamında

ev ve evlerin dış yapılarında herhangi bir zarar meydana gelmemiştir” iddiasında bulundu.

Dönmez ayrıca, “Halihazırda yürütülen çalışmaların araç ve yaya geçişini engellemeyecek

şekilde yapıldığını” savundu.

Bakan Dönmez, ilgili dağıtım şirketi DEDAŞ’ın 2021 yılı yatırımları kapsamında Cizre’de

yapılacak kazılar için Cizre Belediyesi ile protokol yapıldığını belirtirken, aynı bölgede SİT

alanı kapsamında yer alan alanlarla ilgili ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır Kültür

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan kazı izni alındığını ifade etti. Kazılar yapılırken de

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından istenen tüm önlemlerin alındığını ileri süren

Dönmez, “Yürütülen bu çalışmalara Cizre Belediyesi ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu

tarafından görevlendirilen personelin de eşlik etmesi sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ TANAL “YETER BE YETER!” DİYEREK İSYAN ETTİ

CHP’li vekil Mahmut Tanal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in soru

önergesine verdiği söz konusu yanıtlara sert tepki gösterdi. Twitter hesabından DEDAŞ

kazısında Çiçek Sokak’taki yapılara ve çevreye verilen zarara ilişkin fotoğraf ve videoları

tekrar paylaşan Tanal, Bakan’ın kendisini yanıltmaya çalıştığına dikkat çekerek, “Yeter be

yeter! TBMM sizin oyuncağınız değil. ‘Vekili kandırırız’ anlayışından vazgeçin!” diye yazdı.

DEDAŞ’IN ARKASINDA NASIL BİR SİYASİ GÜÇ VAR?

DEDAŞ’ın siyasi iktidar tarafından korunduğunu, şirketten Bakanlığa gönderilen

savunmaların sorgusuz sualsiz doğru kabul edildiğini savunan Tanal, “DEDAŞ’ın kazısının,

Cizre tarihi Çiçek Sokak’ta yıkım getirdiği ayan beyan ortada. Daha önceki DEDAŞ’ı konu

edinen soru önergelerimizde de Bakan Dönmez’den yanıltıcı cevaplar gelmişti. Kim bu

DEDAŞ? Arkasında nasıl bir siyasi güç var? “DEDAŞ’ın bilgi notlarına, ‘soru önergesi

cevabı’ diye imza atılıp Meclis’e mi gönderiliyor?” diye sordu.

Öncelikle Bakan Dönmez’den özür beklediğini ifade eden Tanal, “Sonrasında da Cizre’deki

yıkım hakkında soruşturma başlatılmalıdır. Vatandaşların mağduriyeti giderilmelidir”

şeklinde devam etti.

Dönmez’in Cizre’deki söz konusu DEDAŞ kazısında araç ve yaya geçişinin engellenmediği

yönündeki yanıtına paylaştığı bir videoyla karşılık veren Tanal, “Peki Sayın Fatih Dönmez,

bu videodaki ne? Söz konusu tarihte (Ağustos 2021) Evden çıkarılamayan felçli bir yurttaş,

hastaneye götürülemedi” bilgisini aktardı.

BAKAN DÖNMEZ DEDAŞ’I HEP KORUYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, DEDAŞ firmasına karşı korumacı bir

tutum sergilemesi dikkat çekiyor. Bakan Dönmez, CHP’li Tanal’ın daha önceki soru

önergelerini yanıtlarken de DEDAŞ’ı destekleyen, savunan, koruyan bir tavır takınmıştı.

Mardin ilindeki elektrik kesintileriyle ilgili Tanal’ın önergesine cevap veren Dönmez’in,

sadece tartışmaların odağındaki elektrik dağıtım firması DEDAŞ’ın savunmasını cevap olarak

Meclis’e göndermesi tepki çekmişti. DEDAŞ firması, Bakan Dönmez’in soru önergesi

cevabına dönüştürdüğü savunmasında, birikmiş olan elektrik borcunu uzun süredir

ödemeyerek düzenli ödeme yapan diğer müşterilerin kesintisiz ve kaliteli enerji almasına

engel olan tarımsal sulama abonelerinin elektrik enerjisinin Elektrik Piyasası Tüketici

Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında kesildiğini öne sürmüştü. DEDAŞ, mevzuattan kaynaklı

yapılan kesme çalışmalarında hukuka aykırı bir durum bulunmadığını savunurken, elektrik

tedarikinin ücretsiz bir kamu hizmeti olmadığını ve yapılan işlemlerin ödeme yapılmadan

elektrik enerjisi tüketilmesinin önüne geçilmesi amacıyla uygulandığını iddia etmişti.

Yine Bakan Dönmez, önergesini yanıtladığı CHP’li Mahmut Tanal’a, memleketi Şanlıurfa

Haliliye’de Devteyşti Mahallesi’nde yüksek voltajdan dolayı elektronik cihazları bozulan

vatandaşların zararının DEDAŞ tarafından karşılandığını bildirmişti.

Ancak Dönmez, mağdurlar tarafından yalanlanmıştı. Tanal da Bakan Dönmez’e “Bakan bey,

hangi hakla parlamentoyu, milletvekilini kandırmaya kalkışırsınız? Yüce Meclis’i bu hale

Cumhurbaşkanlığı sistemi getirdi. Atanmış bakanlar, seçilmiş vekillerin önergelerine doğru

cevap vermiyor. Özel şirketin verdiği bilgiyle mi bu yanıltıcı cevabı verdiniz? Bence siz de

kim tarafından kandırıldığınızı araştırın” şeklinde tepki göstermişti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)