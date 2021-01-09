Arı Gibi Çalışan Y.Refah Partisi İlçe Başkanı GÜNDEM’in Konuğu Oldu

SAYIN BAŞKAN PARTİNİZ İKİNCİ YILINI NEREDE İSE 1 AY ÖNCE TAMAMLADI BU SÜRE ZARFINDA ÇOK ÖNEMLİ YOLLAR KAT ETTİNİZ NELER SÖYLEYECEKSİNİZ ?

Öncelikle İstanbul Times Yayın Grubu bünyesinde yer alan İstanbul Times Gazetesi, www.istanbultimes.com.tr, Zeytinburnu Times Gazetesi, www.zeytinburnutimes.com, ZeytinKöy TV Ve diğer yayın mecralarınızda daha vakıf sürecimizden bu yana biz destek veriyorsunuz Hüseyin Çetiner olarak size ve bize tanıtım hizmeti sunan çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ederim.

Bugün hem sizin nezdinizde kalemini hak,hukuk ve adaletten yana kullanan bütün gazetecilerimizin 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüzü kutluyorum.

BAŞKANIM SEÇMEN NEDEN YENİDEN RERAH PARTİSİNE OY VERSİN ÜÇ BAŞLIK HALİNDE ÖZETEYEBİLİRMİSİNİZ ?

Evet Yeniden Refah Partimiz kısa bir süre önce 2.yılını geride bıraktı. Bu süre zarfında ilçe,il ve genel merkez kongrelerimizi muhteşem bir katılım ile yaptık. 81 il ve 900’e yakın ilçede teşkilatımızı kurduk. Genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan partimizin iktidar olduğu zaman yapacağı icraatleri hakkında katıldığı bir çok tv programında açıklamalarda bulundu.Özetle iki yıla çok şey sığdırarak iktidar yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Halkımızın Yeniden Refah Partine oy vermesinin birçok nedeni var ancak siz 3 ana başlık dediğiniz için hemen beyan edeyim. Birincisi Ekonomik paket proğramımız da 150 milyar dolarlık milli kaynak paketimiz sayesinde iktidara gelir gelmez memur,emekli ve işçilerimize merhum Erbakan hocamızın yaptığı gibi % 50 zam vereceğiz.

İkincisi dış politikamız içler acısı. Hükümet yıllar önce komşularımız ile sıfır problem şeklinde bir dostluk kurup sorunlarımızı yok edeceğiz demişti.Ancak bugün bütün komşularımız ile problemliyiz.Biz bu sorun başta olmak üzere dış politikamızı rayına oturtacağız.

Üçüncüsü olarak da iç huzurumuzu bozan bir çok kanun ve yasayı Önce Ahlak ve maneviyat diyerek kendi İslami yaşantımıza göre düzenleyeceğiz. Örnek vermek gerekirse adına İstanbul sözleşmesi denilerek ülkemizin başına bela edilen bu ucube kağıt parçasını yırtıp atacağız.Bu metin uygulamaya girdiği günden bu yana kadın cinayetleri azamamış aksine atmış durumda. Bir evde bir tartışma olduğu zaman kadının şikayetçi olması halinde çok kolay bir şekilde erkek eşin kendisini anlatmasına fırsat verilmeden çok kolay bir şekilde evden uzaklaştırılma cezası verilmesinde telafisi zor sonuçlar doğuruyor. Eşcinsel evlilikler ve burada anlatmaya ya hicap duyduğum birçok yanlış yaşam biçimi bu sözleşme ile bize dayatılıyor.Biz bu yanlış uygulamaları kabul etmek zorunda değiliz.

BAŞKANIM SON OLARAK ZEYTİBURNULUHALKINA NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ ?

Merhum Erbakan hocamız hayatı boyunca Türkiye de her ne kadar isim olarak çok sayıda parti olsa da fikir olarak 2 parti mevcut derdi. Bunların ilki Mili Görüş anlayışı ile siyaset yapan bizim partimiz diğeri de faizci ve dışa bağımlı olan partilerdi dedi.

Biz yerli düşünüyoruz ve yerli hareket ediyoruz. Biz Zeytinburnu teşkilatı olarak daha da güçlenmek isteriz. Hanımlarımızı, gençlerimizi ve bütün halkımızı Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe teşkilatı olarak 500 m2 den oluşan ilçe merkezimizde bizimle siyaset yapmaya bekleriz dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)