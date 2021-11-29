Ali babacan tahtakale’de ‘devir kapandı, biz yeni devri açacağız’

“Sermayemi korkudan yurtdışına kaçırdım. Şimdi o ülkeye vergi ödüyorum” diyen esnafa Babacan, “Herkes kaçırdı, o yüzden kur artıyor. Kur artınca ihracatçılar çok mutluymuş, öyle diyorlar” sözleriyle karşılık verdi. Esnaf bunun üzerine Babacan’a “Ben hiç mutlu değilim. Açık söyleyeyim; ihracatımı yapıyorum. Gelir vergimi, gümrük vergilerimi ödüyorum. Yurtdışında kendi şirketime ihracat yapıyorum. Orada ticaret yapıyorum. Burada başarılı olamıyorum. Önümü göremiyorum. Sizden çözüm bekliyoruz. Böyle sokağa inemiyorlar” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)