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Ali babacan tahtakale’de ‘devir kapandı, biz yeni devri açacağız’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’un Fatih ilçesindeki ticaret merkezi Tahtakale’de esnafla bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Kasım 2021 Pazartesi 09:08
Ali babacan tahtakale’de ‘devir kapandı, biz yeni devri açacağız’
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“Sermayemi korkudan yurtdışına kaçırdım. Şimdi o ülkeye vergi ödüyorum” diyen esnafa Babacan, “Herkes kaçırdı, o yüzden kur artıyor. Kur artınca ihracatçılar çok mutluymuş, öyle diyorlar” sözleriyle karşılık verdi. Esnaf bunun üzerine Babacan’a “Ben hiç mutlu değilim. Açık söyleyeyim; ihracatımı yapıyorum. Gelir vergimi, gümrük vergilerimi ödüyorum. Yurtdışında kendi şirketime ihracat yapıyorum. Orada ticaret yapıyorum. Burada başarılı olamıyorum. Önümü göremiyorum. Sizden çözüm bekliyoruz. Böyle sokağa inemiyorlar” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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