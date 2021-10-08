banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1399.79
ALTIN
505.05
DOLAR
8.9195
STERLİN
12.1566
EURO
10.3146
Özcan Özkul Sağlık Sorunu İçin Kendisini Yalnız Bırakmayan Dostlarına Teşekkür Etti
Son Dakika
Özcan Özkul Sağlık Sorunu İçin...
Zeytinburnu Belediyesinin 2022 Tahmini Bütçesi 635 Milyon
Son Dakika
Zeytinburnu Belediyesinin 2022 Tahmini Bütçesi...
İMAMOĞLU: Cumhuriyet Kuşaklarına Sözümüz Var; Başaracağız
İMAMOĞLU: Cumhuriyet Kuşaklarına Sözümüz Var;...
İmamoğlu ile Siyaset Bilimi Öğrencisinin Diyalogu
İmamoğlu ile Siyaset Bilimi Öğrencisinin...

ALİ BABACAN: ‘Sayın Erdoğan’ı çarşıya çıkıp insanların arasına karışmaya çağırıyoruz’

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı DEVA Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti. İki lider, yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından basının karşısına birlikte çıktı. Babacan şu ifadeleri kullandı:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Ekim 2021 Cuma 14:22
ALİ BABACAN: ‘Sayın Erdoğan’ı çarşıya çıkıp insanların arasına karışmaya çağırıyoruz’
banner171

‘Hayatın gerçek enflasyonunda yüzde 40, 50 gibi artış var’

“İşçilerin ve memurların hayatlarından memnun olduğunu söyleyen Sayın Erdoğan’a çağrımız; çarşıya, sokağa çıksın insanların arasına karışsın. Önceden program ayarlamadan rastgele çat kapı otursun bir kıraathaneye. Hayatlarından memnun olup olmadığını emeklilerin kendisi söylesin. Sabit gelirlilerin tamamının maaş artışı resmî enflasyona göre yapılıyor. TÜFE yüzde 19. Halbuki hayatın gerçek enflasyonunda yüzde 40, 50 gibi artışlar var. TÜİK’in kendi açıkladığı gıda enflasyonu 30’larda. Mızrak çuvala sığmadığı için rakamları makyajlayarak ancak bu kadar düzeltebiliyorlar. Sabit gelirli vatandaşlarımızın geliri ancak resmî enflasyon kadar artırılıyor. Ama çarşı pazar enflasyonu can yakıcı.”

‘Dünya enflasyonun yüzde sıfırdan maksimum 4’e çıkmasını tartışıyor’

“Girdi maliyetleriyle alakalı tablo oldukça kötü. Evet, dünyada da şu an bir enflasyon sorunu var. Ama bu, dünyada yüzde sıfırlarda dolaşan enflasyonun maksimum yüzde 3’e, 4’e çıkmasıyla ilgili bir sorun. Dünya, enflasyon yüzde 4’e çıktı diye ‘Gidişat iyi değil, tedbir almalı mıyız, para politikasında değişiklik olmalı mı’ tartışmasını yapıyor. Bizdeki tablo, TÜİK’in resmi rakamına inanıyorsak, tüketici fiyatlarındaki enflasyon yüzde 19. Üretici fiyatlarında ise yüzde 43. Türkiye’de dünyadaki enflasyon tartışmasının çok daha ötesinde bambaşka bir enflasyon dünyası var.”

‘Adalet konusunda gerekenler yapılmazsa ağızlarıyla kuş tutsalar ekonomide beklenen sonuç oluşmaz’

“Türkiye’deki enflasyonun ana kaynağı döviz kurundaki artıştır. Döviz kuru arttığında A’dan Z’ye her şeye zam gelir, geliyor. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi başladıktan sonra irili ufaklı en az dört kur atağı yaşadık. Bu nasıl bir ortam oluşturdu? Hem kur hem faiz hem enflasyon arttı. Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı sorun kötü yönetimdir. Hangi ülke olursa olsun, sorunların çözümü için dürüst ve ehil bir kadro, istişare, ortak akıl gerekir. Ağızlarıyla kuş tutsalar, hukuk, adalet, insan hakları konusunda yapılması gerekenleri yapmazlarsa asla ekonomide beklenen sonuç oluşmaz.”

‘Aday mı yoksa politika mı değiştirecekleri kendi bilecekleri iş’

“Yapılan araştırmalara ve fiilen sahaya baktığımızda bir sonraki seçimlerde sayın Erdoğan’ın ve Cumhur İttifakı’nın tekrar seçilmesi oldukça zor görünüyor. İşler çok zor. Artık aday mı, yoksa politika mı değiştirirler kendi bilecekleri iş. Biz kendi işimize bakıyoruz.” 

‘Sistem değişikliği gerekli ama yeterli değil’

“‘Sistem değişecek ve sorunlar düzelecek’ diye bir şey yok. Sistem mutlaka değişmeli, parlamenter sistem uygulanmalı. Bu gerekli ama yeterli değil. İktidardaki zihniyetin değişmesi gerekiyor. Topyekûn bir iktidar değişikliği gerekiyor.”

 

‘Vatandaşlarımızın karşısına uzlaşılmış bir parlamenter sistemle çıkarsak daha iyi sonuç alırız’

“Sistem değişikliği kuşkusuz önemli. Altı partinin bir arada olduğu bir masadayız. Tüm hazırlıklar masaya konmuş durumda. Farklı partilerin üzerinde çalışıp olgunlaştırdığı hazırlıklar var. Buradaki hedef bütün bu çalışmaların mümkün olduğunca ortak, tek bir çalışma haline getirilmesi. En azından ilkeler, değerler, amaç konusunda bir ortak noktaya gelinmesini önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın karşısına uzlaşılmış, üzerinde geniş bir siyasi ve toplumsal mutabakat zemini oluşmuş bir parlamenter sistemle çıkarsak çok daha iyi sonuç alacağımızı düşünüyoruz.”

Görüşme sırasında Saadet Partisi heyetinde genel başkan yardımcıları Sabri Tekir, Cafer Güneş ve Fatih Aydın yer aldı. Babacan’a ise partisinin genel başkan yardımcıları Sadullah Ergin ve İbrahim Çanakcı ile genel sekreter Medeni Yılmaz eşlik etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinburnu Belediyesinin 2022 Tahmini Bütçesi 635 Milyon
Zeytinburnu Belediyesinin 2022 Tahmini Bütçesi 635 Milyon
DEVA PARTİSİ’NDEN OSMAN KAVALA AÇIKLAMASI
DEVA PARTİSİ’NDEN OSMAN KAVALA AÇIKLAMASI
ALİ BABACAN: ‘Hem maliyetleri hem de fiyatları aşağı çekmenin yolu sistem ve iktidar değişikliği’
ALİ BABACAN: ‘Hem maliyetleri hem de fiyatları aşağı çekmenin yolu sistem ve iktidar değişikliği’
CHP'li Karabat : Türkiye Ligden Düştü
CHP'li Karabat : Türkiye Ligden Düştü
Ayrancı Semt Evi'nde Fatih Yaşlı ile "AKP dağılıyor mu?" söyleşisi gerçekleşti
Ayrancı Semt Evi'nde Fatih Yaşlı ile "AKP dağılıyor mu?" söyleşisi gerçekleşti

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169