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Ali Babacan Denizli'de

‘Güven ortamı oluşturduğumuzda sanayici harıl harıl yatırım yapacak’ DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli’de vatandaşlarla bir araya geldi. DEVA Partisi’nin Denizli Çınar meydanındaki buluşması küçük çaplı mitinge dönüştü. Burada konuşan Babacan şu ifadeleri kullandı:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ağustos 2022 Perşembe 12:05
Ali Babacan Denizli'de
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‘Arkamızda kapı gibi başarılarla konuşuyoruz’

“Biz arkamızda kapı gibi başarılarla konuşuyoruz. Öyle konuşuyoruz. Boşa atıp tutmuyoruz. Onun için inşallah seçim günü geldiğinde, o oy pusulasını önünüze aldığınızda, kabinin perdesini çekip vicdanınızla baş başa kaldığınızda DEVA’nın logosunun damlanın altına ‘Evet’i basın, gerisi bizde.”

‘Belli başlı yatırımcıların, sanayicilerin hepsiyle görüşüyoruz’

“Bu ülkenin sanayicisinin, yatırımcısının imkanları var. Zor günler geçiriyorlar. İmkânlarını başka ülkelerde değerlendiriyorlar. Başka ülkelerin gençlerine istihdam sağlıyorlar. Bu ülkede biz bir güven ortamını oluşturalım, insanlar bir önünü görebilsin… Bu ülkenin sanayicisi bu ülkeye harıl harıl yatırım yapmaya başlayacak. Çünkü belli başlı yatırımcıların, sanayicilerin hepsiyle görüşüyoruz. İstihdam sorunu böyle güvenle, yatırım ortamını iyileştirmekle çözülecek.”

‘At imzayı, enflasyonu da faizi de düşür görelim’

“2 yılda hamdolsun 34 yıllık enflasyonu tek haneye indirdik paradan da altı sıfırı attık. Şimdi Erdoğan ‘Ben imzayı atmasam yapamazdın’ diyor. Ben de ona sesleniyorum. Madem hikmet imzada… At imzayı; enflasyonu da faizi de tekrar düşür, görelim. Yapamaz. Bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. ‘Alanım ekonomi’ diyor ama yanında bir tane işi bilen adam yok. Bir tane işi bilen kadın yok.”

‘Gerçek enflasyon %200’e yaklaştı’

“Gerçek enflasyon %200’e yaklaştı. Çarşıda pazarda alışveriş eden herkes, şeker alan, tatlı alan, hamburger alan, tost alan, evine havlu, çarşaf alan, üst baş alan herkes görüyor. Şu anda enflasyon yüzde 200’e dayanmış durumda. Geçen sene 1 liraysa olmuş 3 lira.”

Çiftçiye 40 milyar, faize 400 milyar

“Ülkenin çiftçisine verilen buğday desteği, pamuk desteği, bütün destekleri, Ziraat Bankası’nın kredilerini, mazotunu, gübresini hepsini toplayın: 40 milyar. Sadece faize ödenen rakam: 400 milyar. Devlet nereden buluyor faiz ödeneğini? Asgari ücretli sosyal güvenlik primini ödüyor. En ufak alışverişinizde ödediğiniz ÖTV KDV, böyle küçük küçük toplanıyor. Tam 400 milyar lira faize ödeniyor. Bu faizi zaten parası olan alıyor.”

‘6 ayda ülkeyi krizden çıkarırız’

“Bu krizi eğer seçimlere kadar ülkeyi daha da batırmazlarsa, eğer bu ülkeyi o temerrüt çukuruna düşürmezlerse şu andaki ekonomik tabloyu devralsak inanın 6 ayda yine ülkeyi krizden çıkarırız. Enflasyonu en geç 2 yılda tek haneye indireceğiz inşallah.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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