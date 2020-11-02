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ALİ BABACAN: 'Bugün acıyı paylaşma günü'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Gaziantep İl Kongresi’nde konuştu. İzmir depremi nedeniyle konuşmasını kısa tutan Babacan şu ifadeleri kullandı:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Kasım 2020 Pazartesi 09:11
ALİ BABACAN: 'Bugün acıyı paylaşma günü'
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İzmir’e, çevre illerimize ve Yunanistan’a geçmiş olsun

Güzel İzmirimizde dün meydana gelen depremde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İzmir’e ve tüm çevre illerimize, komşumuz Yunanistan’a da yürekten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Çok üzgünüz.

Bugün, devletin nasıl kötü yönetildiğini konuşmanın günü değil

Çok yanlış ve problem var ama böylesine acılı bir günde, hükümetin yanlışlarını, devletin nasıl kötü yönetildiğini konuşmanın günü değil. Bugün acıyı paylaşma günü.

Heyetimiz hasarlı binalarda incelemeler yapıp bize raporluyor

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Göçük altında kalanlar için kurtarma ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor. Ben buradan tüm arama ve kurtarma ekiplerine teşekkür ediyor, kendilerine Allah’tan kolaylıklar diliyorum.

Şu an partimizden bir heyet de İzmir’de. Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanımız Sayın Mustafa Yeneroğlu, Kurumsal İletişim Başkanımız Sayın Sanem Oktar, Sosyal Politikalar Başkanımız Sayın Elif Esen ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Sayın İbrahim Dönertaş’tan oluşan bir heyet, dün akşamdan bu yana İzmir’de temaslarda bulunuyorlar, mahalle mahalle geziyorlar. Hasarları olduğu binalarda incelemeler yapıp, sürekli bize gelişmeleri ve gördüklerini raporluyorlar.

Umarım en kısa zamanda, hep beraber yaralarımızı sararız ve depremden etkilenen halkımızın zararlarına, dertlerine derman oluruz. Başta İzmir ve çevre illerde etkilenen vatandaşlarımız olmak üzere hepimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 02.11.2020 11:49
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