SHIB’de Önemli Gelişmeler: Shiba Inu Fiyatı Nasıl Etkilenir?

Bu noktada bazı altcoin’ler fiyat hareketleri ile dikkat ekerken bazılarının da yakım hareketleri ile ilgi gördüğü ifade edilebilir. Yakımlar ile dikkat çeken altcoin’lerden biri de popüler meme token Shiba Inu (SHIB).

Shiba Inu’da Dikkat Çeken Yakımlar

BITCOINHABER ve BH NEWS adlı iki kripto para haber sitesinde ifade edildiği gibi Shiba Inu geliştirme ekibi, 9,25 trilyon SHIB coin’in yakılacağını duyurdu. Bu hamle, dolaşımdaki arzı azaltmayı ve coinin değerini artırmayı hedefliyor. Bu adım, beklenen büyük boğa sezonundan önce kritik bir gelişme olarak görülüyor.

Shibarium güncellemesi sonrasında kripto para ekibi, Shibarium’daki işlem ücretleri ile 36 milyar SHIB yakmıştı. Yeni planlanan yakım, 1 milyon dolarlık BONE token’larının dönüştürülmesi ile gerçekleşecek ve önceki yakımları aşacak.

Shiba Inu ekibi, yakma işlemlerini otomatikleştirmek için çalışmalar yürütüyor ve Ocak ayı itibarıyla bu sistemin devreye girmesi bekleniyor. Bu, SHIB için yeni bir dönemin işareti olabilir.

Öte yandan Shiba Inu an itibariyle %1 oranında düşüşle 0,000008929 dolar seviyesine gerilemiş, ancak 24 saatlik işlem hacmi %62 artarak 176 milyon dolara ulaşmıştır. SHIB/TRY paritesindeki yatırımcılar için %7’lik bir düşüşle 0.0002669 TL seviyesinde işlem görüyor.

Kripto Paralarda Burning Nedir?

"Burning" kripto para dünyasında sıkça kullanılan bir terimdir ve bir kripto paranın dolaşımdan kalıcı olarak çıkarılmasını ifade eder. Bu işlem genellikle aşağıdaki amaçlarla yapılır:

Arzı Azaltma: Kripto paraların arzını azaltarak nadirliklerini arttırma ve teorik olarak değerlerini yükseltme amacı taşır.

Değer Stabilizasyonu: Kripto para birimlerinin değerini stabilize etmek için kullanılabilir. Arzın azalması, talebin sabit kalması durumunda, fiyatın artması beklenir.

Token Ekonomisi: Bazı projeler, tokenlerini yakarak token ekonomilerini düzenler ve yönetirler. Bu, token sahiplerine değer kazandırabilir.

Kripto para yakma işlemi, genellikle tokenlerin, geri alınamaz bir şekilde erişilemez bir cüzdan adresine gönderilmesiyle gerçekleştirilir. Bu işlem blockchain üzerinde kaydedildiği için herkes tarafından görülebilir ve şeffaftır.

Kaynak: https://www.bitcoinhaber.net/shiba-inu-coinde-dev-yakim-plani-ve-yeni-gelismeler/