Çocuklara Deniz Kirliliğiyle Mücadele Anlatıldı

Sarıyer Belediyesi, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü, AB Delegasyonu ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu Karadeniz’deki deniz kirliliği için yeniden bir araya geldi. ‘Karadeniz’de Deniz Kirliliği ile Mücadele İçin Pilot Yenilikçi Çözümler’ projesi kapsamında Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde (BKSM) 65 ilkokul öğrencisine çalışmayla alakalı bilgi verildi, bilgilendirici kitaplardan oluşan okul kiti, geri dönüştürülmüş tişört ve oyuncak hediye edildi. Etkinliğe; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü Uluslararası Daimi Temsilcisi Lazăr Comănescu ve ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell’in yanı sıra birçok ülkenin İstanbul konsolosu katıldı.

DENİZLERDE 150 TON ÇÖP YÜZÜYOR

Açılış konuşmasını yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, projenin asıl amacının çocuklara daha temiz bir doğa bırakmak olduğunu söyleyerek, “Küçük yaştan itibaren geri dönüşümün önemi, atık yönetimi eğitimleri verilmeli ki büyüdüklerinde bu sorumlulukla hareket etsinler. Yaşamın kaynağı sudur. Onu korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. Bunu yapmanın yolu da sürdürülebilirlik kriterlerini yaşamın her alanında uygulamaktan geçer. Maalesef aşırı avlanma ile denizleri kurutuyoruz. Müsilaj bugün gün yüzüne çıkmış olabilir ama uzmanlar belirtilerinin uzun zamandır görüldüğünün altını özellikle çiziyor. Hor kullanılan doğal kaynaklar bir şekilde tepkisini gösteriyor. Hayalet avcılık yapmaya devam eden avcılar deniz canlıları için tehdit oluşturmakta, tüm ekosisteme zarar vermektedir. Bünyelerinde bulundurdukları plastik ve kurşun sebebiyle çevre kirliliğine de sebep olmaktadır. Okyanus ve denizlerde yaklaşık 100-150 ton civarı atık yüzdüğü tahmin ediliyor. Bu kirliliğin önüne geçemediğimiz takdirde canlı yaşamını kaybetmeye devam edeceğiz. Bu proje ile Karadeniz’de ekosistem tahribatını önlemeye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yerel yönetimler bu konuda mutlaka çözümün içinde yer almalıdır. Yerel yönetimlerin içinde olmadığı bir çözüm başarıya ulaşamaz. Bu projenin bir örnek oluşturmasını diliyorum” dedi.

BİLGİLENDİRİCİ BİR KİT OLUŞTURDUK

Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü Uluslararası Daimi Temsilcisi Lazăr Comănescu, “Karadeniz de deniz kirliliğinin önlenmesi için yürütülen bu projede yer almaktan kıvanç duyuyorum. Projenin amacı Karadeniz'de deniz kirliliği ve deniz atıklarının azaltılması ve ilgili sorunlara yenilikçi çözümler aramaktır. Bugün ki etkinlik deniz kirliliği sorunu, plastik atıkların geri dönüşümü ve hayalet ağlar hakkında üye ülkelerde gelecek nesillerin bilgilendirilmesi için düzenleniyor. Bunun için bilgilendirici bir okul kiti oluşturduk. Kitin içerisinde bir kitap, bir günlük, geri dönüştürülmüş çanta, oyuncak ve tişört bulunuyor. Söz konusu atıkları bu şekilde faydalı parçalara dönüştürüyoruz. Ortaklarımızın desteği olmadan çalışmalarımızda başarıya ulaşmamız mümkün değil. Sarıyer Belediyesi, Belediye Başkanı Şükrü Genç ve ekibine değerli desteği için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

BOĞAZ HERKESE ÇOK FAZLA ŞEY SUNUYOR

ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ise, “Başkonsolosluğumuz Sarıyer ilçesinde bulunuyor. Yani çalışanlarımız ve onların aileleri için Boğaz’ın keyfini çıkarmak İstanbul’da yaşamak ile eş anlamlıdır. Boğaz, bu şehirde yaşayan herkese çok fazla şey sunuyor. Sadece küresel ticaret için önem taşıyan bir deniz yolu değil, aynı zamanda açıklarında balıkçılık yapanların ekmek kapısı ve kıyılarında gezip, sularında yüzen herkesin faydalandığı bir doğal kaynak. Deniz kirliliğinin yol açabileceği hasarın bilincindeyiz. İşte bu yüzden hem yurt içinde denizlerdeki çöplerin azaltılması ve yok edilmesi için çalışmalar yapmakta hem de diğer ülkelerin atık yönetimi çalışmalarında onlara destek olmaktayız. Bu çalışmalar sularımızı korumak için yaptığımız çalışmaların sadece bir kısmı” ifadelerini kullandı.

KİRLİLİĞİN YÜZDE 45’İ BALIK AĞLARINDAN

Gama Recycle Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kaplan, “Pet şişelerden özellikle balık ağları ve denizden toplanan pet şişeleri geri kazandıktan sonra onları polyester elyafa dönüştürdük. Tişört için iplik yaptık ve bunları yüzde elli oranında pamukla karıştırıp kumaş haline getirdik. Aynı zamanda elde ettiğimiz elyafın bir kısmını oyuncaklar için dolgu elyafı olarak kullandık. Bir de polar battaniye yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Denizlerdeki kirliliğin yaklaşık yüzde 45’i balık ağlarından yüzde 10’u da balıkçılık malzemelerinden oluşuyor. Yüzde 15’i de ambalaj atıklarından oluşuyor. Geleceği kurtarmak için çözümlere ihtiyacımız var” dedi.