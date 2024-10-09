SARIYER BELEFİYESİNDEN EKONOMİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETLERDE BÜYÜK ADIM

Başkan Aksu’nun yenilikçi yönetim anlayışı çerçevesinde, Sarıyer’in altyapı çalışmalarında ve kış koşullarıyla etkin mücadelede kullanılmak üzere beş adet yeni iş makinesi satın alındı. Bu yatırımlarla birlikte, Sarıyer Belediyesi, hizmet maliyetlerini düşürerek, vatandaşlara daha düşük maliyetle hızlı ve kaliteli hizmet sunma yolunu açtı.

Başkan Aksu’nun, belediyenin öz kaynaklarını verimli kullanarak dışa bağımlılığı azaltma ve taşeron hizmet alımına olan ihtiyacı en aza indirme hedefi doğrultusunda attığı bu adım, ilçenin altyapı ve yol çalışmalarına büyük katkı sağlayacak. SARFİTA.Ş bünyesine dahil edilen dört adet iş makinesi (kepçe ve kırıcı) ile bir adet ekskavatör, Sarıyer halkına hızlı, etkin ve maliyeti düşük hizmetlerin ulaştırılmasını mümkün kılacak.

“BAŞKAN OKTAY AKSU’NUN LİDERLİĞİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETLER”

Sarıyer’in kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu yatırımlar hakkında açıklama yapan SARFİT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halim Serdar Sarıoğlu, “Bu makinalar, ilçemizin gelişimine ve yaşam kalitesinin yükselmesine doğrudan katkı sağlayacaktır. Başkanımız Oktay Aksu’nun vizyonu ile hizmet maliyetlerini düşürerek Sarıyer halkına daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

SARFİT A.Ş. Genel Müdürü Şenel Duran ise, Başkan Aksu’nun hedefleri doğrultusunda belediyede sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Duran, “Yeni iş makinelerimizle ilçemizi daha modern ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu önemli adımın ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)