Sarıyer Belediyesi, yeni yılın ilk Muhtarlar Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Sarıyerli mahalle muhtarlarını Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde kahvaltılı toplantıda ağırlayan Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, belediyenin hayata geçirdiği projeler, devam eden çalışmalar, yakında başlayacak projeler ve ileriye dönük planlar hakkında bilgi verdi. Muhtarlar da mahallelerindeki sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi

Muhtarlar Toplantısı’na Başkan Aksu ile birlikte başkan yardımcıları Hüseyin Coşkun, Cem Çetin, Nizamettin Günel, Osman Demir, Ayhan Gedik ve Sarıyer Belediyesi Meclis Başkan Vekili Meltem Yücel Pir ile müdürler katıldı.

BAŞKAN AKSU: ZORLUKLARA RAĞMEN ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ

Başkan Aksu, muhtarlara yönelik 2025 yılının toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi belediyeler için de ekonomik olarak zor bir yıl olduğunun öngörüldüğünü vurguladığı konuşmasında, “Emekli maaşlarının 14 bin bandında, asgari ücretlerin 24 bin bandında kalması ve önüne geçilemeyen hayat pahalılığı 2025 yılının zorlu geçeceğinin işareti.

Bu zorluk, toplumun tüm kesimlerinde hissedildiği gibi bizim gibi hizmet üretmek durumunda olan kurumlar için de zorlu bir yıl olacağı görüşündeyiz. Daha önceki toplantımızda 2025 yılını ilçemiz açısından asfalt serim yılı olarak ilan etmiştik. Söylediğimizin arkasındayız. Ekonomik koşullarımız zorlayarak bu hedefimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Halkımıza karşı sorumluluklarımızı tüm iyi niyetimizle yerine getirme gayreti içinde olacağız. Kireçburnu sosyal tesisimizi açıyoruz, kreşimizin yapımı devam ediyor. İlçemizde açmayı planladığımız kent lokantasının alt yapısını ve projesini hazırladık. Kazım Karabekir’deki gençlik merkezimizi yeniliyoruz.

Pınar Mahallesi sosyal tesisimizin yapımı devam ediyor. Ayazağa otopark ve pazar yeri projemiz hazırlandı. İlçemizin genelinde hummalı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Temeli atılan ve yapımı devam eden çalışmalarımızın açılışlarını gerçekleştireceğiz. Bizim için önemli olan temeli atılmış olan işlerin tamamlanmasıdır. Temeli atılarak devamı gelmeyen işlerin toplum için de bizim içinde bir kıymeti yoktur.” diye konuştu.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Toplantıda, muhtarların mahallelerinde yaşadıkları sorunları tek tek dinleyen Başkan Aksu, çözüm önerilerini de not aldı. Toplantının sonunda Aralık ayında doğum günü olan muhtarlar için pasta kesildi. Başkan Aksu, muhtarların doğum günlerini kutladı ve tüm katılımcılara teşekkür ederek toplu fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)