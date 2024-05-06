Sarıyer Belediyesi 2024-2029 dönemi mayıs ayı meclis toplantısının birinci oturumu belediyenin meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, söz alan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Mehmet Kanmaz’ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi, üzüntülerini ifade etti.

Başkan Aksu, Kanmaz için öğlen namazından sonra düzenlenecek cenaze töreni nedeniyle gündem dışı konuşmaların cuma günü yapılacak meclis toplantısına ertelenmesinin uygun olacağını dile getirmesinin ardından meclis gündeminde yer alan maddeler tek tek okunarak oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

BÜYÜKDERE KÜTÜPHANESİ’NE MEHMET İHSAN YALÇIN ADI VERİLDİ

Meclisin gündemine sunulan Büyükdere Kütüphanesi’ne 1989-1994 yılları arasında Sarıyer Belediye başkanlığı yapan ve 2022 yılında hayatını kaybeden Mehmet İhsan Yalçın isminin verilmesi ile ilgili teklif karar meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısında söz alan Mehmet İhsan Yalçın’ın kızı Zeynep Yalçın, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu başta olmak üzere mecliste görev yapan tüm üyelerine Yalçın ailesi adına teşekkürlerini dile getirdi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)