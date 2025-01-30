BAŞKAN AKSU, SARIYER’DE HİZMET DOLU 300 GÜNÜ ANLATTI

Sarıyer’de alt yapı başta olmak üzere sosyal ve kültürel alanda, eğitim alanında yürüttükleri çalışmalarını yedi başlık altında komşularıyla paylaşan Başkan Aksu, tüm gücümüzle Sarıyer’de geleceğimiz hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu’nun göreve geldiği günden bugüne geçen 300 günde ilçede yürütülen hizmetleri anlattığı sunuma, CHP İstanbul il başkan yardımcıları, CHP PM üyeleri, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sunuma geçmeden önce programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Aksu, ülke olarak çok zor günlerden geçtiğimizi bir kez daha ifade ederek, “ Geçtiğimiz hafta Bolu Kartalkaya’da bir otelde meydana gelen yangında çoğu çocuk olmak üzere 79 kaybettik. Tarifi zor bu acı toplum olarak hepimizi derinden etkiledi. Kaybettiğimiz yurttaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, acılı ailelerine sabırlar diliyorum.

Bütün olumsuzluklara rağmen umudu diri tutmak, dayanışmayı artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Çocuklar, gençler, engelliler, kadınlar, yaş almış bireyler için ve demokrasiye olan inancımız dolayısıyla çok daha fazlasını yapmayı sürdüreceğiz. Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışımız gereği halkımıza geride bıraktığımız 300 günde ne tür hizmetler verdiğimizi anlatmak istedik. Hepiniz hoş geldiniz” dedi.

“ALT YAPI ÇALIŞMALARIMIZDA KALICI VE KÖKLÜ ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ”

Açılış konuşmasının ardından Sarıyer’de 300 günde altyapıdan sağlığa, çevreden kültür-sanat projelerine kadar birçok alanda yürütülen çalışmalar ile ilgili sunuma geçen Başkan Aksu, özellikle seçim döneminde Sarıyerli vatandaşlardan gelen kaldırım ve sokakların yenilenmesi talepleri doğrultusunda, göreve gelir gelmez bu konuda çalışmalara başladıklarını ifade ederek bugüne kadar 43.133 ton asfalt serimi yaptıklarını anlattı. 2025 yılının Sarıyer Belediyesi için asfalt serim yılı olacağını vurgulayan başkan Aksu, “Bu çalışmamızda etkili ve kalıcı sonuçlar elde ederek sabırlı bir şekilde ilerliyoruz.

Özellikle riskli bölgelerde bugüne kadar 7.446 metre duvar inşa ettiklerini, 4.157 metre tül merdiven çalışmasını tamamladıklarını, İBB ile atık su ve yağmur suyu projelerini hayata geçirerek 4.400 metre kanal çalışması, 14.994 metre kare beton parke ve tretuvar, 12.406 metretül bordür çalışmasını tamamladıklarını” ifade etti.

“UZUN YILLARDIR DEVAM EDEN SORUNLARI ÇÖZDÜK”

Sarıyer’in bazı mahallelerinde uzun yıllardır çözülemeyen birçok sorunu çözdüklerini belirten Başkan Aksu, “FSM ve Baltalimanı mahallelerimizde basınç kaynaklı yaşanan ve 200 haneyi ilgilendiren içme suyu sorununu 1239 metrelik içme suyu hattını yenileyerek hizmete soktuk. Böylece ilçemizde susuz sokak kalmadı. FSM Bilgi Sokak’ta 20 yıllık atık su taşma sorun ile ilgili İSKİ ve İBB işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda önemli bir yol aldık. Altı mahallemizde yağmur suyu ev atık suyu ayrıştırarak modern bir alt yapıya kavuşmaları sağlanacak.

Bu çalışmalarımız yaklaşık olarak 2 kilometrelik bir alanı kapsıyor ve tamamlanmak üzere. Mahallelerimizde koku ve su baskını sorunları son bulacak. Tarabya Mahallemizde Şalcıkır Sokak’ta 60 yıldır yaşanan atık su hattı yenilenerek altyapı sorunu giderildi. Komşularımız burada artık rahat nefes alacak” şeklinde konuştu.

“SOSYAL TESİSLERİMİZİN İSİMLERİNİ KOMŞULARIMIZLA BELİRLEYECEĞİZ”

Seçim vaatlerin arasında yer alan Sarıyer’in plajlarını Sarıyerlilerin hizmetine ücretsiz olarak açmış olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Aksu, “Bu konuda önümüzdeki yıl daha kapsamlı bir hizmet sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pınar Mahallesi ve Kireçburnu sosyal tesisimiz tamamlanmak üzere. Sosyal tesislerimizin isimlerini komşularımızla birlikte koyacağız. Bunun için başlattığımız anketimize katılmanızı bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Sarıyer Meydan çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Birinci etabı tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin yürüttüğü çalışmalar tamamlandığında inanıyoruz ki burası hak ettiği estetik görünümüne kavuşacak. Şehit Mithat Yılmaz Caddemizi prestij cadde olarak düzenleyeceğiz” dedi.

“KOMŞULARIMIZIN SORUNLARINI YERİNDE DİNLİYORUZ”

Katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda seçim vaatlerinden biri olan “Mahallemi Dinliyorum” ile “Muhtarlar Toplantısı” programlarını başlattıkları ve bu toplantıların özellikle sorunları yerinde tespit etmek ve hızla bir şekilde çözümü sağlamak amacını taşıdığını belirten Başkan Aksu, toplantıların aralıksız devam edeceğini söyledi. Sarıyer’de hizmet kalitesini artırmak ve maliyetleri düşürmek için belediyeye ait araç filosunu genişlettiklerini belirten Başkan Aksu, “Filomuza bir ekskavatör ve 4 iş makinesi ekledik. Bu sayede alt yapı çalışmalarında ve kış koşullarıyla mücalede daha hızlı ve etkili çözümler sunuyoruz” dedi.

“SARIYERİMİZİ KÜLTÜR VE SANATIN BAŞKENTİ YAPMAK HEDEFİYLE YÜRÜYORUZ”

Eğitim, kültür ve sanat alanında çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Başkan Aksu, “Her yıl olduğunu gibi bu yılda Sarıyer Edebiyat Günleri kapsamında yüzlerce yazar, şair, edebiyatçı ve yayın evini ilçemizde ağırladık. Ulusal bayramlarımızı belediyemizin imkan ve olanakları ile büyük bir coşku ile kutladık. Sarıyer’de bir ilki gerçekleştirerek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir katılımla kutladık.

Belediyemiz bünyesinde tiyatro, sinema gösterilerimiz aralıksız devam ediyor. Eğitim alanında SAGEM, EÇADEM ve Sarıyer Akademi 1 ve Sarıyer Akademi 2 bünyesinde çok önemli eğitim hizmetlerimiz devam ediyor. Yarıyıl tatiline giren öğrencilerimiz için karne şenliklerimiz devam ediyor. Karnesini alıp getiren öğrencilerimiz belediyemizin yüzme havuzlarından ücretsiz olarak faydalanıyor. Çocuklarımız için iyi bir gelecek inşa etmek ve onların yüzünü güldürmek bizim için en büyük mutluluk. Sarıyerimizi kültür ve sanatın başkenti yapacağız” diye konuştu.

“SARIYERİMİZDE PLANSIZ ALAN BIRAKMAYACAĞIZ”

Sarıyer’in en önemli toplumsal meselelerinden biri olan mülkiyet ile ilgili çalışmalar hakkında da yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Aksu şunları söyledi: Seçimden önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu öncülüğünde İBB mülklerinin üzerinde yaşayan hak sahiplerine tapularını verme kararını mecliste kabul edildi.

Komşularımız tapularını alabilmek için yoğun bir şekilde başvurularını sürdürüyor. Satış işlemini tamamlayan ve ödemelerini yapan hak sahipleri tapularına kavuşuyor. Mülkiyet ve imar meseleleri birbiriyle bağlantılı. Mülk sahibi olmadan imar hakları kullanamıyor, imar hakkı olmadan dönüşüm gerçekleşmiyor. Halkımız yararına bir dönüşüm için mücadelemiz sürecek. İBB, mevcut 2003 onaylı Sarıyer Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi İmar Planı’nın yetersizliği nedeniyle planın revizyonu için çalışma başlatmıştır.

Bununla birlikte 2003 planının imar koşulları iyileştirildi. Sarıyerlilerin göç etmek zorunda kalmadan yerinde dönüşüm yapabilmesinin yolu açıldı. Bu planların onay alması için mücadelemiz devam ediyor. Sarıyerimizde plansız alan bırakmayacağız. İlçemizi afetlere dayanıklı bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.

Başkan Aksu, sağlık ve sosyal alanda yapılan çalışmaları da içeren ve yaklaşık iki saat süren sunumun ardından, kendisini dinlemeye gelen tüm komşularına teşekkür etti. Programa katılanlar daha sonra başkan Aksu ile toplu fotoğraf çektirdi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)