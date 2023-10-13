Sigarayı Bırakmak İçin Yeni Bir Yöntem: Kognitif Revizyon

Sigarayı bırakmak isteyenler için çeşitli yöntemler bulunsa da, bunların çoğu fiziksel bağımlılığı gidermeye odaklanırken, zihinsel ve duygusal bağımlılığı göz ardı ediyor. Bu nedenle, sigarayı bırakanların büyük bir kısmı bir süre sonra eski alışkanlığına geri dönüyor. Sigarayı bırakmak isteyenlere yeni bir umut ışığı olan Kolayca Bırak girişimi, sigarayı bilişsel düzeyde ve kalıcı olarak bıraktırıyor.

13 yıl sigara kullandıktan sonra bıraktığını ve bu süreçte çok yöntem denediğini söyleyen Kolayca Bırak Kurucusu Oğuz Buğdaycı, denediği yöntemlerin hiçbirinin kalıcı bir çözüm sunmadığını fark ettikten sonra sigarayı bilişsel (kognitif) düzeyde yani “kafada” bırakmanın tek kalıcı bırakma yöntemi olduğunu keşfettiğini açıklıyor.

İstanbul Times Haber Merkzi-Hüseyin Çetiner

Sigarayla kurulan zihinsel ve duygusal bağ yok ediliyor

Sigara bağımlılığından kurtulma konusunda deneyimlerini paylaşmanın ötesine geçerek sigarayı bırakmak isteyenlere yardım etmek istediğini fark eden Oğuz Buğdaycı, girişimin kurulma hikayesini şöyle özetledi: “Sigarayı bırakmak için birçok yöntem denedim, hepsi de beni psikolojik olarak zorladı ve her seferinde yeniden içmeye başladım. Oysa bu yöntem, hem stressiz hem de zorlanmadan bırakmamı sağladı. Tam da bu yüzden Kolayca Bırak’ı kurmaya karar verdim.”

Kullandıkları yöntemle ilgili de bilgi veren Oğuz Buğdaycı, alanında uzman bir psikolog eşliğinde gerçekleşen seansların içeriğini paylaştı:

“Kolayca Bırak’ın kullandığı yöntemin adı Kognitif Revizyon. Sigara bağımlılığının temel nedenlerini ortaya çıkaran ve değiştiren bu yöntemi, bağımlılık konusunda uzman olan psikolog Duygu Sarıkaya tarafından verilen 4 saatlik bir grup seansından oluşuyor.

Seanslar Google Meet üzerinden canlı olarak yapılıyor ve katılmak için herhangi bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefona sahip olmak yeterli oluyor. Bu seanslarda, sigara ile kurulan zihinsel ve duygusal bağ tamamen yok ediliyor. Sigara içmenin nedenleri, sonuçları ve alternatifleri üzerine bilimsel yöntemler ışığında konuşuluyor. Sigara içmenin arkasındaki yanlış inanç ve alışkanlıklar değiştiriliyor. Örneğin insanlar sigaranın kendilerine iyi geldiğini sanıyor. Bunu ‘stresimi azaltıyor, odaklanmamı sağlıyor, keyif veriyor’ gibi ifadelerle açıklıyorlar. Aslında bu geçici bir ‘dopamin’ etkisinden yani bir çeşit yanılgıdan başka bir şey değil.”

“Sigaraya olan ihtiyacı ortadan kaldırıyoruz”

Seans bitiminde danışanlarının son sigaralarını içerek sigara bağımlılıklarından kurtulduklarını ve artık sigara içme fikrinden bile rahatsızlık duyduklarını ifade eden Oğuz Buğdaycı, Kognitif Revizyon’un diğer yöntemlerden farkını şöyle açıkladı:

“Kullandığımız yöntemin diğerlerinden farkı, sigarayı zihnen bıraktırması. Akupunktur, biorezonans ve nikotin içeren ürünler ile sigarayı kalıcı olarak bırakmak çok zor. Çünkü bu metotlarla zihinsel ve duygusal olarak sigarayı bırakmış olmazsınız. Sigara sizin eski dostunuz olarak kalmaya devam eder ve eski dostunuzla tekrar bir araya gelmek istersiniz. Ancak Kognitif Revizyon ile sigaraya olan ihtiyacınız tamamen ortadan kalkar. Sigara sizin için artık bir dost değil, düşmandır. Düşmanınıza bırakın sadece 1 kez sarılmayı onu bir daha görmek bile size rahatsızlık verecektir.”

“İlk 72 saatin nikotin yoksunluğunu hafifletecek diyet listesi veriyoruz”

Sigarayı bırakmanın hem maddi açıdan hem de sağlık açısından büyük bir yatırım olduğunu vurgulayan Oğuz Buğdaycı, sözlerini şöyle noktaladı: “İsteyen herkes KolaycaBirak.com adresinden seanslar için kaydolabilir. Fiyatları, 2 haftalık sigara harcamasından daha düşük tutuyoruz. Ayrıca seans sonunda danışanlarımıza ücretsiz olarak diyet listesi sunuyoruz. Uzman diyetisyen tarafından özel olarak oluşturulan diyet listesinin amacı ilk 72 saat yaşanacak nikotin yoksunluğunu en aza indirmek ve bedeni nikotinden hızla arındırmak. Çok esnek bir liste ve kolayca, hesaplı şekilde ulaşılabilen ürünleri içeriyor.”

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)