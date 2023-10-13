banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.113,30
ALTIN
1.716,51
DOLAR
27,84
STERLİN
33,78
EURO
29,24
Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'ne Davetlisiniz
Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli...
Özgür Özel'den İmamoğlu'na Ziyaret
Özgür Özel'den İmamoğlu'na Ziyaret
Medine Müdafii Fahreddin Paşa Sergisi 17 Ekim’de Kazlıçeşme Sanat’ta Açılıyor
Medine Müdafii Fahreddin Paşa Sergisi...
İmamoğlu, Çelik'e Tebrik Ziyaretinde Bulundu
İmamoğlu, Çelik'e Tebrik Ziyaretinde Bulundu

Sigarayı Bırakmak İçin Yeni Bir Yöntem: Kognitif Revizyon

Sigara, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada her yıl 8 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan bir bağımlılık. Sigara içenlerin yüzde 70’i sigarayı bırakmak istiyor, ancak bunun için etkili ve kalıcı bir yöntem bulmakta zorlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2023 Cuma 13:07
Sigarayı Bırakmak İçin Yeni Bir Yöntem: Kognitif Revizyon
banner171

Sigarayı bırakmak isteyenler için çeşitli yöntemler bulunsa da, bunların çoğu fiziksel bağımlılığı gidermeye odaklanırken, zihinsel ve duygusal bağımlılığı göz ardı ediyor. Bu nedenle, sigarayı bırakanların büyük bir kısmı bir süre sonra eski alışkanlığına geri dönüyor. Sigarayı bırakmak isteyenlere yeni bir umut ışığı olan Kolayca Bırak girişimi, sigarayı bilişsel düzeyde ve kalıcı olarak bıraktırıyor.

13 yıl sigara kullandıktan sonra bıraktığını ve bu süreçte çok yöntem denediğini söyleyen Kolayca Bırak Kurucusu Oğuz Buğdaycı, denediği yöntemlerin hiçbirinin kalıcı bir çözüm sunmadığını fark ettikten sonra sigarayı bilişsel (kognitif) düzeyde yani “kafada” bırakmanın tek kalıcı bırakma yöntemi olduğunu keşfettiğini açıklıyor.

İstanbul Times Haber Merkzi-Hüseyin Çetiner

Sigarayla kurulan zihinsel ve duygusal bağ yok ediliyor

Sigara bağımlılığından kurtulma konusunda deneyimlerini paylaşmanın ötesine geçerek sigarayı bırakmak isteyenlere yardım etmek istediğini fark eden Oğuz Buğdaycı, girişimin kurulma hikayesini şöyle özetledi: “Sigarayı bırakmak için birçok yöntem denedim, hepsi de beni psikolojik olarak zorladı ve her seferinde yeniden içmeye başladım. Oysa bu yöntem, hem stressiz hem de zorlanmadan bırakmamı sağladı. Tam da bu yüzden Kolayca Bırak’ı kurmaya karar verdim.”

Kullandıkları yöntemle ilgili de bilgi veren Oğuz Buğdaycı, alanında uzman bir psikolog eşliğinde gerçekleşen seansların içeriğini paylaştı:

“Kolayca Bırak’ın kullandığı yöntemin adı Kognitif Revizyon. Sigara bağımlılığının temel nedenlerini ortaya çıkaran ve değiştiren bu yöntemi, bağımlılık konusunda uzman olan psikolog Duygu Sarıkaya tarafından verilen 4 saatlik bir grup seansından oluşuyor.

Seanslar Google Meet üzerinden canlı olarak yapılıyor ve katılmak için herhangi bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefona sahip olmak yeterli oluyor. Bu seanslarda, sigara ile kurulan zihinsel ve duygusal bağ tamamen yok ediliyor. Sigara içmenin nedenleri, sonuçları ve alternatifleri üzerine bilimsel yöntemler ışığında konuşuluyor. Sigara içmenin arkasındaki yanlış inanç ve alışkanlıklar değiştiriliyor. Örneğin insanlar sigaranın kendilerine iyi geldiğini sanıyor. Bunu ‘stresimi azaltıyor, odaklanmamı sağlıyor, keyif veriyor’ gibi ifadelerle açıklıyorlar. Aslında bu geçici bir ‘dopamin’ etkisinden yani bir çeşit yanılgıdan başka bir şey değil.”

“Sigaraya olan ihtiyacı ortadan kaldırıyoruz”

Seans bitiminde danışanlarının son sigaralarını içerek sigara bağımlılıklarından kurtulduklarını ve artık sigara içme fikrinden bile rahatsızlık duyduklarını ifade eden Oğuz Buğdaycı, Kognitif Revizyon’un diğer yöntemlerden farkını şöyle açıkladı:

“Kullandığımız yöntemin diğerlerinden farkı, sigarayı zihnen bıraktırması. Akupunktur, biorezonans ve nikotin içeren ürünler ile sigarayı kalıcı olarak bırakmak çok zor. Çünkü bu metotlarla zihinsel ve duygusal olarak sigarayı bırakmış olmazsınız. Sigara sizin eski dostunuz olarak kalmaya devam eder ve eski dostunuzla tekrar bir araya gelmek istersiniz. Ancak Kognitif Revizyon ile sigaraya olan ihtiyacınız tamamen ortadan kalkar. Sigara sizin için artık bir dost değil, düşmandır. Düşmanınıza bırakın sadece 1 kez sarılmayı onu bir daha görmek bile size rahatsızlık verecektir.”

“İlk 72 saatin nikotin yoksunluğunu hafifletecek diyet listesi veriyoruz”

Sigarayı bırakmanın hem maddi açıdan hem de sağlık açısından büyük bir yatırım olduğunu vurgulayan Oğuz Buğdaycı, sözlerini şöyle noktaladı: “İsteyen herkes KolaycaBirak.com adresinden seanslar için kaydolabilir. Fiyatları, 2 haftalık sigara harcamasından daha düşük tutuyoruz. Ayrıca seans sonunda danışanlarımıza ücretsiz olarak diyet listesi sunuyoruz. Uzman diyetisyen tarafından özel olarak oluşturulan diyet listesinin amacı ilk 72 saat yaşanacak nikotin yoksunluğunu en aza indirmek ve bedeni nikotinden hızla arındırmak. Çok esnek bir liste ve kolayca, hesaplı şekilde ulaşılabilen ürünleri içeriyor.”

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğum İle Başlayan Öğrenme Yaşam Boyu Devam Ediyor
Doğum İle Başlayan Öğrenme Yaşam Boyu Devam Ediyor
Tüm Dünya’da Tecrübemiz ve Teknolojimiz ile Canlı Yayınlandık!
Tüm Dünya’da Tecrübemiz ve Teknolojimiz ile Canlı Yayınlandık!
Egzersiz yapmak ruh sağlığına iyi geliyor!
Egzersiz yapmak ruh sağlığına iyi geliyor!
Bılcee, Pembe Top Sahada Projesine Destek Vererek Meme Kanseri Farkındalığını Artırıyor
Bılcee, Pembe Top Sahada Projesine Destek Vererek Meme Kanseri Farkındalığını Artırıyor
Sinir Sıkışması'nın 6 Önemli Belirtisi
Sinir Sıkışması'nın 6 Önemli Belirtisi

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169