Obezite Ne Demek?

Obezite Nasıl Hesaplanır?

Obezitenin belirlenmesi için kullanılan temel ölçütlerden biri, vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplamasıdır. VKİ, bir kişinin kilosunun boyuna oranını ifade eder. VKİ hesaplaması için kişinin kilosu (kg) boyunun metre cinsinden karesine bölünür. Matematiksel olarak, VKİ = kilo / (boy x boy) formülü kullanılır.

Örneğin, bir kişinin kilosu 80 kg ve boyu 1.75 m ise, VKİ hesaplaması şu şekilde olur:

VKİ = 80 / (1.75 x 1.75) = 26.12

Bu hesaplamaya göre, bu kişi normal kilolu olarak kabul edilir, çünkü VKİ 18.5 ila 24.9 arasında olduğunda normal kilolu kabul edilir. VKİ 25 ila 29.9 arasında olduğunda kişi fazla kilolu olarak kabul edilir, VKİ 30 veya daha yüksek olduğunda ise obezite olarak kabul edilir.

VKİ hesaplaması sadece bir gösterge olduğundan, her zaman kesin sonuçlar vermeyebilir. Örneğin, bir kişinin kas kütlesi fazla ise VKİ'si yüksek çıkabilir, ancak bu kişi yine de normal kilolu veya hatta zayıf olabilir. Bu nedenle, VKİ hesaplaması gibi diğer ölçütler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Obeziteden Korunmak İçin Nasıl Beslenmeliyiz?

Obeziteden korunmak için sağlıklı ve dengeli bir beslenme alışkanlığı benimsemek önemlidir. Aşağıdaki ipuçları obeziteden korunmak için sağlıklı bir beslenme planı oluşturmanıza yardımcı olabilir:

Az yağlı, düşük kalorili yiyecekler tüketin: Meyve, sebze, tam tahıllar, az yağlı süt ürünleri, protein kaynakları gibi besinleri içeren düşük kalorili yiyecekleri tercih edin. Rafine şekerli yiyecekler, şekerli içecekler ve fast food gibi yüksek kalorili yiyeceklerden kaçının.

Porsiyon kontrolü yapın: Yemeğinizi küçük porsiyonlarda yiyin ve yavaş yavaş çiğneyin. Daha küçük tabaklar kullanmak, porsiyon kontrolüne yardımcı olabilir.

Sık sık öğün alın: Günde 3 ana öğün ve aralarda sağlıklı atıştırmalıklar tüketin. Bu, açlık hissini azaltabilir ve aşırı yemek yeme ihtimalinizi azaltabilir.

Su içmek: Günde en az 8-10 bardak su içmek vücudunuzu hidrate eder ve tokluk hissi sağlar. Şekerli içecekler yerine su, bitki çayı veya soda suyu tercih edin.

Sağlıklı pişirme yöntemleri kullanın: Yağlı veya kızartılmış yiyecekler yerine buğulama, fırınlama, ızgara, haşlama veya rosto gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih edin.

Yemekleri evde hazırlayın: Evde yemek hazırlamak, besin değeri yüksek ve sağlıklı yiyecekler tüketmenizi sağlar. Dışarıda yemek yemek yerine, evde hazırlanan yemekleri tercih edin.

Egzersiz yapın: Düzenli egzersiz, obeziteden korunmak için önemlidir. Egzersiz, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını arttırır ve kas kütlesini artırır.

Beslenme düzeninde sağlıklı değişiklikler yapmak obeziteden korunmanıza yardımcı olabilir. Ancak sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluştururken bir diyetisyen veya beslenme uzmanından yardım almak faydalı olabilir.

Zayıflama Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Zayıflama ameliyatı (obezite cerrahisi), aşırı kilolu veya obez kişilerin kilo kaybetmelerine yardımcı olmak için uygulanan bir cerrahi yöntemdir. Genellikle diyet ve egzersiz gibi diğer yöntemlerin kilo kaybı sağlamada yeterli olmadığı durumlarda kullanılır. Zayıflama ameliyatları genellikle gastrik bypass, mide balonu, gastrik sleeve veya biliopankreatik diversiyon gibi çeşitli yöntemleri içerebilir. Bu yöntemlerin her biri farklı bir şekilde çalışır ve farklı sonuçlar üretebilir.

Gastrik bypass, midedeki yiyeceklerin küçük bir poşet halinde bölüneceği ve bağırsağa bir kısmının doğrudan bağlanacağı bir cerrahi prosedürdür. Bu yöntem, yiyecek alımını azaltarak kilo kaybını teşvik eder.

Mide balonu, mideye bir balon yerleştirerek mide kapasitesini azaltır. Balon, hasta kilo vermeye başlayana kadar midede kalır. Bu yöntem, genellikle gastrik bypass veya gastrik sleeve ameliyatı için hazırlık aşaması olarak kullanılır.

Gastrik sleeve, mideyi küçültmek için yapılan bir cerrahi işlemdir. Bu yöntemde mide büyük bir kısmı çıkarılır ve daha küçük bir tüp şekline getirilir. Bu, yemek miktarını azaltarak kilo kaybını teşvik eder.

Biliopankreatik diversiyon, mideyi küçültmek ve bağırsakların belirli bir bölümünü atlamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu, yiyeceklerin daha az emilimini teşvik ederek kilo kaybını teşvik eder.

Zayıflama ameliyatları, genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir ve genellikle birkaç saat sürer.

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Ameliyat sonrası dönemde, hastalar sıvı gıdalarla başlar ve yavaş yavaş katı gıdalara geçerler. Ayrıca, düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı bir diyet takip etmek de ameliyat sonrası iyileşme ve kilo kaybı için önemlidir.