Neden Özel Sağlık Sigortası Yaptırmalısınız?

Özel sağlık sigortası, poliçe sahibinin hastalık veya kaza gibi durumlar sonucunda meydana gelen sağlık giderlerinin karşılanması için yapılan sağlık sigortasıdır.
Özel sağlık sigortası yaptırmanız için geçerli olan nedenler şu şekildedir:
- Dilediğiniz Hastaneyi Tercih Edebilirsiniz: Özel sağlık sigortası ile sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu hastanelerin tamamını tercih ederek muayene olma şansına sahip olabilirsiniz. Anlaşmalı hastanelerin listesini poliçeyi imzalarken ulaşabileceğiniz gibi sigorta şirketlerinin internet sitesi üzerinden de erişim sağlayabilirsiniz.
- Geniş Teminatlardan Faydalanabilirsiniz: Özel sağlık sigortasında genel olarak ayakta ya da yatarak sunulan teminatlardan faydalanabilirsiniz. Ayakta tedavi teminatları içerisinde; reçeteli ilaç çalımı, fizik tedavi masrafları ve doktor muayeneleri gibi birçok sağlık harcaması olduğu için maliyeti düşünmeden tedavi olabilme şansına sahip olabilirsiniz. Yatarak tedavi kapsamında ise 24 saatten uzun yatış gerektiren tedavileri, evde tıbbi bakım hizmetleri, rehabilitasyon ve kemoterapi gibi sağlık harcamaları için sigorta şirketi sizin adınıza ödeme yaptığından yine ayakta tedavide olduğu gibi sağlık masraflarını düşünmeden sadece sağlığınıza odaklanabilirsiniz.
- Check-up Hizmetinden Faydalanabilirsiniz: Özel sağlık sigortalarının hemen hemen hepsinde bulunan check-up hizmetinden faydalanarak belirli periyotlarla kalp taraması ve kan değerlerinin incelenmesi gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Check-up sayesinde herhangi bir rahatsızlık oluşumunda erken tedavi olma şansına sahip olabilirsiniz.
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