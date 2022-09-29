Neden Özel Sağlık Sigortası Yaptırmalısınız?

Sağlığınıza dikkat ettiğinizi ve başınıza bir şey gelmeyeceğini düşünüyor olsanız da hayat her zaman planladığınız gibi ilerlemeyebilir. Bazen tüm tedbirleri almış olsanız dahi başınıza kaza ya da hastalık gibi kötü durumlar gelebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmak sizi hem maddi hem de manevi olarak yıpratacağından geleceğinizi güvence altına alıp özel sağlık sigortası yaptırmayı düşünebilirsiniz.