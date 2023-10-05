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Kulak Ağrısını Gidermek İçin10 Öneri

Bebeklik çağından yetişkinliğe kulak ağrısı ciddi sonuçlar doğurabiliyor ve hafife alınmaması gerekiyor. Aniden başlayabilen ve şiddetli seyredebilen kulak ağrıları enfeksiyonlardan kaynaklanabildiği gibi; alerji, uçak seyahati, dalış sporu ya da kulağın yanlış şekilde temizlenmesi nedeniyle de olabiliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ekim 2023 Perşembe 10:18
Kulak Ağrısını Gidermek İçin10 Öneri
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Kulak ağrısının kaynağının belirlenmesi, tedavinin planlanması ve önlem alınması için büyük önem taşıyor. Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. İsmail Önder Yılmaz, kulak ağrısı nedenleri hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Çocuklarda orta kulak enfeksiyonu daha sık görülüyor

Kulak ağrısının en sık görülen nedeni enfeksiyonlardır. Orta kulak enfeksiyonları, kulak zarının hemen arkasındaki orta kulağı geniz bölgesine bağlayan östaki borusunun tıkanması sonucu ortaya çıkar. Sigara dumanı, sinüzit, soğuk algınlığı, kalıtım ve alerji gibi faktörler tıkanıklığa yol açabilen sebeplerdir. Çocuklarda orta kulak enfeksiyonu yetişkinlere oranla daha yaygındır çünkü çocukların kulaklarındaki östaki borusu daha kısa ve yataydır.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Yanlış emzirme orta kulak enfeksiyonuna neden olabilir!

Bebeklik döneminde yanlış emzirme ve besleme de sık kulak enfeksiyonuna neden olabilir. Bunu önlemek için bebek emzirilirken veya beslenirken başının yukarıda olmasına dikkat edilmelidir. Dış kulak enfeksiyonunda kulak kepçesine önden veya alttan yapılan basıda genellikle şiddetli ağrı olur ve çoğunlukla bu kirli suda yüzmenin bir sonucudur. Kulakta oluşmamasına rağmen sinüs, diş ve boğaz enfeksiyonları da kulak ağrısına yol açan diğer enfeksiyonlar

Alerji kulak ağrısı yapabilir

Saman nezlesi, toz, polen ve hayvan alerjileri de kulak ağrısına yol açabilir. Bu tip alerjilerde burunda tıkanıklık ve akıntı olur. Bir ucu genize açılan östaki borusunun tıkanması sonucu ağrı, kulakta dolgunluk ve basınç hissi görülebilir. Dış kulaktaki, alerjik egzamalar kulak cildinde çatlaklara ve kolay dış kulak yolu enfeksiyonuna yakalanmaya neden olabilir.

Basınç farklılığı ağrıya yol açıyor

Uçak seyahatlerinde veya dalış esnasında aniden ortaya çıkan şiddetli kulak ağrıları görülebilir. Bu durum ani basınç farklılığı sonucu kulak zarına uygulanan basınçtan ortaya çıkar. Sebebi; kulağın, orta kulak ile dış kulak arasındaki basınç farkını dengeleyememesidir. Bu basınç farkı kulak ağrısına hatta kulak zarının zedelenmesine bile neden olabilir.

Kulağınızı temizlerken dikkatli olun

Kulak ağrısının sebeplerinden biri kulağa sokulan yabancı cisimlerdir. Kulağı temizlemek için kullanılan kulak çöpleri kullanılmamalı sadece dışa gelmiş olan kirler temizlenmelidir. Kiri daha ileri iterek temizleme hareketi kulak zarına zarar verebilir. Sert kulak kirleri kulak zarına veya dış kulak yoluna bası yaparak kulak ağrısına neden olabilir. Uzmanlar kulak kirini mikroskop veya ışık altında basit bir işlemle temizleyebilir. Ayrıca, kulağa alınan güçlü bir darbe ya da silah sesi gibi yüksek bir ses de kulak zarına zarar verebilir. Kulak zarı genellikle 2 ay içerisinde kendi kendini iyileştirir.

Aşağıdaki durumlarda bir uzmana başvurun;

  • Belirtiler bir günden fazla sürüyorsa,
  • 6 aydan küçük bir bebekte belirtiler görülüyorsa,
  • Kulak ağrısı şiddetliyse,
  • Çocuklar soğuk algınlığı veya diğer üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra uykusuz veya sinirliyse
  • İşitme zorluğu varsa,
  • Kulaktan sıvı, irin veya kanlı sıvı akıntısı geliyorsa zaman kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır. Ağrının kaynağına bağlı olarak tedavi yöntemi de değişiklik gösterir.

Kulak ağrısına iyi gelen yöntemler şunlardır;

  1. Isıttığınız bir havluyu kulağınıza koyun, havlunun kulağınızı yakacak kadar sıcak olmamasına dikkat edin.
  2. Ağrı kesici kullanın.
  3. Bu süreçte ağır aktivitelerden kaçının ve dinlenin.
  4. Sigara ve sigara dumanından uzak durun.
  5. Kulağınızı rüzgardan koruyun. Özellikle dışarı çıkarken ya da bir klima yakınında şapka veya şal ile kulaklarınızı örtün.
  6. Kulağınıza kulak çöpü de dahil olmak üzere hiçbir şey sokmayın.
  7. Yüzmeyin ve duş veya banyo sırasında kulağınıza su kaçırmamaya özen gösterin.
  8. Bir doktor önermediği sürece kendi kendinize kulak damlası kullanmayın.
  9. Odanızı havalandırarak içeride temiz hava olmasına özen gösterin.
  10. Tıbbi bir engeliniz yoksa bol sıvı tüketin. Günde en az 8 bardak su içmeye özen gösterin.

Kulak ağrısı çekenler bu ağrının nasıl da aniden bastırabileceğini veya ne kadar şiddetli olabileceğini bilirler. Nedenine bağlı olarak tek ya da her iki kulakta birden ortaya çıkabilen kulak ağrıları yine nedenine göre farklı özelliklerde olabilir. Kulak ağrısı kulağın kendisinden kaynaklanabileceği gibi baş veya boyun bölgesindeki başka bir sorundan dolayı da kaynaklanabilir.

Kulak ağrısının pek çok farklı nedeni olabilir ve bir kulak burun boğaz doktoruna görünmek, ağrının kaynağını bulmak için en doğru çözüm olacaktır. Kulak tıkanıklığı, az duyma, baş dönmesi, çınlama veya uğultu kulak ağrısına sıkça eşlik eden diğer şikâyetlerdir.

Kabaca kulak ağrısı nedenleri şöyle sıralanabilir.

Kulak zarının zarar görmesi:

Kulağa yansıyan ağrılar: Boğaz, boyun ve geniz bölgesi tümörleri, aftlar, diş çürükleri, boyun bölgesi lenf bezi iltihapları, boyun bölgesi kas ağrıları, çene eklemi rahatsızlarının ağrıları da kulağa vurabilir.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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