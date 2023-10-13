Doğum İle Başlayan Öğrenme Yaşam Boyu Devam Ediyor

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, çocukların akademik başarısını etkileyen birçok faktör olduğunu ve bunların başında çocuğun bedensel gelişimi, bilişsel seviyesi, duygusal olgunluğu ve sosyal beceri gelişiminin yer aldığını anlatarak, akademik başarıda ebeveynin rolü hakkında bilgi verdi.

Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, çocuğun gelişiminin yanı sıra ailenin tutumunun da akademik başarıda oldukça etkili olduğunu ifade ederek, ebeveynlerin destekleyici tutum ve davranışlarının çocukların öğrenme motivasyonunda oldukça önemli bir role sahip olduğunu vurguladı.

İstanbul Times Haber Merekezi-Hüseyin Çetiner

Sevilen çocuk okulda da başarılı oluyor

Ebeveynlerin öncelikle huzurlu bir ev ortamı sağlamayı önemsemeleri gerektiğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, şöyle devam etti:

“Öğrenme yalnızca okulda olan değil, doğum ile başlayan yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bu sebeple aile içinde yeni bilgi edinme ve sahip olunan becerileri destekleme ne kadar önemsenirse çocukların da öğrenme isteği o denli güçlenecektir.

Ebeveynlerin kararlı ve tutarlı davranım sergilemeleri, ortak eğitim anlayışına sahip olmaları, çocuğa gelişimine uygun sorumluluklar vermeleri, gerektiğinden fazla korumayarak çocuğun özgüvenini desteklemeleri, aşırı otorite ve baskı kurmaktan uzak durmaları ve de çocuğun ihtiyacı olan sevgi ve ilgiyi sağlamaları çocuğun başarısına olumlu etki sağlar.”

Kendini iyi hisseden daha kolay öğreniyor

Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, öğrenmenin kendini iyi hissetmekle mümkün olan bir süreç olduğunu da belirterek, “Bu sebeple çocuk kendini okulda rahat ve güvende hisseder, anlaşıldığına inanırsa öğrenmeye açık hale gelir. Ebeveynlerin çocukları ile öğretmene olan güvenlerini paylaşmaları ve öğretmenin otoritesini desteklemeleri çocuğun öğretmeni ile ilgili olumlu duygular geliştirmesini ve öğrenmeye hazır olmasını sağlar.” dedi.

Her çocuk özel ve biricik

Çocuk yetiştirirken ailelerin öncelikli hedefinin çocuğunu tanımak olması gerektiğini anlatan Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, şu ifadelerde bulundu:

“Çocuğun ilgi duyduğu alanları ve yeteneklerini tanıyan bir ebeveyn çocuğu o yönlerde çok daha güçlü bir şekilde destekleyebilir. Bunun yanı sıra çocuğun başarılı olmadığı alanları biliyor olmak ebeveynleri çocuğun eğitim hayatını olumsuz etkileyebilecek davranışlardan korur. Her çocuk özel ve biriciktir, çocuğun güçlü yönlerine odaklanarak başarmanın ve öğrenmenin keyfine varmasını sağlamak çocuğun öğrenme motivasyonunu destekleyeceği gibi, eğitsel travma ya da oluşabilecek negatif kendilik algısının önüne de geçecektir.”

Ebeveynlerin öncelikle çocuklarının kendilerinden bağımsız birer birey olduğunu fark ederek kendi yapamadıklarını ya da hayallerini çocuklarının omuzlarına yüklememesi gerektiğini de ifade eden Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu yük çocuklar için taşınması ve karşılanması zor olacağı için çocuk da kendi istek ve hayallerini fark etmekte zorlanır. Bir konuda çaba sarf etmek için ön koşul hedef belirlemektir. Hedef kendi isteğimizle oluştuğunda ona ulaşmak için sarf edilen çaba da keyifli bir yolculuğa dönüşecektir. Öğrenme motivasyonu ve sorumluluk bilinci gelişen çocuk mutlaka akademik başarıya ulaşıyor.”