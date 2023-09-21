banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.000,46
ALTIN
1.671,62
DOLAR
27,14
STERLİN
33,39
EURO
28,97
Birarabam’dan Kredisiz Araba Alma Fırsatı!
Birarabam’dan Kredisiz Araba Alma Fırsatı!
Monako Prensi 2. Albert’ten İmamoğlu’na Övgü
Monako Prensi 2. Albert’ten İmamoğlu’na...
Artistanbul Feshane, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi 20.Yıl Galası'na Ev Sahipliği Yaptı
Artistanbul Feshane, Türkiye Milli Paralimpik...
19. Yöresel Günler Şöleni Başlıyor!
19. Yöresel Günler Şöleni Başlıyor!

Alzheimer Yaşlanmanın Kaçınılmaz Sonu Değil!

Alzheimer hastalığı, bilişsel gerilemesinin yanında çeşitli nöropskiyatrik davranışsal rahatsızlıklara neden olan, kişinin günlük yaşam faaliyetlerinde bozulmalar ortaya çıkaran bir hastalıktır. Nedeni tam olarak aydınlatılamayan alt beyin hücrelerinin programlanandan daha erken ölmesi nedeniyle oluşmaktadır. Ayrıca geçmişte depresyon öyküsü, damar hastalıkları (tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği gibi), ciddi kafa travmaları, APOE4 taşıyıcılığı olası risk faktörlerindendir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Eylül 2023 Perşembe 09:19
Alzheimer Yaşlanmanın Kaçınılmaz Sonu Değil!
banner171

Hastalık 3 evreden oluşmaktadır;

1.Erken evrede;

  • Sık sık yakın süreli bellek sorunları,
  • Soru tekrarı,
  • Yazma ve alet kullanımında zorlanma,
  • Yeni becerilerin öğrenilememesi,
  • Kişilik değişikliği,
  • Hastalığı inkâr etme görülür.

2.Orta evrede;

  • Problemlerle başa çıkmada artan güçlük,
  • İlerleyen bellek bozukluğu,
  • Kaybolma riski yüksek,
  • Uyku bozukluğu,
  • Günlük yaşam aktivitelerinde yardıma ihtiyaç duyma,
  • Yakınlarını tanımada zorluk,
  • Yeni durumlarla başa çıkamamak.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner

3.İleri evre;

  • Yakınları tanıyamaz,
  • İletişim ileri derecede bozulur,
  • Yatağa bağımlı olabilir,
  • Psikiyatrik semptomlar çok daha belirgindir,
  • Tamamen bakıma muhtaçtır.

Alzheimer hastalığının teşhisinde detaylı nörolojik muayenenin yanı sıra bilgisayarlı tomografi (BT) manyetik rezonans görüntüleme (MR) gibi uygulamalar ve depresyonun araştırılmasına yönelik kişilik teması testlerinde uygulanabilir. Alzheimer hastalığının bilinen kesin bir tedavi yöntemi yoktur, ancak hastalığın oluşturduğu semptomların azaltılması veya ortadan kaldırılması, hastalığın ilerleyişinin yavaşlatılması mümkündür.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Omurilik Yaralanmalarında Zamanında Müdahale Hayati Önem Taşıyor
Omurilik Yaralanmalarında Zamanında Müdahale Hayati Önem Taşıyor
İnatçı Öksürüğün 12 Önemli Nedeni!
İnatçı Öksürüğün 12 Önemli Nedeni!
Solunum Derneği Tüsad, Dünya Akciğer Günün'de Bir Kez Daha Uyardı
Solunum Derneği Tüsad, Dünya Akciğer Günün'de Bir Kez Daha Uyardı
2023 yılı Alzheimer Hastaları İçin Bir Dönüm Noktası
2023 yılı Alzheimer Hastaları İçin Bir Dönüm Noktası
Bir Baba En Acı Anı Bari Çocuklarımı Kurtarın (Videolu )
Bir Baba En Acı Anı Bari Çocuklarımı Kurtarın (Videolu )

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169