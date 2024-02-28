Yeşiltepe Mahallesi’nde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı yapıldı.

Açılışa AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta’nın yanı sıra Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları, Belediye Meclis Üyesi adayları katıldı.

Mahalle sakinleri tarafından alkışlarla karşılanan Ömer Arısoy, “Bilindiği gibi 20 Ocak’tan itibaren Cumhur İttifakı AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkanı adayıyım. Seçim dolayısıyla mahalle irtibat bürolarımızın açılışlarını yapıyoruz.

Yeşiltepe Mahallemizde mevcut bulunan ofisimizi Seçim İrtibat Bürosu haline dönüştürdük. Bugün sembolik bir açılış için buradayız. İlgi gösteren tüm komşularıma, hemşehrilerime, yol arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde yapacağımız projeleri Cuma akşamı ZKSM’de kamuoyuna duyurduk. Çok güzel tepkiler aldık” dedi.

ZEYTİNBURNU’NA ŞEHİR HASTANESİ STANDARTLARINDA 400 YATAK KAPASİTELİ HASTANE YAPILACAK

Önümüzdeki dönem için Zeytinburnu’nun önemli ihtiyaçlarını karşılayacak projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Arısoy, “Zeytinburnu’muza 400 yataklı şehir hastaneleri standardında sahip bir hastaneyi önümüzdeki dönemde Sağlık Bakanlığı’nın destekleriyle kazandıracağız. İmar planı ve projesi tamamlandı sadece ihalesi yapılacak. Allah’a sonsuz şükürler olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya bir kez de Yeşiltepe’den çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ARISOY, ZEYTİNBURNU STADYUMU İÇİN DE MÜJDE VERDİ

Zeytinburnu Stadyumu’nun ilçenin yıllardır bitmeyen projelerinden biri olduğunu belirten Ömer Arısoy, “Allah nasip ederse sizlerin ve İstanbullu hemşehrilerimizin desteği ile önümüzdeki dönemde Murat Kurum Başkanımızla birlikte Zeytinburnu Stadyumu’nu yapacağız inşallah. Elbette bunun için hem Zeytinburnu’ndan hem de bütün İstanbul’dan Murat Kurum Başkanımıza dua ve destek talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ZEYTİNBURNU SEYİR TERASI PROJESİ İÇİN 1 NİSAN’DAN İTİBAREN ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Son olarak bir diğer sürpriz proje olan Zeytinburnu Seyir Terası projesi hakkında bilgi veren Başkan Arısoy, “Kazlıçeşme Sanat’ın otoparkı olarak kullandığımız bölgeyi bir teras haline getiriyoruz. Otoparkı yerin altına alacağız. Oraya aynı zamanda bir Çok Amaçlı Salon yerleştireceğiz. Üstü de muhteşem manzaralı bir teras haline gelecek. Gelen herkesin oturup dinleneceği, hoşça vakit geçireceği, içinde küçük bir sosyal tesis de olan bir muhteşem bir Seyir Terasını inşallah önümüzdeki dönem Zeytinburnu’muza kazandıracağız. Bunun da projeleri tamam sayılır. 1 Nisan’dan itibaren adımları atmaya başlayacağız. Önümüzde 35 günlük bir süre kaldı. Buradan sesimin ulaştığı Zeytinburnu’muzun bütün fertlerini, insanlarını bu heyecana bu coşkuya bu hizmet ve eser aşkına katılmaya davet ediyorum.

Bizim geçtiğimiz 5 yılın karnesi ortadadır. Söz verdiklerimizin tamamını yerine getirdik üstüne fazlasını da yaptık. Önümüzdeki dönem de daha fazlasını yapacağız inşallah. Allah hepinizden razı olsun, Allah hepinizin eksikliğini göstermesin” ifadelerinin ardından Yeşiltepe Seçim İrtibat Bürosu’nun açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)