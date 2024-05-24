HARİKAYDINIZ ÇOCUKLAR BRAVO SİZE
2023-2024 Eğitim ve Öğretim döneminin bitmesine sayılı günler kala okulun Koferans salonunda yapılan Kültür Sanat Gecesine Başahkşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu,Final okulları kurucusu Mustafa Bilbay, yerleşkenin genel müdürü Mustafa Tezcan, İstanbul Times Gazetesi ve Tv 'nin genel yayın yönetmeni gazeteci yazar Hüseyin Çetiner başta olmak üzere çok sayıda veli ve öğrenci velisi programa katılarak güzel bir gecede gönüllerince eğlendiler.
İstanbul Times Haber Merkezi - Mehmet Osmanoğlu - Başakşehir - İstanbul
Başakşehir 5.Etapta yer alan Özel Final Okulları Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin Resim,Şiir ,Müizk ve Folklör seçkisi ile okulun bahçesinden başlayan resim sergisi fuaye salonunda devam etti.
Akabinde kokteyl eşliğinde saat 18.00'da başlayan programın salon etkinliğ ise saat 19.00'da başlayıp 21.30' a kadar dolu dolu bir şekilde devam etti.
Tıklım tıklım dolu olan konferans salonunda ilk olarak Türk Edebiyatının önemli Şairlerinin şiirleri okundu, sırası ile hikayeleri ile birlikte önemli türküler seslendirildi.
Okulun erkek öğrencileri geceye Zeybek oyunu ile dikkatleri üzerlerine toplamayı başarırken kız öğrecilerde otantik giyimleri ve sergilidikleri i halk oyunları figürleri ile muhteşem bir final yaptılar.
Bütün etkinliği baştan sona kadar eşi ile beraber izleyen Final markasının kurucusu yatırımcı Eğitmci Mustafa Bilbay ise yaptığı kısa kapanış konuşmasında şunları söyledi. "Öncelikle Muhteşem bir etkinliğe imza atan öğrencilerimize, öğretmelerimize ve velilerimize bize böyle güzel bir etkinlik izletikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.
Program hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner