İBB SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BALIK VERMEYİ DEĞİL TUTMAYI ÖĞRETİYOR
İstanbul Büyükehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın ,Ataköy 7-8-9-10, Burhan Doğançay Sok. İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı / Bakırköy (Airport AVM Arkası) adresinde önemli bir hizmete imza attı.
İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner
İBB ve Otopratik işbirliği ile düzenlenen eğitimde erkeklere atfedilen faaliyetlerden biri olan araç bakımı ve lastik değişimi bilgisi kadınlar için erişilebilir hale getirilerek, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlanıyor.
Atölye içeriği, kadınların gündelik yaşamda ihtiyaç duydukları araç bakımı ve lastik değişimi yapım becerilerine sahip olacak şekilde düzenleniyor.
1. Ders: Araç arıza ve bakımı
2. Ders: Lastik Değişimi
Lassa bünyesinde çalışmakta olan eğitmenler; Özlem Aslan ve Şevket Gürcan tarafından verilen eğitim ile toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümüne karşı bir farkındalık da kazandırılıyor.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner