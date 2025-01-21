TÜM MUHTAR-SEN “Tüm Köy ve Mahalle Muhtarları Sendikası” nın 27 Ocak 2023 tarihinde Ankara Valiliği’ne 194 kurucu üyenin imzası ile kuruluş müracaatı yapılmış ve akabinde Ankara Valiliğince sendikamıza karşı kapatma davası açılmış olup, dava sonucunda Ankara 4. İş Mahkemesi ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 33. Hukuk Dairesi tarafından, sendika kuruluş müracaatımızın kanunlara uygun olduğu belirtilerek, Ankara Valiliği’nin sendikamızı kapatma talebi reddedilmiştir.

Ancak Ankara Valiliği adı geçen mahkemelerin kararlarına itiraz ederek davayı temyize götürmüş ve Yargıtay’a müracaat etmiş, davayı inceleyen Yargıtay’da mahkeme kararlarını onamış ve sendika kurma mücadele ve müracaatımız Yargıtay tarafından da haklı bulunmuştur.

Yaşanan tüm bu hukuk süreci sonunda sendikal mücadelemizi 23 Kasım 2024 tarihinde Ankara’da tam bir uyum, dayanışma ve demokrasi şöleni havasında geçen, seçimli 1. Olağan Genel Kurulumuzu yaparak taçlandırdık. Genel kurulumuzu Yüksek Seçim Kurulu tarafından mazbata verilmek suretiyle sonuçlandırmış olup, tüm tartışma ve tereddütlere son verilecek şekilde Genel Başkanı seçildiğim sendikamızın zorunlu organlarını oluşturmuş bulunuyoruz.

Bizler, TÜM MUHTAR-SEN yönetim kurulu ve kurucu üyeleri olarak bu duygu ve düşünceleri taşırken ve bu azim ve kararlılıkla hareket ederken, bazı toplantılarda ve basın yayın kuruluşlarına verilen demeçlerde, “Muhtar memur mu? Muhtar İşçi mi? Muhtarın sendikası mı olur? Eğer muhtar sendikalı olursa bu kurumun bittiği gündür.” şeklinde ifadeler kullanıldığına şahit olmaktayız.

Bu düşüncelere karşı biz de diyoruz ki; çok seslilikten korkmamak gerekir, birlikte hareket eden, bireysel çaba yerine iş birliğine, dayanışmaya değer vererek, daha güçlü bir sivil toplum hareketinin oluşması için gayret edenleri engellemeye çalışmak, eleştirmek, garipsemek ve görmezden gelmeye çalışmak, üyemiz olsun veya olmasın tüm muhtarlarımızın ve muhtarlık kurumunun kazanımları için verilen mücadeleyi sekteye uğratmaya, zayıflatmaya, itibarsızlaştırmaya yönelik gayretlerdir. Maalesef bu çaba ve anlayışta olanların da korkusunun koltuk, makam, mevki, kişisel kariyer ve gelecek endişesinden kaynaklandığı aşikardır.

Bununla birlikte, bu ve buna benzer düşünceye sahip kişilerce yapılan açıklamaların da, aktif olarak muhtarlık yapmayanlar, seçilemeyen eski muhtarlar ile muhtar olmayanların atama ve kayyım yoluyla yönettiği, küçük olsun benim olsun mantığının hakim olduğu, bazı muhtar dernekleri ve federasyon yöneticileri tarafından yapılıyor olması da, muhtarların güçlü bir sendika çatısı altında toplanması gerektiğini destekler niteliktedir.

Belediye Başkanının sendikası mı var, valinin, kaymakamın sendikası mı var demenin tek amacının da bilgi eksikliği olduğunu düşünmek istiyoruz, zira valinin, kaymakamın, belediye başkanının sendikasının olmamasının nedeni, statü ve konumları gereği, kanunlarda getirilen kısıtlama ve yasaklamadan dolayıdır.

Muhtarlar için böyle bir kısıtlama ve yasak yoktur. Sendikamız aleyhine verilen beyanatlardan anlıyoruz ki bazıları, sendikacılığı kavga, kaos, zıtlaşma, gruplaşma, inatlaşma, eylem ve direniş yapmaktan ibaret sanıyor. Oysa ki sendikacılık, müzakere, diyalog, uzlaşma ve anlaşma sanatıdır. Bu nedenle takoz düşüncesi ve tavırlarında olanlardan da, sendikamıza bu anlayışla bakmalarını beklediğimizi ifade ediyoruz.

Samimi temennimiz yanlış yerde duranların doğruyu görmeleri ve doğruya destek vermeleridir. Özellikle son dönemlerde muhtarın ve muhtarlıkların gereksiz olduğu, kapatılmasının gerektiğinin tartışıldığı bir ortamda, bu camiaya hizmet etmek için yola çıkanlara destek olunacağına maalesef köstek olmaya, engel olmaya, set vurmaya çalışanları görüyoruz.

Bize ve sendikamıza engel olmak, zarar vermek ve zayıflatmak gayreti içerisinde olanlara şunu belirtmek isteriz, bizler sendikamızın ve mücadelemizin güçlenerek devam edeceğinden, teveccüh göreceğinden, devasa bir hareket olacağından şüphe duymuyoruz. Birileri bu mücadele ve birlikteliği hazmetmekte zorlanıyor olsa da, sendikamız muhtarların birlikteliği ve gücünü belirlemeyi, yükseltmeyi sürdürecektir.

Yukarıdaki eleştiri ve karşı çıkmalara istinaden ve muhtarın sendikası mı olur, sendika olursa muhtarlık biter şeklindeki yaklaşımlara cevap olarak, sendika nedir ve muhtarlar için sendikalaşmak neden önemlidir hususlarını açıklamak ve bu kısır düşüncedekileri bilgilendirmek ve aydınlatmak gereği duyulmuştur.

Bilindiği üzere, sendikalar, özel hukuka tabi birer tüzel kişiliktir. Bununla birlikte sendika hakkı, demokratik toplumun temeli olan örgütlenme özgürlüğünün bir parçasıdır. Örgütlenme özgürlüğü, bireylerin kendi menfaatlerini korumak için kollektif oluşumlar meydana getirerek bir araya gelebilme özgürlüğüdür. Bu özgürlük, bireylere topluluk halinde siyasal, kültürel, sosyal ve ekonomik amaçlarını gerçekleştirme imkanı sağlar.

Dolayısıyla sendika hakkı da, çalışanların, bireysel ve ortak çıkarlarını korumak amacıyla bir araya gelerek örgütlenme özgürlüğünün bir parçasıdır. Sendika; üyelerinin çalışma ve yaşam koşullarını geliştirmeyi amaçlayan, üyelerini yönetime karşı temsil eden, mesleki ve kişisel gelişimini sağlayan, sosyal, ekonomik ve özlük haklarını koruyan, sosyal bir örgüttür.

Sendikalar, bilgi toplumunun vazgeçilmez bir ögesidir. Hem çalışma hayatını hem de toplumun geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayan sendikalar hak arama mücadelesinin en önemli yapı taşıdır. Sendika üyeliği kanuni bir haktır. Sendika kurmak ve sendikalara üye olmak, kaynağını evrensel hukuk kurallarından alan anayasal bir haktır.

Anayasanın 51. maddesi, bu özgürlüğün temel dayanağıdır. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, sendika üyeliğini temel bir hak olarak tanımlamakta ve kamu görevlilerinin sendika üyeliğini güvence altına almaktadır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası mahkemeler için sendikalı olmak hukuki bir hak ve önemli bir statüdür.

Sendikalar toplum hayatının iktisadi, sosyal ve siyasal düzenini yakından etkileyen kuruluşlardan biri konumundadır. “Sosyal devlet” anlayışının en belirgin özelliğini oluşturan sendikalar, gerek Anayasa’da gerekse yasalarda belirtilen görev ve yetkileriyle, sosyo-ekonomik hayatı etkileyen, öte yandan bazı devlet kuruluşlarının sosyo-ekonomik kararlarına ve çalışma mevzuatının hazırlanmasında sağladıkları katkılarla devlet hayatını da yakından etkilemektedirler.

Bu nedenle günümüzün örgütsel yapısı içinde çok önemli bir yeri olan sendikalar, toplum hayatında “kamu yönetimine katılan” ve “kamusal fonksiyonlar” ifa eden, adeta birer “resmi kuruluş” pozisyonundadırlar. Bu yönüyle sendikalar, özellikle toplumun iktisadi, sosyal ve siyasal düzeni içinde birer denge ve ahenk unsurudurlar.

Öyle ki sendika kavramı ve ihtiyacı, herhangi bir ortak amacı gerçekleştirmek üzere kurulan dernek, vakıf ve benzeri diğer örgütlenme tiplerinden ayrı olarak "çalışanların işveren karşısındaki ekonomik ve sosyal çıkarlarının korunması" amacı ve düşüncesinden doğmuştur. Dolayısıyla sendikalar, çalışma hayatında fiilen yer alanlar için getirilmiş bir örgütlenme biçimidir ve

MUHTARLAR DA HEM ÇALIŞMA HAYATINDA FİİLEN YER ALMALARI HEM DE KAMU KESİMİNDE KAMU GÖREVİ İFA ETMELERİ BAKIMINDAN, SENDİKA KURMALARI GAYET DOĞALDIR VE YERİNE GETİRDİKLERİ İŞ VE İŞLEMLERİ SENDİKAL ÖRGÜTLÜLÜK İÇERİSİNDE İFA ETMELERİN DE BİR ENGEL BULUNMAMAKTADIR.

Bu nedenle nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan ve kamu görevi yürüten muhtarların, sendika kurmaları veya sendikalara üyeliği ile toplu sözleşmelere katılmaları, ilgili kanunlardan kaynaklanan haklarla, ülkenin iktisadi, sosyal ve siyasi hayatında söz sahibi olmaları, demokrasi ve sosyal devlet ilkelerine uygun olarak, milli gelirin adil dağılımına ve dolayısıyla sosyal adaletin gerçekleşmesine katkı vermeleri, önemli bir sivil toplum hareketidir.

Çok geniş bir kitleyi temsil ettikleri ve belirli kamusal görevleri yüklendikleri için kuruluş ve faaliyetleri ile ülkemizin sivil toplum hayatına katkılarından dolayı, sonuç olarak, muhtarların sendika kurmalarında veya sendikaya üye olmalarında bir sakınca olmadığı görüşüyle hareket etmekteyiz. Muhtarlar sendika kuramaz anlayışının hakim olduğu ve küçük olsun benim olsun mantığının hakim olduğu bir ortamda, biz sendika kurucuları ve kurucu başkanı olarak, 195 yıllık muhtarlık kurumu ve 50.370 muhtarımız adına, MUHTAR

DEMOKRASİNİN TEMEL TAŞIDIR, KÖY VE MAHALLE MUHTARLIĞI, GENEL DEVLET HİZMETİNİN BİR KADEMESİDİR diyerek, bu uzun ve meşakkatli yola çıktık. BİZLER KOLAY YOLU SEÇMEDİK ZORA TALİP OLDUK.

Bütün ekonomik sıkıntılara ve bürokratik engellere rağmen, çocuklarımızın rızıklarından ayırdığımız kısıtlı bütçelerimizle ve kendi imkanlarımızla çıktığımız bu yolda, muhtarları temsil etme noktasında Türkiye’de ilk olmanın, Sendika tarihinin ilk muhtar sendikası olmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. 195 yıllık muhtarlık kurumu ve 50.370 muhtarımızı temsil etme noktasında Türkiye’de ilk olmanın gurur ve mutluluğunu taşıyan, KOLAY YOLU SEÇMEYİP ZORA TALİP OLAN kurucular kurulumuz ve yönetim kurulumuzun

GÜÇLÜ SENDİKA GÜÇLÜ MUHTAR

inanç ve anlayışıyla, bundan sonraki süreçte siyaset üstü duruşuyla çok geniş bir kitleyi temsil eden TÜM MUHTAR-SEN “Tüm Köy ve Mahalle Muhtarları Sendikası” mevcut üyelerimizin çalışmaları ve gayretleri ile birlikte tüm muhtarlarımızın desteği ve katılımı ile, toplu sözleşmelere katılmayı hedefleyen, ilgili kanunlardan kaynaklanan haklarla, hem muhtarlık kurumunun hem de muhtarlarımızın sorunlarını çözen, çözüm üreten, ülkenin iktisadi, sosyal ve siyasi hayatında söz sahibi olan, demokrasi ve sosyal devlet ilkelerine uygun olarak, milli gelirin adil dağılımına ve dolayısıyla sosyal adaletin gerçekleşmesine katkı vermeye gayret eden, önemli, büyük ve etkili bir sivil toplum hareketi olacaktır.

Halkın doğrudan seçtiği ve hem kamu yönetiminde aktif olarak bulunarak önemli kamusal fonksiyonlar ifa eden, hem de çalışma hayatında fiilen yer alan muhtarlarımız adına faaliyet gösteren sendikamız, ülkemizin her bir köşesinde fedakarca gece gündüz demeden görev yapmaya çalışan muhtarlarımızın gür ve özgür sesi olacaktır.

Sendikamız her zaman siyaset üstü, tarafsız bakış açısıyla istikamet belirleyen konumda olmayı sürdürecektir. TÜM MUHTAR-SEN “Tüm Köy ve Mahalle Muhtarları Sendikası” kimsenin ötekileştirilmediği, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, istişare ve ortak akılla hareket eden yapısıyla ve dayanışma ruhuyla muhtarlarımıza mesleki desteğin yanı sıra ihtiyaç duyduğu her konu ve zamanda yanında olmaya, haklarını korumaya, sorunlarını çözmeye, dayanışmaya, örgütlenmeye, toplumsal farkındalık oluşturmaya çaba gösterecektir. Tüm muhtarlar olarak sırt sırta vereceğiz ve bu kurumun en iyi noktaya gelmesinin mücadelesini vereceğiz.

İşte bu anlayışla, kurumumuzun ve muhtarlarımızın hak ettiği yere gelmesi için durmadan dinlenmeden çalışacağız, gönüllerimizi birbirine yaklaştırmanın gayretinde olacağız. Sendikamız, üyelerinin karar alma süreçlerine aktif katılımını sağlayarak, siyaset üstü olan, sosyal, mali ve özlük hakları iyileştirme, tüm muhtarlara hitap etme, tüm süreçlere aktif katılım sağlama, projeler geliştirme, muhtarın itibarını güçlendirme ve tarafsız bakış açısı ilkeleriyle hareket etmek için yola çıkmıştır.

Bu yola çıkma düşüncemizin en başından beri, zorluklarla, engellemelerle karşılaşmış olsakta, muhtarlarımıza olan yüksek inanç ve güvenimizin gücüyle bu ağır sorumluluğun üstesinden gelmeyi başardık ve bu güvenle yolumuza devam etmeye, görev yapmaya gayret edeceğiz. Bu yolda bizimle yürümek, bize yoldaşlık etmek, omuz vermek, bizimle mücadele arkadaşı olmak isteyenlere, hem gönlümüz hem de kapımız ardına kadar açıktır.

Geçmiş tecrübelerimizin ışığında, ortak akılla, muhtarlarımızın ve muhtarlık kurumunun istenen ve beklenen seviyeye ulaşması için bıkmadan çalışacağız, gayret edeceğiz. Bütün muhtar arkadaşlarımızın da bu inançla, bu mücadeleye omuz vereceğine, sahip çıkacağına inanıyoruz.

Bize destek verenlere, bizimle olmak isteyenlere kapımızı, gönlümüzü açacak, bize köstek olmak, engel olmak isteyenlere de aldırış etmeden yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Selami Aykut İstanbul B.evler Siyavuşpaşa Mah.Muhtarı Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Tüm Muhtar-Sen Genel Başkanı

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)