MERYEM VE ENES’İN NİKAHINI ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY KIYDI
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un kıydığı nikah töreninin şahitleri ise Cumhurbaşkanı Danışmanı Ekrem Erdem,Hizmet İş Sendikası Genel Başkan yardımcısı Mehmet Keskin,İdris Ersoy,Hak iş İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk’un yanı sıra çok sayıda seçkin kişi nikah’ın şahitleri oldu….
DAMADIN BABASI SENDİKA ŞUBE BAŞKANI RAMAZAN AYGÜN YAPTIĞI KONUŞMADA ŞUNLARI SÖYLEDİ….
Damadın Babası Hizmet İş Sendikası 12 No’lu şube başkanı Ramazan Aygün katılımcılara yönelik başta yönelin şunları söyledi “Öncelikle uzaktan ve yakında mutlu günümüze şahitlik eden bütün akraba,dost ve arkadaşlarıma Bur ve Aygün aileleri adına teşekkür ederim. Ayağınıza taş değmesin inşallah.
Değerli Hazirun,hepinizin bildiği üzere düğünler eğlenme taziye evleri ise matem ve üzüntü yeridir.
Filistin- Gazze ‘de yaşan insanlık dramı başta olmak üzere İslam beldelerinde yaşanan kan ve gözyaşında dolayı içimizden eğlemek gelmediği için düğünümüzü ve nikah merasimimizi Kur’an-ı Kerim tilaveti ve kısa bir sohbet ile yapmak istiyoruz .
Kur’an-ı kerim okumak ve sohbet etmek üzere Nuri ve Salih hocamı sahneye arz etmeden önce yoğun proğramlarına rağmen evlatlarımızın nikahını kıyan Zeytinburnu Belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy’a, Yine yoğun gündemlerine rağmen evlatlarımızın mutlu gününde nikah şahidimiz olan Cumhurbaşkanı danışmanın sayın Ekrem Erdem’e ,Hak İş Sendikası İstanbul İl başkanı Mustafa İluk’a, Hizmet iş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin’e, İdris Ersoy ‘e ve burada isimlerini zikredemediğim bütün davetlilere Bur ve Aygün Aileleri adına bir kez daha teşekkürü bir borç bilirim”. Şeklinde konuşan Aygün konuklarını hem gelirken kapıda karşıladı hem de giderken kapıya kadar uğurladı .
Gelin Meryem Bur ve Damat Enes Aygün çifti de mutlu günlerinde kendilerine yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiler.
Bizde İstanbul Times Gazetesi,İstanbul Times Tv,Zeytinburnu Times Gazetesi ve ZeytinKöy Tv adına gençlere bir ömür boyu mutluluklar dileriz.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner