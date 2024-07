Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra mesleğimi yine bu kentte icra ettim” diye konuştu. Taşkın, kendisini ziyaret eden Dünya Basın Mensupları Derneği Genel Başkanı, Malatya Platformu Genel Başkanı Muzaffer Tunç ve İstanbul Malatyalılar Derneği, Malatya Platformu Genel Başkan Yardımcısı Sami Tunç'a çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bir zamanlar dünyanın her tarafındaki Malatyalılara ulaşan Malatya’nin Sesi Dergisinde bir dönem hukuk danışmanlığı yaptığını belirten ve bu nedenle basın mensuplarının çalışma şartlarını çok iyi bildiğini kaydeden Taşkın, “Basınla birlikte hareket edeceklerini” söyledi.

YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ

Önceliklerinin sosyal konut projeleri olduğunu kaydeden ve sürekli halkla iç içe olarak onların fikirleriyle projelerine son şeklini veren Belediye Başkanı Taşkın, “Battalgazi'yi Yeniden İnşa Edeceğiz” dedi. Sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirerek, vatandaşların refahını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Taşkın, şunları söyledi;

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Çamurlu Mahallesi’nde temeli atılan ve tamamı belediyemiz tarafından yürütülen Sosyal Konut Projesi ile vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve konforlu yaşam şartlarına kavuşmalarını hedefliyoruz. İlçede başlattığımız bu projelerle ev sahibi olma imkanı bulunmayan vatandaşları konut sahibi yapma hedefimiz var. Projenin her aşamasını titizlikle takip ediyor ve sık sık sahaya giderek çalışmaları yerinde görüyorum. Yerel yönetim ve merkezi yönetimle birlikte afet yönetiminde de önemli adımlar atacağız.

KATILIMCI BELEDİYECİLİK

Sık sık esnafımızla bir araya geliyor onların dertlerini, taleplerini ve çözüm önerilerini dinliyorum. Esnafımızın kültürel ve ekonomik hayatımızdaki önemi büyük. Sorunlarını çözmek için çalışacağız. Eski Malatya Meydanı ve çevresinin önemli bir merkez haline gelmesi için çalışmaları sürdürüyoruz. Kültürümüzü canlı tutan esnaflarımızın yanındayız. İlçe ekonomisinin gelişmesi için onlarla birlikte hareket edeceğiz.

KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK

Battalgazi’nin turizm potansiyelini artırmak amacıyla tarihi yapıların korunması ve turizme kazandırılması için projeler geliştiriyoruz. Arslantepe Sokağı’nı turizme kazandırmak amacıyla müze, restoran ve yöresel ürünlerin satılacağı bir yer haline getireceğiz. Battalgazi’yi tanıtmamız gerekiyor. Sosyal tesisler ve Down +1 Kafe gibi projelerle sosyal belediyecilik anlayışını güçlendireceğiz. Down +1 Kafe Projesi kapsamında, down sendromlu çocukların yararlanabileceği ve hizmet edebileceği alanlar oluşturulacak. Bu proje ile çocukların becerilerini geliştirmeleri ve kendi hizmetlerini alabilmelerini de sağlamış olacağız.

KATILIMCI VE YENİLİKÇİ BELEDİYECİLİK

Projelerimizin son şeklini halkımızın istek ve ihtiyaçlarına göre belirliyoruz. Depremden sonra yaşlılarımızın, büyüklerimizin vakit geçirebileceği sosyal tesisler açacağız. İspendere’deki tesisleri işlevsel hale getirerek kamp merkezine dönüştüreceğiz. Dijital ve Uyumayan 7/24 Kütüphane Projesi ile öğrencilerimize yönelik hizmetler sunacağız. Meslek Edindirme ve Kariyer Merkezi Projesi ile gençlerimizi meslek sahibi yapacağız.”

TEKNOLOJİK BELEDİYECİLİK

Belediyecilikte devrim niteliğinde projeleri hayata geçireceğiz. Belediyemizin bütün hizmetlerini daha hızlı, daha güvenilir ve daha erişilebilir hale getireceğiz. Battalgazi’mizde üretilen ürünlerin bölgeye açılmasını istiyoruz. Yöresel ve Doğal Ürünler Projesi ile ilçemizde üretilen yöresel ürünlerin satışa sunulabileceği alanlar oluşturacağız.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

İhtiyaç sahibi ailelerin evlerine ücretsiz yemek ulaştıracağız. "Bizlerin en büyük amacı vatandaşlarımızın yüzündeki mutluluğu görmek. Belediyecilikte hayata geçireceğimiz devrim niteliğinde projelerle Battalgazi’yi her alanda bir marka şehir haline getireceğiz. Kaybedecek bir dakikamız bile yok.”

Haber: Burak GÜNEY - DÜNYA HABER AJANSI (DHA)