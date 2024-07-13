Özgür Karabat’ın Muharrem İftarında İzdiham Yaşandı (VİDEOLU)

CHP Genel başkan yardımcıcı, İstanbul 3.Bölge Milletvekili ve Parti Meclis üyesi mali müşavir Özgür Karabat Ramazan’dan sonra oruçların en hayırlısı olan muharrem orucunda Başakşehir Güvercintepe Hacıbektaş-ı veli cemevinde yüzlerce can dostu ile iftarda bir araya geldi .

ÇOK SAYIDA PROTOKOL ÜYESİ DE KARABAT’IN İFTARINA KATILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘nun İBB Meclis 1.başkan vekili Nuri Aslan, avcılar Belediye başkanı Utku Caner Çaykara,Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, CHP Başaşkşehir İlçe başkanı Beyzade Kayabaşı,CHP Başakşehir Mecis Grup başkan vekili ve İBB meclis üyesi İş insanı Nizamettin Kümeç başta olmak üzere mahalle muhtarları,meclis üyeleri,iş insanları ve siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş Özgür Karabat’ın muharrem iftarına katıldı.

İlk selamlama konuşmasını Avcılar Belediye başkanı Utku Caner Çaykara, akabinde Çatalca Belediye başkanı Erhan Güzel, daha sonra İBB Meclis 1.Başkan vekili Nuri Aslan birer selamlama konuşması yaptı.

Son konuşmayı Özgür Karabat yaparak iftarına icabet eden herkese teşekkür etti.

Alevi Yurttaşlarının Muharrem ayında 12 gün tutukları orucun iftarında Hz.Hüseyin ve 72 Ehlibeyt mensubunun Kerbelada Yezid’in ordusu tarafından hunharca şehit edilen Hz.Hüseyin ve yakınlarına su verilmediği için iftarlarda su yerine ayran ikramı yapılıyor.

İslam dünyasında acısı bir türlü kapanmayan Kerbela olayı başta olmak üzere Muharrem ayında çok değişik olaylarında yaşandığı biliniyor.

İstanbul Times Medya Grubu olarak yüzlerce ehlibeyt dostunu muharrem iftarında bir araya getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı,İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis (PM) Üyesi Mali Müşavir Özgür Karabat’a teşekkür ederiz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)