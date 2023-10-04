Maltepeliler Bursa’yı ‘fethetti’

CUMALIKIZIK’TAN ECDAT YADİGARINA…

Maltepe Belediyesi’nce gerçekleştirilen Bursa gezisinin ilk gününe Esenkent ve Gülsuyu mahallesi sakinleri konuk oldu. 150’ye yakın kişinin katıldığı gezi programı sabahın erken saatlerinde başladı. Osmanlı Devleti’nin ilk başkentlerinden, tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin önde gelen metropollerinden olan Bursa programı tarihi Cumalıkızık köyünün ziyaret edilmesiyle başladı. Unesco Dünya Kültür Mirası listesinden yer alan, Osmanlı sivil mimarisinin bozulmadan günümüze ulaştığı ve “Kınalı Kar” dizisiyle ünlenen ve yoğun turist çeken köyde tarihi evler, taş sokaklarla birlikte köyün simgesi olan Cinaralığı ziyaret edildi.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

DÜNYANIN EN DAR SOKAĞI: CİNARALIĞI

Dünyanın en dar sokağı olarak kabul edilen ve Kurtuluş Savaşı sırasında köylüleri Yunan askerlerinden koruyan Cinaralığı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü ve hemen hemen herkes bu dar sokaktan geçti.

Cumalıkızık’tan sonra Emir Sultan Hazretleri’nin türbesi ziyaret edildi. Burada dua edildikten sonra Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren’in kabrine gidildi. Daha sonra Osmanlı Devleti’nin kurucu isimlerinden Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin türbeleri ziyaret edildi. Oldukça duygusal anların yaşandığı türbe ziyaretleri sonrası dua edildi ve fotoğraf çektirildi. Sonrasındaysa İstiklal Şehitliği, Saat Kulesi, tarihi toplar, Seyir Terası’na gidildi. Özellikle Seyir Terası’nın manzarasına hayran kalan Maltepeliler fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

ULU CAMİ BÜYÜLEDİ

Bursa Surları ve Saltanat Kapısı’ndan geçildikten sonra kafilenin son ziyareti tarihi Bursa Ulu Cami ve Kozahan ile Kapalı Çarşı oldu. Özellikle meşhur iç süslemeleri, hat yazıları, Kabe’den getirilen örtünün olduğu alanı ve içindeki şadırvanla dillere destan olan cami ziyaretçileri büyüledi. Ziyaretçilerden bazıları namaz kılarken, bazılarıysa dua etti. Kalan zamanda ise Bursa’nın ve bölgenin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Kozahan ve Kapalı Çarşı ziyaret edilerek tur sonlandırıldı.

BURSA’YI İLK KEZ GÖRDÜLER

Profesyonel 4 tur rehberi eşliğinde dörderli gruplar halinde gerçekleştirilen geziye Gülsuyu’ndan katılan Güldane Tuzukıran, ““Gülsuyu’ndan arkadaşımla katıldım. Gezimiz çok güzel geçti. Geziye ilk defa katılıyor ve Bursa’ya ilk defa gidiyorum. Hiç görmediğim yerleri gördüm. Başkanımız Ali Kılıç’a ve belediyeye teşekkür ediyorum” dedi. Geziye Esenkent’ten katılan Safiye Tuncel ise, “Ben de Bursa’ya ilk defa geliyorum. Her tarafı gezdik. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sağ olsun. Bütün tuttuğu altın, gümüş olsun” diye konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)