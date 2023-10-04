banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.368,55
ALTIN
1.612,87
DOLAR
27,57
STERLİN
33,44
EURO
28,97
İmamoğlu:İstanbul Türkiye'nin Dünya Çapındaki En Büyük Markası
İmamoğlu:İstanbul Türkiye'nin Dünya Çapındaki En...
İlkokul öğrencileri, can dostlarla buluştu
İlkokul öğrencileri, can dostlarla buluştu
Esenyuyrt Belediyesinden Yaşlı Ve Hasta Vatandaşlara Önemli Destek
Esenyuyrt Belediyesinden Yaşlı Ve Hasta...
“Sahiplen İstanbul” İle Dostlarımız Yeni Yuvalarına Kavuşuyor
“Sahiplen İstanbul” İle Dostlarımız Yeni...

Maltepe’de yeni sanat sezonu başladı

Maltepe Belediyesi’nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki yeni sanat sezonu başladı. Merkezde Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce Maltepeli sanatseverler için sanatın farklı dallarında ücretsiz etkinlikler düzenlenecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2023 Çarşamba 15:47
Maltepe’de yeni sanat sezonu başladı
banner171

5. ULUSLARARASI MALTEPE TİYATRO FESTİVALİ BAŞLIYOR

Maltepe Belediyesi’nin bu yıl beşincisini organize edeceği 5.Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde yerli ve yabancı 20 yapımın temsili gerçekleşecek. Maltepe Belediyesi’nin kurucusu olduğu Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin üstleneceği festival, 11-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Festivalde İspanya, Sırbistan, Azerbaycan, Özbekistan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Romanya ve Rusya Federasyonu’ndan tiyatro grupları konuk edilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

11-15 EKİM’DE TİYATRONUN KALBİ MALTEPE’DE ATACAK

Festivalde Opus Görsel Sanatlar “Two Turkish Tenor” isimli müzikal oyununu, Giresun Tiyatrol, Melih Cevdet Anday’ın “Mikado’nun Çöpleri” isimli ünlü eserini sahneleyecek. Cihangir Sanat Atölyesi “Ayak Bacak Fabrikası”, Eskişehir Sui Generis Tiyatrosu “Kargalar”, İzmir Gong Sahne “Gong” isimli oyunla sahne alacak. Sarıyer Belediye Tiyatrosu “Üç Dahi”, Altıüstü Kabare “Çiftler Çiftler”, Yolcu Tiyatro “Gomidas” isimli oyunla izleyici karşısına çıkacak.

ET’İN İLK GÖSTERİMİ YAPILACAK

Festivalde Maltepe Belediye Tiyatrosu ve Portekiz’den Companhia de Braga isimli tiyatro grubu, Avrasya Tiyatrolar Birliği Grubu’nun ortak projesi olan “Et” isimli tiyatro oyununun ilk gösterimini yapacak.

10 ÜLKEDEN TİYATRO GRUPLARI KONUK EDİLECEK

Festival kapsamında Tiyatro Poh, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ortak yapımı “Hadi Öldürsene Canikom” isimli eseriyle Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde sahne alacak. Romanya Yaş Ulusal Atheneum Tiyatrosu “İlk İsim”, Azerbaycan Gence Devlet Dram Tiyatrosu “Kral Ölüyor”, Gürcistan Tiflis Akhmeteli Devlet Dram Tiyatrosu “Çıkmaz Sokak”, KKTC Girne Tiyatrosu “Çökme Tehlikesi Var”, Özbekistan Kaşkadarya Devlet Dram ve Müzikal Tiyatrosu “Üç Bahtsızlık”, Kırgızistan Baken Kıdıeva Devlet Tiyatrosu “Dar Köprü”, Romanya Marin Sorescu Ulusal Devlet Tiyatrosu “Pandaların Hikayesi”, Ukrayna Kiev I.K.Karpenko Karyı Tiyatrosu “Üç Kısa Hikaye”, Portekiz Companhia de Braga “Mesa” isimli oyunla izleyicilerle buluşacak. Festival, ödül töreninin düzenleneceği kapanış töreniyle sona erecek.

HALK MÜZİĞİNİN ÜNLÜ İSİMLERİ SAHNE ALACAK

“Özlemin Dili Olsa” isimli şiir ve müzik dinletisinde Türk halk müziğinin usta isimleri Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu sazları ve türküleriyle sahne alacak. İkiliye ünlü şair Nihat Behram şiirleriyle eşlik edecek.

CUMHURİYET’İN 100.YILINDA 100 RESİM SERGİSİ AÇILIYOR

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü bir dizi etkinlikle kutlanacak. Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında; barış, adalet, insan hakları, Cumhuriyet ve Atatürk içerikli; “Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Resim” projesi isimli sergi vatandaşların ziyaretine açılacak. Sergi ay sonuna kadar ziyaret edilebilecek. Cumhuriyet’in 100.yılına özel “Kırmızı 9” isimli karma sergi ve kitap imza günü düzenlenecek. Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, “100.Yıl Cumhuriyet Konseri” yle sahne alacak. Mavi Kumpanya Çocuk Tiyatrosu “Cumhuriyetin Çocukları” isimli oyununu sahneleyecek.

ÇOCUKLAR İÇİN TİYATRO GÖSTERİMLERİ BAŞLIYOR

Maltepeli çocuklar için her hafta sonu birbirinden eğitici ve eğlendirici çocuk oyunları sahnelenecek. Üç Kafadarlar Çocuk Tiyatrosu “Aslan ile Fare”, Mesele Kumpanya Çocuk Tiyatrosu “Güzel ve Çirkin”, Sahnebaz Çocuk Tiyatrosu “Ormanlar Kraliçesi Pırıl Müzikali”, Eti Çocuk Tiyatrosu “Mutluluk Denince Akla” isimli oyunuyla minik izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maltepeliler Bursa’yı ‘fethetti’
Maltepeliler Bursa’yı ‘fethetti’
Maltepe Kent Çalıştayı raporu yayınlandı
Maltepe Kent Çalıştayı raporu yayınlandı
Maltepe’nin ikinci oyun sokağı hizmete açıldı
Maltepe’nin ikinci oyun sokağı hizmete açıldı
Maltepe’de Onlarca Anneye “Anneler Günü” Sürprizi
Maltepe’de Onlarca Anneye “Anneler Günü” Sürprizi
90 Koro, 4 Bin Korist Maltepe’de Sahne Aldı
90 Koro, 4 Bin Korist Maltepe’de Sahne Aldı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169