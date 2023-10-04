Maltepe’de yeni sanat sezonu başladı

5. ULUSLARARASI MALTEPE TİYATRO FESTİVALİ BAŞLIYOR

Maltepe Belediyesi’nin bu yıl beşincisini organize edeceği 5.Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde yerli ve yabancı 20 yapımın temsili gerçekleşecek. Maltepe Belediyesi’nin kurucusu olduğu Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin üstleneceği festival, 11-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Festivalde İspanya, Sırbistan, Azerbaycan, Özbekistan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Romanya ve Rusya Federasyonu’ndan tiyatro grupları konuk edilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

11-15 EKİM’DE TİYATRONUN KALBİ MALTEPE’DE ATACAK

Festivalde Opus Görsel Sanatlar “Two Turkish Tenor” isimli müzikal oyununu, Giresun Tiyatrol, Melih Cevdet Anday’ın “Mikado’nun Çöpleri” isimli ünlü eserini sahneleyecek. Cihangir Sanat Atölyesi “Ayak Bacak Fabrikası”, Eskişehir Sui Generis Tiyatrosu “Kargalar”, İzmir Gong Sahne “Gong” isimli oyunla sahne alacak. Sarıyer Belediye Tiyatrosu “Üç Dahi”, Altıüstü Kabare “Çiftler Çiftler”, Yolcu Tiyatro “Gomidas” isimli oyunla izleyici karşısına çıkacak.

ET’İN İLK GÖSTERİMİ YAPILACAK

Festivalde Maltepe Belediye Tiyatrosu ve Portekiz’den Companhia de Braga isimli tiyatro grubu, Avrasya Tiyatrolar Birliği Grubu’nun ortak projesi olan “Et” isimli tiyatro oyununun ilk gösterimini yapacak.

10 ÜLKEDEN TİYATRO GRUPLARI KONUK EDİLECEK

Festival kapsamında Tiyatro Poh, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ortak yapımı “Hadi Öldürsene Canikom” isimli eseriyle Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde sahne alacak. Romanya Yaş Ulusal Atheneum Tiyatrosu “İlk İsim”, Azerbaycan Gence Devlet Dram Tiyatrosu “Kral Ölüyor”, Gürcistan Tiflis Akhmeteli Devlet Dram Tiyatrosu “Çıkmaz Sokak”, KKTC Girne Tiyatrosu “Çökme Tehlikesi Var”, Özbekistan Kaşkadarya Devlet Dram ve Müzikal Tiyatrosu “Üç Bahtsızlık”, Kırgızistan Baken Kıdıeva Devlet Tiyatrosu “Dar Köprü”, Romanya Marin Sorescu Ulusal Devlet Tiyatrosu “Pandaların Hikayesi”, Ukrayna Kiev I.K.Karpenko Karyı Tiyatrosu “Üç Kısa Hikaye”, Portekiz Companhia de Braga “Mesa” isimli oyunla izleyicilerle buluşacak. Festival, ödül töreninin düzenleneceği kapanış töreniyle sona erecek.

HALK MÜZİĞİNİN ÜNLÜ İSİMLERİ SAHNE ALACAK

“Özlemin Dili Olsa” isimli şiir ve müzik dinletisinde Türk halk müziğinin usta isimleri Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu sazları ve türküleriyle sahne alacak. İkiliye ünlü şair Nihat Behram şiirleriyle eşlik edecek.

CUMHURİYET’İN 100.YILINDA 100 RESİM SERGİSİ AÇILIYOR

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü bir dizi etkinlikle kutlanacak. Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında; barış, adalet, insan hakları, Cumhuriyet ve Atatürk içerikli; “Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Resim” projesi isimli sergi vatandaşların ziyaretine açılacak. Sergi ay sonuna kadar ziyaret edilebilecek. Cumhuriyet’in 100.yılına özel “Kırmızı 9” isimli karma sergi ve kitap imza günü düzenlenecek. Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, “100.Yıl Cumhuriyet Konseri” yle sahne alacak. Mavi Kumpanya Çocuk Tiyatrosu “Cumhuriyetin Çocukları” isimli oyununu sahneleyecek.

ÇOCUKLAR İÇİN TİYATRO GÖSTERİMLERİ BAŞLIYOR

Maltepeli çocuklar için her hafta sonu birbirinden eğitici ve eğlendirici çocuk oyunları sahnelenecek. Üç Kafadarlar Çocuk Tiyatrosu “Aslan ile Fare”, Mesele Kumpanya Çocuk Tiyatrosu “Güzel ve Çirkin”, Sahnebaz Çocuk Tiyatrosu “Ormanlar Kraliçesi Pırıl Müzikali”, Eti Çocuk Tiyatrosu “Mutluluk Denince Akla” isimli oyunuyla minik izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)