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Maltepe’de gençlerin artık yeni bir buluşma noktası var

Maltepeli gençlerin sosyal, kültürel gelişimlerine katkı sunmak için kurulan Maltepe Belediyesi Gençlik Merkezi hizmete açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ekim 2022 Pazartesi 15:32
Maltepe’de gençlerin artık yeni bir buluşma noktası var
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Maltepe Belediyesi’nin Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek Maltepe Belediyesi Gençlik Merkezi hizmete açıldı. Altayçeşme Mahallesi Kışlalı Cd. No/18’de bulunan, Türk edebiyatının usta ismi Yaşar Kemal’in adını taşıyan Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde hizmete açılan merkezde Maltepeli gençlerin sosyal, kültürel gelişimlerine katkı sunacak etkinlikler düzenlenecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

GENÇLİK MERKEZİ’NE ÜYELİK BAŞVURULARI BAŞLADI

Merkezde 16-35 yaş arasındaki Maltepeli gençlere üyelik olanağı sunulacak. Modern mimariye sahip merkezde uzman eğitmenler gözetiminde gençler için sosyal, kültürel etkinlikler ve hobilere yönelik çalışmalar düzenlenecek. Kültür, sanat, spor, eğlence ve teknoloji başta olmak üzere gençlerin ilgi alanlarına göre gençlik kulüpleri kurulacak. Gençler merkezde sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak, Maltepe için faydalı projeler üretecek. Gençlik Merkezi üye kayıt formu linkine https://bridge.maltepe.bel.tr/web-ticket.html?tscf=13 adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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