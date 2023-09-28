Maltepe Kent Çalıştayı raporu yayınlandı

Maltepe Belediyesi’nce düzenlenen Maltepe Kent Çalıştayı’nın raporu yayınlandı.

TEMATİK GRUPLAR OLUŞTURULDU

Çalıştay’da, stratejik planda yer alan 8 amacın her birine yönelik tematik bir grup oluşturuldu. “Katılımcı”, “eşitlikçi”, “erişilebilir”, “yaşanabilir”, “yenilenebilir”, “kalkınan” ve “tercih edilen” başlıklı gruplarda katılımcılar, ilgilendikleri konuya moderatör eşliğinde dahil edildi. Katılımcılar, amaçları ve amaca bağlı hedefleri, performans göstergeleri ile birlikte değerlendirip, düşüncelerini belirtti. 2020 yılından 2024 yılına kadar hedeflenen değerlerin, 2023’te ne kadarının gerçekleştirildiği incelendi.

KATILIMCI BİR KENT OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, kaynak kullanımı, planlama, karar alma ve uygulama aşamalarına tüm Maltepelilerin katılımcı, etkin ve verimli bir şekilde dâhil olduğu bir kent oluşturmak için çalıştıklarını belirterek “Katılımcı yöntemlerle gerçekleştirdiğimiz bu çalıştay sonuçlarına göre 2024’ün Yerel Yönetimler Bildirgesi’ni Maltepeliler ile birlikte hazırlayacağız. Stratejik Plan’daki olması gereken değişimleri gelecek dönemin Stratejik Planı’nı oluştururken göz önünde bulunduracağız.” dedi.